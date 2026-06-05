Nadzor brzine na gotovo 800 lokacija. Značajno više novih pozicija na zagrebačkom području!
Najviše kućišta nalazi se na području PU Splitsko-dalmatinske, njih čak 95, a prati ga područje PU Zagrebačke koje zaostaje tek za njih devet
Proteklo je gotovo godinu dana od kad smo vas posljednji puta izvijestili s aktualnom popisom lokacija na kojima su postavljena kućišta pripremljena za postavljanje uređaja kojima se vrši snimanje prebrzih vozila, odnosno vozača. U tih gotovo 365 dana stigli smo do čak 798 lokacijama na kojima su postavljena kućišta dok ih je lani bilo 665. Jednostavnom matematikom dolazimo do 133 nove lokacije, no to i nije tako. Naime, neke lokacije koje su bilo aktualne prije godinu dana više nisu aktualne pa smo tako dobili nekih 140 novih lokacija.
Popis koji donosimo u na kraju teksta podijeljen je po policijskim upravama. Imamo ih 20, i poredane su po abecednom redu. Već godinama po brojnosti lokacija na kojima su postavljena kućišta 'vodi' PU Splitsko-dalmatinska. Ova regija broji čak 95, a prati je područje područje PU Zagrebačke koje je u posljednjih godinu dana dobilo više od 40 novih lokacija te stiglo do njih 86. Vjerujem da bi mnogima trebalo dosta vremena da pogode koja je policijska uprava na trećem mjestu. Evo, da vam olakšam riječ je o Međimurskoj koja je na 62 lokacije, iako je riječ o PU koja spada među najmanje.
Iako se upravo sada, prilikom objave ovog popisa dobar dio naših čitatelja nalazi na produženom vikendu, važno je napomenuti kako opreza na cesti nikad dovoljno, pogotovo u danima koji su pred nama i kad domaće prometnice počinju popunjavati sve brojniji turisti koji su upravo našu zemlju odabrali za svoj odmor. Isto tako, valja imati na umu kako je ovaj popis možda već danas više nije aktualan te je moguće kako su kućišta za kamare postavljene i na nekoj novoj lokaciji. Jedna od takvih lokacija koja nije navedena u ovom popisu je i na tzv. Kalmetini. Riječ je o brzoj cesti koja povezuje Zadar, odnosno luku Gaženicu s autocestom. Idete li iz smjera Gaženice, prije izlaza za aerodrom, odnosno Babindub još prije dva mjeseca postavljeno je kućište, no nema je na ovom popisu.
U posljednjih godinu dana tek je nekoliko policijskih uprava koje se ne mogu pohvaliti novim kućištima, odnosno fiksnih lokacija za nadzor prebrzih vozača. Tako je recimo PU Brodsko-posavska na istom broju s 28 lokacija, koliko ima i PU Dubrovačko-neretvanska. I PU Karlovačka je ostala na istom broju kao i lani, uz 12 lokacija, dok je na dvije lokacije više i dalje PU Virovitičko-podravska.
Prije dvije godine stigle su prve kamere za nadzor brzine i na otoke, a sve češće susrećemo i lokacije na obilaznicama, odnosno autocestama. Pored zagrebačke, kućišta ima i riječka obilaznica, kao i osječka. Kamere koje snimaju prebrze vozače moguće su i na A7.
Podsjetimo na kazne. U naselju je za prekoračenje brzine od 10 km preko ograničenja kazna 30 eura, dok je za prekoračenje od 10 do 20 km na sat 60 eura. Prekoračite li brzinu 20 do 30 km/h slijedi kazna od 130 eura, a na 390 do 920 eura penje se prekoračite li u naseljenom mjestu brzinu od 30 do 50 km/h. Za više od 50 km/h kazna je od 1320 do 2650 eura. Prekoračite li pak brzinu izvan naseljenog mjesta kazne kreću od 60 eura za prekoračenje 10 do 30 km/h, preko 260 eura za prekoračenje od 30 do 50 km/h odnosno od 660 do 1990 eura za prekoračenje veće od 50 km/h. Za brojne od navedenih prekoračenje predviđeni su i negativni prekršajni bodovi.
Za postavljenje novih kućišta, odnosno fiksnih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila brinu se djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, dok sredstva pored njih mogu osigurati i jedinice lokalne uprave i samouprave diljem Hrvatske. Ono što je svakako razvidno iz godine u godinu kako mnogo brže raste broj kućišta za smještaj uređaja, u odnosu na sami broj uređaja za nadzor brzine kretanja vozila. No, cilj se postiže, odnosno brzina vožnje se smanjuje, a što svakako pozitivno utječe na sigurnost vožnje svih sudionika u prometu.
Kad govorimo o sigurnosti prometa na cestama, valja istaknuti kako je tijekom prva četiri mjeseca ove godine na domaćim prometnicama bilo 9756 prometnih nesreća što je tek 0,4% manje nego u istom razdoblju lani, no pohvalan je rezultat o 46 preminulih, što je čak 27% manje u odnosu na njih 63 lani. Rezultat je još bolji uzmemo li u obzir činjenicu kako je lani broj preminulih kao posljedica prometne nesreće bio na 71, a ove godine na maloprije spomenutih 46. S obzirom na broj stanovnika, i logično je za očekivati da je najviše stradalih na zagrebačkom području. To je sigurno bio i jedan od povoda za drastično povećanje mjesta na kojima uređaji za nadzor brzine mogu snimiti prebrza vozila, odnosno vozače upravo na zagrebačkom području.
Bez obzira na to što je broj uređaja za nadzor brzine gotovo četiri puta manji od samih kućišta, ti uređaji se često premještaju na novu lokaciju. Tako da nikad ne znate gdje u stvari uređaj je u kućištu, a gdje nije. No, to nije niti problem kad se vozite sukladno ograničenjima te ne kršite prometna pravila. Najgore je kad ste prebrzi, a pored toga činite i druge prekršaje. Tad zbog tih dodatnih prekršaja isto tako možete biti kažnjeni, bez obzir govorimo li o nekorištenju sigurnosnog pojasa, korištenju telefona na nepropisan način ili pak ako se vozite neregistriranim vozilom.
Na kraju ponavljam - uvijek dok ste u prometu, bez obzira mislite li da ste sami na cesti, svakako poštujte prometna pravila i nemate brige s time je li negdje postavljen fiksni uređaj za nadzor brzine, onaj mobilni ili je pak u prometu tzv. presretač u kojem je isto tako uređaj koji može pokazati i dokazati da ste bili prebrzi. Osim povećanja vlastite sigurnosti time utječete i na povećanje sigurnosti ostalih sudionika u prometu.
***napomena za kolege novinare i urednike - tekst i dijelove teksta slobodno prenosite uz obavezno navođenje izvora i linka na ovaj tekst, no molimo da popis lokacija NE prenosite!!!
|REDNI BROJ
|LOKACIJE
|UREĐAJI
|KUĆIŠTA
|SVIH FIKSNIH UREĐAJA I KUĆIŠTA U RH
|206
|798
|PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA
|1.
|ROVIŠĆE, ŽABJAK, ulica Žabjak kod kbr. 6A; D28
|2.
|BJELOVAR, ulica Velike Sredice kod kbr. 228; D43
|3.
|BJELOVAR, PRESPA, naselje Prespa kod kbr. 31; D28
|4.
|GRUBIŠNO POLJE, MALI ZDENCI, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 117; D5
|5.
|DARUVAR, DONJI DARUVAR, Bjelovarska ulica kod kbr. 12; D5
|6.
|GAREŠNICA, HRASTOVAC, Ulica kneza Mislava kod kbr. 3; D26
|7.
|GAREŠNICA, Ulica Matije Gupca kod kbr. 138; D45
|8.
|ČAZMA, Ulica Milana Novačića kod kbr. 89; D43
|9.
|GUDOVAC (Bjelovar), ulica kroz mjesto Gudovac kod kbr.26; D544.
|10.
|DARUVAR, ulica Josipa Jelačića kod kbr. 144; D26
|11.
|NARTA (općina Štefanje), ulica kroz mjesto Narta kod kbr.24; D43
|12.
|IVANSKA (općina Ivanska), ulica Ivana Mažuranića kod kbr.101; ŽC3084
|13.
|BJELOVAR, Slavonska cesta kod kbr. 77; D28
|14.
|SIRAČ, (općina Sirač), Branimirova ulica kod kbr. 23; ŽC 3172
|15.
|BJELOVAR, KUPINOVAC, ulica Kupinovac kod kbr.31; D 43
|16.
|TROJSTVENI MARKOVAC (Bjelovar), Trojstvena ulica kod kbr. 19; D548
|17.
|KONČANICA, ulica Končanica kod kbr. 362; D5
|18.
|VELIKA DAPČEVICA, (Grubišno Polje), ulica Velika Dapčevica između kbr. 15A i kbr. 17;
|19.
|DAPCI (Čazma), ulica Dapci kod kbr. 22; D43
|20.
|BJELOVAR, ulica Petra Biškupa Vene kod kbr. 70;
|21.
|BJELOVAR, Križevačka cesta između 40a i 40d; D318
|22.
|TROJSTVENI MARKOVAC (Bjelovar), Đurđevačka cesta kod kbr. 5a; D43
|23.
|OBROVNICA (Bjelovar), ulica Obrovnica kod kbr. 3;
|PU BRODSKO-POSAVSKA
|1.
|KOVAČEVAC, ulica Kovačevac kod kbr. 84; ŽC4158
|2.
|SAPCI, ulica Sapci kod kbr. 122; ŽC 4202
|3.
|RASTUŠJE, ulica Rastušje kod kbr. 2B; D53.
|4.
|SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91; D525
|5.
|SIKIREVCI, Ulica kardinala Alojzija Stepinca kod kbr. 160; D7
|6.
|SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235; D423
|7.
|REŠETARI, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 36D, ŽC4158
|8.
|BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86; D51
|9.
|SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica 'sjever'
|10.
|SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „jug“
|11.
|BRODSKI STUPNIK, ulica Stjepana Radića kod kbr. 125; ŽC4244
|12.
|STARI SLATINIK (općina Brodski Stupnik), ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 155; ŽC4244
|13.
|SLAVONSKI BROD, ulica Kerdeni kb. 115
|14.
|SLAVONSKI BROD, Požeška ulica 70
|15.
|SLAVONSKI BROD, ulica B. Milanovića kod kbr. 5; D423
|16.
|SLAVONSKI BROD, ulica Vida Došena kod kbr. 6
|17.
|BATRINA (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Batrina kod kbr. 156
|18.
|BILI BRIG (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Bili Brig kod kbr. 42
|19.
|DONJI LIPOVAC (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Donji Lipovac kod kbr. 48
|20.
|CAGE (općina Okučani), ulica kroz mjesto Cage kod kbr. 31
|21.
|SLAVONSKI BROD, ulica Petra Svačića kod kbr. 2; D72
|22.
|SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 37 (jedan smjer); D514
|23.
|SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 63 (drugi smjer); D53
|24.
|DRAGOVCI (Nova Gradiška), ulica Dragovci kod kbr.52.
|25.
|DONJI ANDRIJEVCI, Zagrebačka ulica kod kbr.30.
|26.
|OKUČANI, Ulica kardinala bl. Alojzija Stepinca kod kbr.47; D5.
|27.
|NOVA VAROŠ (Stara Gradiška), ulica Nova Varoš kod kbr. 66; D5
|28.
|SLOBODNICA (općina Sibinj), Posavska ulica kod kbr. 18; ŽC42036
|PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA
|1.
|ZARADEŽE (Općina Ston) čvorište D674 i D414
|2.
|BRSEČINE; D8
|3.
|PLOČE, Plinjanska kod kbr. 45; D8
|4.
|DUBROVNIK, kod Sinjske ulice na D8
|5.
|GRUDA (Konavle); ulica Grude bb; D8
|6.
|METKOVIĆ, Splitska ulica kod kbr. 25
|7.
|DUBROVNIK, Čajkovići, ulica Čajkovići kod kbr. 3
|8.
|OREBIĆ (Općina Orebić), ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 60; D414
|9.
|KUPARI (Općina Župa Dubrovačka), ulica Blato kod kbr. 18; D8
|10.
|PLAT (Općina Župa Dubrovačka), ulica Plat kod kbr. 5; D8
|11.
|DUBROVNIK, Ulica Pera Bakića kod kbr. 19
|12.
|METKOVIĆ, uIlica Zrinjskih i Frankopana kod kbr. 125/1; D62
|13.
|CAVTAT, ulica Put od Cavtata kod kbr. 26a, ŽC 6239
|14.
|ZVEKOVICA, ulica Put Uskoplja kod kbr. 44, ŽC 6239
|15.
|MOKOŠICA (Dubrovnik), ulica uz Jadransku cestu kod kbr. 10
|16.
|ROŽAT (Dubrovnik) ulica Rožat Gornji kod kbr. 76
|17.
|DUBROVNIK, Vukovarska ulice kod kbr. 42
|18.
|DUBROVNIK, ulica Iva Dulčća kod raskrižja s Mostarskom ul.
|19.
|SLANO (Općina Dubrovačko Primorje), ulica Ruđera i Boškovića kod kbr. 8; D8
|20.
|DRAČE (Općina Janjina), ulica kroz mjesto Drače; D414
|21.
|GRAD KORČULA, na kolniku D118 (42km + 900m) kod raskrižja s ulicom Svetog Antuna
|22.
|ROGOTIN (Ploče), D8, dionica 23, 12km + 200m
|23.
|OPĆINA BLATO (otok Korčula), D118, 5km + 850m (skretanje za uvalu Bristva)
|24.
|ČILIPI (Općina Konavle), D8, dionica 29, 16km + 800m (kod pješačkog prijelaza).
|25.
|GRAD DUBROVNIK, Batahovina, D420, 1 km + 600 m
|26.
|RATAC, na kolniku D8, dionica 6; 27km + 403m
|27.
|STON, na kolniku D8 kod mosta Ston, dionica 25; 27km + 473m
|28.
|ČVOR BRIJESTA, na kolniku D8, dionica 25; 6km + 935m
|PU ISTARSKA
|1.
|LABIN, Vinež, ulica Vinež kod kbr. 14; ŽC5081
|2.
|RAŠA, ulica Ivana Batelića kod kbr. 1; D66
|3.
|LOBORIKA, Marčana, ulica Loborika kod kbr.25A; D66
|4.
|SVETVINČENAT, ulica Jurišići kod kbr. 30; D77
|5.
|KANFANAR, Putini, ulica Putini kod kbr. 2A; D303
|6.
|ROVINJ, ulica Kokuletovica kod kbr. 91; ŽC5096
|7.
|POREČ, Kadumi; D302
|8.
|POREČ, Stranići kod Nove Vasi; ŽC5041
|9.
|GALIŽANA, raskrižje Fažanska ulica-Galižanska ulica; D75
|10.
|FAŽANA, Valbandon, Puljska ulica bb; ŽC5115
|11.
|DEBELJUHI, Žminj, ulica Debeljuhi kod kbr.1; ŽC5077
|12.
|BARBAN, ulica Barban kod kbr. 63; D66
|13.
|ŽMINJ, Pazinska cesta kod kbr. 1G; ŽC5077
|14.
|NOVIGRAD, Stancijeta, ulica Strada Kontesa kod kbr. 50
|15.
|FUNTANA, Istarska kbr. 17, D75
|16.
|MARČANA, ulica Marčana kod kbr. 85; D66
|17.
|NOVIGRAD, ulica J.B. Tita; D75
|18.
|PAZIN, Zabrežani; D75
|19.
|PAZIN, Katun Trviški
|20.
|UMAG, Sveta Marija na Krasu kod kbr. 41; D75
|21.
|UMAG, Petrovija; D300
|22.
|UMAG, Avenija Grada Vukovara kod kbr 13; D75
|23.
|UMAG, naselje Stela Maris; Ž5214
|24.
|PULA, Stankovićeva kod raskrižja s Vukovarskom ulicom
|25.
|PULA, ulica Veruda kod raskrižja s Krležinom ulicom
|26.
|PULA, ulica Veruda kod raskrižja s ulicom Sisplac
|27.
|PULA, Partizanski put kod kbr. 89
|28.
|KAŠTELIR-LABINCI, ul. Labinci 46C
|29.
|VODNJAN, Gajana, ulica Gajana kod kbr 8A; ŽC50135
|30.
|VODNJAN, Kacana, ulica Kacana kod kbr.19; ŽC50144
|31.
|VODNJAN, ulica Prvi Maj kod kbr.24; D75
|32.
|VODNJAN, ulica Rudarska kod kbr.7; D77
|33.
|VODNJAN, ulica Istarska kod kbr.5; D77
|34.
|BARBAN, ulica Jurićev Kal kod kbr.2; LC50182
|35.
|BARBAN, ulica Petehi kod kbr.5; ŽC5077
|36.
|NOVIGRAD, ulica Stancije Roželo kod kbr.35; D75
|37.
|ROVINJ, naselje Turnina; D303
|38.
|TAR (Općina Tar-Vabriga), ulica Frata kod kbr.1; D75 (kod kružnog toka)
|39.
|MOTOVUN, ulica Kanal kod kbr.9 (kod OŠ); ŽC 5007
|40.
|BUZET, ulica Sveti Ivan kod kbr.3 (kod benzinske); D44
|41.
|BUJE, ulica Krasica kod kbr.39
|42.
|POTPIĆAN (Općina Kršan), Industrijska ulica kod kbr. 2; D64
|43.
|PLOMIN (Općina Kršan), ulica kroz mjesto Plomin kod kbr. 61A; D66
|44.
|LUPOGLAV, ulica kroz mjesto Lupoglav kod kbr.5 (kod OŠ); D44
|45.
|PAZIN, ulica Podberam kod kbr.48; D48.
|46.
|ČEPIĆ POLJE (Općina Kršan),ULICA Deželići kod kbr.3.
|47.
|VIŽINADA, ulica kroz istoimeno mjesto ispred kbr. 6A
|48.
|CVITANI (Općina Višnjan), ulica kroz mjesto Cvitani ispred kbr.6A.
|49.
|CEROVLJE (Općina Cerovlje), ulica kroz mjesto Cerovlje kod kbr.18; ŽC5013
|50.
|LABIN, ulica Kapelica kod kbr. 18
|51.
|FLENGI (Vrsar), ulica kroz Flengi bb; D75
|52.
|LIVADE (Oprtalj), ulica kroz mjesto Livace bb; ŽC5007
|53.
|GRAČIŠĆE (Općina Gračišće), ulica kroz mjesto Gračišće kod kbr. 78; D64
|54.
|ŠKROPETI (Općina Karojba), ulica kroz mjesto Škropeti ispred kbr. 24A; D64
|55.
|LIŽNJAN (Općina Ližnjan), ulica Sv. Mihovila kod kbr. 13; ŽC 5109
|56.
|LIŽNJAN, (Općina Ližnjan), Ližnjanska cesta kod kbr. 33A, ŽC5109
|57.
|ŽMINJ, Žgombini, Žgombini kbr. 11A; ŽC5077
|58.
|ŽMINJ, Jurići, Jurići kbr. 5A, DC 77
|59.
|KRŠAN, kbr 36, kod groblja; D64
|PU KARLOVAČKA
|1.
|DRAGANIĆ, ulica Draganići kod kbr. 32; D1
|2.
|KARLOVAC, ulica Braće Gojak kod kbr. 134
|3.
|KARLOVAC, ulica Turan kod kbr. 77; D1
|4.
|CEROVAC VUKMANIČKI, ul. Cerovac Vukmanički kod kbr. 56; D1
|5.
|TUŠILOVIĆ, ulica Tušilović kod kbr. 58; D1
|6.
|OGULIN, ulica Stara Cesa kod kbr. 70; D42
|7.
|JOSIPDOL, ulica Siča kod kbr. 49; D42
|8.
|SLUNJ, Plitvička ulica kod kbr. 68; D1
|9.
|RAKOVICA, ulica Rakovica kod kbr. 37; D1
|10.
|ŽAKANJE (Žakanje), ulica kroz mjesto Žakanje kod kb. 53; D6
|11.
|GORNJE MRZLO POLJE (Duga Resa), ulica kroz mjesto Gornje Mrzlo Polje kod kbr. 179; D3
|12.
|RAKOVICA, ulica Čatrnja kod kbr. 172; D42
|PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
|1.
|KRIŽEVCI, Kalnička ulica kod kbr. 44; D2
|2.
|KOPRIVNICA, Varaždinska ulica kod kbr. 117/A; D2
|3.
|GLOGOVAC, Koprivnička ulica kod kbr. 8; D2
|4.
|NOVIGRAD PODRAVSKI, Koprivnička ulica kod kbr. 146; D2
|5.
|REKA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 28E; D41
|6.
|BUDANČEVICA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 34; D2
|7.
|HAMPOVICA, ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80; D43
|8.
|GOLA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 118; D41
|9.
|KENĐELOVEC, ulica Kenđelovac kod kbr. 15; D28
|10.
|MAJUREC, ulica Majurec kod kbr. 129; D41
|11.
|KRIŽEVCI, ulica Ivana Gundulića kod kbr. 57
|12.
|KRIŽEVCI, ulica Branitelja Hrvatske kod br. 40
|13.
|BOJNIKOVEC, ulica Bojnikovec kod kbr. 24
|14.
|KRIŽEVCI, ulica Ivana Lepušića između kbr. 72 i 76; ŽC2089
|15.
|CAREVDAR (Križevci), ulica Carevdar kod kbr 131; D41
|16.
|KOPRIVNICA, Starogradska ulica kod kbr. 88; ŽC2143
|17.
|KOPRIVNICA, ulica Miklinovec kod kbr. 120
|18.
|KALINOVAC, državne cesta D2 kod benzinske postaje INA
|19.
|DRNJE (Općina Drnje), ulica Pemija između kbr. 22 i 24; D41.
|20.
|KOPRIVNICA, Zaobilazna cesta 120m od raskrižja s Radničkom cestom; D2.
|21.
|GOTALOVO, Dravska ulica kod kbr. 29A; D41
|22.
|HLEBINE, ulica Josipa bana Jelačića kod kbr.95; ŽC 2144
|23.
|SIGETEC, ulica Ivana Berute kod kbr. 31; ŽC 2114
|24.
|PETERANEC, ulica Matije Gupca kod kbr. 122; D41
|25.
|KLOŠTAR PODRAVSKI, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 41; D2
|26.
|ĐELEKOVEC, Pavla Kvakana 28A, D20
|27.
|VIRJE (Općina Virje), ulica Mitrovica kod kbr. 139; D2
|28.
|VIRJE (Općina Virje), ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 127; DC210
|29.
|KRIŽEVCI, Zagorska ulica kod kbr. 127
|30.
|VELIKI RAVEN (Križevci), ulica Veliki Raven kod kbr. 26
|31.
|TORČEC (Drnje), Podravska ulica kod kbr. 113;ŽC 2260
|PU KRAPINSKO-ZAGORSKA
|1.
|OROSLAVJE, ulica Andrije Gredičaka kod kbr. 3i; D307
|2.
|KRAPINA, ulica Hrvatskih branitelja bb (nasuprot OŠ A.Cesarec).
|3.
|VELIKO TRGOVIŠĆE, ulica Stjepana Radića kod kbr. 73; ŽC2195
|4.
|DONJA STUBICA, Toplička cesta kod kbr. 29; D307
|5.
|BEDEKOVČINA, ulica Matije Gupca kod kbr. 47; ŽC2264
|6.
|ZABOK, ulica Matije Gupca kod kbr. 132; ŽC2195
|7.
|ZLATAR, Zagrebačka ulica kbr. 49; D29
|8.
|KRAPINA, ulica Mihaljekov Jarek kod kbr. 6
|9.
|ZLATAR BISTRICA, Veleškovec kbr. 47; D24.
|10.
|ZLATAR BISTRICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36; D29
|11.
|ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 7; D74
|12.
|MAČE, ulica kroz mjesto Mače kod kbr. 13; D29
|13.
|TUHELJ, ulica kroz mjesto Tuhelj kod kbr. 77; ŽC2248
|14.
|VELIKA VES, ulica kroz mjesto Velika Ves kod kbr. 108, NC
|15.
|STUBIČKA SLATINA, ulica kroz mjesto Stubička Slatina kod kbr. 138, ŽC2217
|16.
|KONJŠČINA, Varaždinska cesta kod kbr. 32A, D24
|17.
|BUDINŠČINA, ulica kroz mjesto Budinščina kod kbr. 1K, D24
|18.
|SV. KRIŽ ZAČRETJE, ulica I. K. Sakcinskog kod kbr. 20, ŽC 2160
|19.
|LUPINJAK, ulica kroz mjesto Lupinjak kod kbr.48 ,DC 207
|20.
|MALI TABOR, kod zgrade DVD-a, DC 229
|21.
|ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 85, D207.
|22.
|PREGRADA, ulica Janka Leskovara kod kbr. 43, D206.
|23.
|PODGRAĐE (Općina Marija Bistrica), ulica kroz mjesto Podgrađe kod kbr. 82C; D29.
|24.
|DONJI MACELJ (Općina Đurmanec), ulica kroz mjesto Donji Macelj kod kbr.115 (kod OŠ); D1.
|25.
|ĐURMANEC, Autocesta A2 (Zagreb-Macelj) na 8km +370m (na portalu).
|26.
|KRALJEVEC NA SUTLI, ulica kroz mjesto Kraljevec na Sutli kod kbr. 125 (kod OŠ); ŽC2186.
|27.
|VELIKO TRGOVIŠĆE, na kolniku D1 (stara zagorska) kod raskrižja s ul. Stanka Pinjuha; D1
|28.
|OROSLAVJE, Ulica Ljube Babića Đalskog kod kbr. 56; ŽC2217
|29.
|KRAPINSKE TOPLICE, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 46B; ŽC2155
|30.
|KRAPINSKE TOPLICE, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 3A; ŽC2155
|31.
|KRAPINSKE TOPLICE, Zagrebačka ulica kod kbr. 22; LC22040
|32.
|DONJA ŠEMNICA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr.193; D35
|33.
|GORNJA PAČETINA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 34A
|34.
|VELIKA VES (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 6; D1
|35.
|KRAPINA, Bregovita ulica kod kbr. 30, D 206
|36.
|KRAPINA, ulica Frana Galovića kod kbr. 5
|37.
|GORNJA STUBICA, ulica Matije Gupca kod kbr. 2; ŽC2224
|38.
|GRAD OROSLAVJE, ulica Milana Prpića kod kbr. 78; ŽC2216
|39.
|DRUŠKOVEC HUMSKI (Općina Hum Na Sutli), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 2; D206
|40.
|KUMROVEC, ulica Risvica kod kbr. 50; D 205
|PU LIČKO-SENJSKA
|1.
|GOSPIĆ, Budačka ulica kod kbr. 281; D25
|2.
|KORENICA, ulica Josipa Jovića kod kbr. 45A; D1
|3.
|KORENICA, ulica Vranovača kod kbr. 30/3; D1
|4.
|SENJ, ulica Riječka cesta bb; D8
|5.
|SVETI JURAJ, magistrala, ulica Varoš kod osnovne škole; D8
|6.
|RIBARICA (Karlobag), kod raskrižja s ulicom za mjesto Plitka Draga Donja; D8
|7.
|PERUŠIĆ, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 9; D50
|8.
|KOMPOLJE, ulica kroz mjesto Kompolje kod osnovne škole; D50
|9.
|LIČKI OSIK (Stari), ulica kroz mjesto Lički Osik kod kbr. 78/3; D25
|10.
|LIČKO LEŠĆE, ulica kroz mjesto Ličko Lešće kod kbr. 206-206A; D50
|11.
|BRINJE, Frankopanska ulica nasuprot kbr. 12; D23
|12.
|GOSPIĆ, Kaniška ulica 101/1; D25
|13.
|ZALUŽNICA (općina Vrhovine), ulica Zalužnica 147/a; D52
|14.
|VRHOVINE, Senjska ulica 64; D52
|15.
|DONJI BABIN POTOK (općina Vrhovine) kod skretanja za „Big bear“; D52
|16.
|KVARTE, (Varoš - općina Perušić), ulica Varoš kbr 21; D50
|17.
|PRVAN SELO (općina Perušić), ulica kroz mjesto Prvan Selo kbr. 58D; D50
|18.
|KRIŽPOLJE, D23, 3. dionica, 5km+400m
|19.
|SENJ, ulica Stara cesta kod kbr. 61; D8
|20.
|GOSPIĆ, ulica Bilajska kod kbr. 79; D50
|21.
|LIČKO CERJE (Općina Lovinac), na kolniku D50 (4. dionica, 2km + 490m).
|22.
|VAGANAC (Općina Plitvička Jezera), na kolniku D1 (12.dionica, 11km+200m).
|23.
|OTOČAC, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 123; D50 (1. dionica,19km+700m).
|24.
|GOSPIĆ, ulica Smiljanska kod kbr 148
|25.
|NOVOSELO TRNOVAČKO (Gospić), ulica kroz mjesto Novoselo Trnovačko kod kbr.7; D25
|26.
|BAŠKE OŠTARIJE (Karlobag), ulica kroz mjesto Baške Oštarije; D25 (15km+100m).
|27.
|JOŠANI (Općina Udbina), D1, dionica 13., 24km+997m
|28.
|OTOČAC, Ulica Ive Senjanina 90; D50 (1.dionica, 16,3km)
|29.
|BRUŠANE (Grad Gospić); D25 (2. dionica, 18,5km)
|30.
|DEVČIĆ DRAGA (Općina Karlobag); D8 (10. dionica 24,5km)
|31.
|NOVALJA, Novaljska obilaznica; D107 (1.dionica 6,9km)
|PU MEĐIMURSKA
|1.
|NEDELIŠĆE, Varaždinska ulica kod kbr. 62; D3.
|2.
|ŠENKOVEC, ulica Maršala Tita kod kbr. 69; D209
|3.
|ČAKOVEC, Južna obilaznica grada Čakovca; D3
|4.
|MALA SUBOTICA, Glavna ulica kod kbr. 151; D3.
|5.
|MURSKO SREDIŠĆE, ulica Josipa Broza Tita kod kbr. 68; D209.
|6.
|PRELOG, Čakovečka ulica kod kbr. 64; D20.
|7.
|ČAKOVEC, ulica Zrinsko-Frankopanska (u visini zgrade Ivana pl. Zajca kbr. 39).
|8.
|BREZJE, ulica Brezje kod kbr. 39; D227.
|9.
|NEDELIŠĆE, ulica Vladimira Nazora kbr.10 A; ŽC2015
|10.
|GORNJI HRAŠĆAN, Čakovečka ulica kbr.112; D208.
|11.
|PUŠĆINE, Čakovečka ulica kbr. 99; D3.
|12.
|STRAHONINEC, ulica Poleve 69; LC 20026
|13.
|BELICA, ulica Kralja Tomislava kbr. 5; ŽC2018
|14.
|PRELOG, Zrinskih kod kbr.14; LC 20038.
|15.
|KURŠANEC, Glavna ulica kod kbr.15.
|16.
|SAVSKA VES, ulica Josipa Bajkovca kod kbr.48.
|17.
|DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska ulica kod kbr.38; ŽC2034
|18.
|ŠTRUKOVEC, ulica Štrukovec kod kbr.73; D209
|19.
|MURSKO SREDIŠĆE, Martinska ulica kod kbr. 86; ŽC2003
|20.
|IVANOVEC, ulica Josipa Broza kod kbr. 33
|21.
|NOVO SELO ROK, ulica Rade Končara kod kbr. 4A
|22.
|DONJA DUBRAVA, Koprivnička ulica kod kbr. 5; D20
|23.
|STRAHONINEC, Dravska ulica kod kb. 39; LC 20026
|24.
|ŠENKOVEC, ulica Augusta Šenoe kod kbr. 60
|25.
|DOMAŠINEC, ulica Pere Pintara kbr. 22; ŽC2003
|26.
|PUŠĆINE, Dravska ulica kod kbr. 6; LC20048
|27.
|OREHOVICA, ulica Nikole Tesle kod kbr. 19; ŽC2022
|28.
|GORIČAN, Murska ulica kod kbr. 60, ŽC2026
|29.
|MAČKOVEC, ulica Balogovec kod kbr. 17, D209
|30.
|ŠTEFANEC, ulica Zrinskih kod kbr. 7, D3
|31.
|VULARIJA (Općina Orehovica), ulica 1. maja kod kbr. 29, ŽC 2055
|32.
|OPOROVEC (Grad Prelog), na kolniku lokalne ceste LC20039 u visini naselja Oporovec
|33.
|PODBREST (Općina Orehovica), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 18km+790m
|34.
|TURČIŠĆE (Općina Domašinec), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 8km+234m
|35.
|NOVO SELO NA DRAVI (Čakovec), ulica Vladimira Bakarića kod kbr. 22
|36.
|PRIBISLAVEC, Ulica dr. Ante Starčevića kod kbr. 50; ŽC2018
|37.
|SVETA MARIJA, Glavna ulica kod kbr. 68; D20
|38.
|DONJI MIHALJEVEC (Općina Sveta Marija), Čakovečka ulica kod kbr. 46; D20
|39.
|SVETI MARTIN NA MURI, Dunajska ulica kod kbr. 13; ŽC 2245
|40.
|JUROVEC (Općina Sveti Martin na Muri), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 8; ŽC 2003
|41.
|VRHOVLJAN (Općina Sveti Martin na Muri), Čakovečka ulica kod kbr. 25; ŽC 2003
|42.
|STRAHONINEC, ulica Pavleka Miškine, kod kbr. 68; LC 20026
|43.
|PRETETINEC (Općina Nedelišće), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 5; LC 20052
|44.
|CELINE (Općina Podturen), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 37; ŽC 20029
|45.
|MIKLAVEC (Općina Podturen) ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 29; ŽC 2003
|46.
|KOTORIBA, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 139; ŽC 2040
|47.
|ČEHOVEC (Prelog), Glavna ulica kod kbr. 140; ŽC 2033
|48.
|DRAŠKOVEC (Prelog), Draškovićeva ulica kod kbr. 7; D20
|49.
|Čakovec, Mihovljanska ulica, kbr. 49,
|50.
|Sveti Križ (Općina Mala Subotica), Ulica Augusta Šenoe, kbr. 28, ŽC2038
|51.
|Mala Subotica, Ulica Braće Radića, kbr. 66, ŽC 2022
|52.
|Čakovec, Ulica bana Josipa Jelačića, kbr. 147
|53.
|Kuršanec (Grad Čakovec), Glavna ulica, kbr. 148, (grad Čakovec)
|54.
|Trnovec, (Općina Nedelišće), kbr. 115F, DC 208,
|55.
|Gorni Kuršanec (Općina Nedelišće), Čakovečka ulica kbr. 29, DC 3
|56.
|Nedelišće, Ulica Martina Viljevca, kbr.40, DC 208
|57.
|Zasadbreg, (Općina Sveti Juraj na Bregu), kbr. 147, ŽC 2013
|58.
|Lopatinec (Općina Sveti Juraj na Bregu), Ulica Edvarda Kardelja, kbr. 17, LC20073
|59.
|Mali Mihaljevec (Općina Sveti Juraj na Bregu), Ulica Rade Končara, kbr. 26, ŽC 2015
|60.
|Pleškovec, (Općina Sveti Juraj na Bregu), kbr. 32, DC 227
|61.
|Hodošan (Općina Donji Kraljevec), Glavna, kbr. 52, DC3
|62.
|Donji Postakovec (Općina Donji Kraljevec), kbr. 74, DC3
|PU OSJEČKO-BARANJSKA
|1.
|JOSIPOVAC, Osječka ulica kod kbr.102
|2.
|OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 320
|3.
|ERDUT, Kolodvorska ulica kod kbr. 26
|4.
|ČEPIN, ulica Grada Vukovara; D7 (smjer sjever)
|5.
|ŠAG, ulica Braće Radića kod kbr. 98
|6.
|CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 110; D2
|7.
|ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 76; D7
|8.
|ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 6; D7
|9.
|PODRAVSKA MOSLAVINA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 107; D34
|10.
|FERIČANCI, ulica Petrovac kod kbr. 86; D2
|11.
|KUŠEVAC, ulica Ante Starčevića kod kbr. 76A; D7
|12.
|SATNICA ĐAKOVAČKA, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 11; D53
|13.
|ĐURĐANCI, Glavna ulica kod kbr. 167; D46
|14.
|PIŠKOREVCI, Zagrebačka ulica kod kbr. 20; D7
|15.
|ERNESTINOVO, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 143
|16.
|SEMELJCI, ulica Braće Radić kod kbr. 41/f
|17.
|SARVAŠ (Osijek), Osječka Nova ulica kod kbr.31; D213.
|18.
|HARKANOVCI (Valpovo), ulica Matije Gupca kod kbr.56; D517
|19.
|SAMATOVCI (Bizovac), ulica Osječka kod kbr.35; D2
|20.
|NAŠICE, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr.153; D2
|21.
|BILJE, ulica Kralja Zvonimira kod kbr.98.
|22.
|OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 12km+130m) kod čvora Trpimirova; D2
|23.
|OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 8km+70m) kod BP „Lukoil“; D2
|24.
|STRIZIVOJNA, ulica Braće Radić kod kbr.530.
|25.
|OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 10km+350m) iznad nadvožnjaka Vinkovačka (smjer istok); D2
|26.
|OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 10km+350m) iznad nadvožnjaka Vinkovačka (smjer zapad); D2
|27.
|ĐAKOVO, ulica Andrije Hebranga kod kbr.60
|28.
|ĐAKOVO, ulica Dragutina Domjanića kod kbr.141
|29.
|SELCI ĐAKOVAČKI (Đakovo), Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr.40
|30.
|BUDROVCI (Đakovo), ulica Stanka Lehote kod kbr.56
|31.
|BUDROVCI (Đakovo), ulica Ive Lole Ribara kod kbr.50/b
|PU POŽEŠKO-SLAVONSKA
|1.
|BRESTOVAC, Požeška ulica kod kbr. 80; D51
|2.
|BLACKO (Pleternica), ulica Blacko kod kbr. 46; D38
|3.
|EMINOVCI, Vukovarska ulica kod kbr. 97; D51
|4.
|PAKRAC, Aleja kestenova kod kbr. 20; D5
|5.
|VIDOVCI, ulica Stjepana Radića kod kbr. 49; D38
|6.
|SULKOVCI, ulica Sulkovci kod kbr. 48; D49
|7.
|LIPIK, ulica Antuna Starčevića kod kbr. 79; D5
|8.
|VELIKA (Općina Velika), ulica Dr. Franje Tuđmana kod kbr. 2D; ŽC4253
|9.
|VILIĆ SELO (Brestovac), ulica kroz mjesto Vilić Selo kod kbr. 34, D38
|10.
|ALILOVCI (Općina Kaptol), ulica kroz mjesto Alilovci kod kbr. 127 B.
|11.
|RUŠEVO (Čaglin), ulica kroz mjesto Ruševo kod kbr. 14;
|12.
|KADANOVCI (Pleternica) ulica kroz mjesto Kadanovci kod kbr. 421
|13.
|POLJANA, (Lipik), ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 21 B;
|14.
|POŽEGA, Zagrebačka ulica kod kbr. 35
|15.
|POŽEGA, Mlinska ulica kod kbr. 15
|16.
|GRADAC (Pleternica), ulica Stjepana Radića kod kbr. 19
|PU PRIMORSKO-GORANSKA
|1.
|DRAGA BAŠĆANSKA (Krk), ulica Draga Bašćanska kod kbr. 5; D102
|2.
|JADRANOVO, ulica Smokovo kod kbr. 38 (BP Lukoil); D8
|3.
|DRENOVA (Rijeka), ulica Goranska bb nasuprot ul. I. Žorža 17a (ispred OŠ F. Franković)
|4.
|RIJEKA, Zvonimirova ulica kod kbr. 16 (BP Crodux)
|5.
|RIJEKA, Nova cesta bb (kod toplane)
|6.
|RIJEKA, Liburnijska ulica kod kbr. 3
|7.
|RIJEKA, Riječka obilaznica, čvor Diračje; A7
|8.
|RIJEKA, Riječka obilaznica, tunel Škurinje II; A7
|9.
|KOSTRENA (Rijeka), ulica Doričići kod kbr. 6; D8
|10.
|RIJEKA, Rujevica - nasuprot ulice Tići 16A; ŽC5215
|11.
|HRELJIN, Meja Gaj; D501
|12.
|OPATIJA, Nova cesta kod kbr. 53 (ispred O.Š. R.K. Jeretov)
|13.
|IČIĆI (Opatija), Liburnijska ulica kod kbr. 36, D 66
|14.
|OPATIJA Rikarda Katalinića Jeretova kod kbr. 21
|15.
|IKA (Opatija), Primorska ulica kod kbr. 43
|16.
|RIJEKA, Ulica Ive Lole Ribara kod kbr. 4
|17.
|RIJEKA, ulica Franje Čandeka kod kbr. 8
|18.
|OPĆINA MATULJI, autocesta A7 između čvora Jurdani i tunela Jušići; A7
|19.
|RIJEKA, Riječka obilaznica između tunela “Škurinje I“ i tunela „Katarina“, na km.25; A7
|20.
|BAKAR, autocesta A7 na 42km (između tunela Burlica i čvora Šmrika); A7
|21.
|RIJEKA, ispred ulaza u tunel Pećine; D404
|22.
|OREHOVICA (Rijeka), vijadukt Svilno; Autocesta A6
|23.
|NOVI VINODOLSKI, na D8 (21km+700m) kod raskrižja s ul. Kalvarija i Pod Sveti Mikulj; D8.
|24.
|OPĆINA OMIŠALJ (otok Krk), D102, na 3km+400m
|25.
|ŠAPJANE (općina Matulji), na kolniku D8 na 5km
|26.
|OPĆINA VIŠKOVO, na kolniku ŽC5215 između Rujevice i Širola
|27.
|BAKAR, autocesta A7 između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin; A7
|28.
|VRBOVSKO, autocesta A6 na 12km+300m (vijadukt Zečeve Drage); A6
|29.
|DELNICE, Lujzinska cesta kod kbr.57
|30.
|KRALJEVICA, ulica Fara kod kbr. 30
|31.
|JURDANI (Matulji), na kolniku D8 na 11km+40m; D8
|32.
|CRES, DC 100, stup javne rasvjete neposredno prije kružnog toka (iznad TC „Plodine“);
|33.
|MALI LOŠINJ, Kod BP „INA“, DC100, Veloselska cesta kod kbr.150-57,
|34.
|RAB, Banjol kod kbr.751; DC105,
|35.
|KRK, raskrižje DC104 i LC58085
|36.
|KRK, raskrižje DC102 i ŽC5086,
|37.
|JUŠIĆI (Općina Matulji), ulica Jušići kod kbr. 114 (kod restorana „Jadro“); D8
|38.
|MUČIĆI (Općina Matulji), ulica Mučići kod kbr. 37A (kod ljekarne „Banić“); D8
|39.
|BREGI (Općina Matulji), ulica Bregi kod kbr. 54b (kod restorana „Kinkela“); ŽC 5047
|40.
|ŽEJANE (Općina Matulji), ulica Žejane kod kbr. 2; ŽC 5012
|41.
|MATULJI, ulica kroz istoimeno mjesto kod raskrižja s Marinčićevom ulicom; ŽC 5047
|42.
|A7, čvor Draga (smjer Pula); A7
|43.
|Kastav, Rubeši, Ulica Rubeši kod kbr. 192; D304
|44.
|Kastav, Ulica Klesarija kod kbr. 11; Ž5020
|45.
|Kastav, Ulica 111. brigade ZNG bb; Ž5206
|PU SISAČKO-MOSLAVAČKA
|1.
|LEKENIK, DUŽICA, Zagrebačka ulica kod kbr. 31; D30
|2.
|PETRINJA, Vukovarska ulica kod kbr. 9; D37
|3.
|SISAK, Petrinjska ulica kod kbr. 30; D37
|4.
|GLINA, PREKOPA, ulica kroz mjesto Prekopa kod kbr. 133; D37
|5.
|POPOVAČA, GORNJA GRAČENICA, ul. Zagrebačka kod kbr. 146; ŽC3124
|6.
|KUTINA, KUTINSKA SLATINA, ulica Stjepana Kefelje kod kbr. 15; D45
|7.
|BRESTAČA (Novska), Zagrebačka ulica kod kbr. 239, ŽC3124
|8.
|VOĆARICA (Novska), ulica Voćarica kod kbr. 23, ŽC3252
|9.
|PETROVEC (Lekenik), ulica kroz mjesto Petrovec kod kbr. 27; D30
|10.
|DONJI KUKURUZARI, ulica Don Ante Lizatovića kod kbr. 41
|11.
|ROSULJE (Hrvatska Kostajnica), ulica kroz mjesto Rosulje kod kbr. 24.
|12.
|BANOVA JARUGA (Kutina), ulica Stjepana Radića kod kbr. 173; ŽC3124
|13.
|POPOVAČA, Sisačka ulica kod kbr. 146; D36
|14.
|LIPOVLJANI, Zagrebačka ulica kod kbr. 142
|15.
|VRGINMOST, Karlovačka ulica kod kbr. 15. 12; D6
|16.
|TOPUSKO, Vranovinska cesta kod kbr. 30/32
|17.
|PETRINJA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 168; D30.
|18.
|STUPOVAČA (Kutina), raskrižje D45 i Vinogradske ulice
|19.
|DONJA BUDIČINA (Petrinja), nasuprot kbr. 7; D30
|20.
|SISAK, Ul. Marijana Celjaka kbr. 171,
|21.
|PETRINJA, Mala Gorica kbr. 5b, D30
|22.
|STAZA (Sunja), kod kbr. 16, D224
|23.
|NOVO SELO PALANJEČKO (Sisak), kod kbr. 100, D36,
|24.
|SISAK, Novoselska ulica kod kbr. 153, D224
|PU SPLITSKO-DALMATINSKA
|1.
|KAŠTELA, Kaštel Lukšić, ulica Ivana pavla II. kod kbr. 232; D8
|2.
|SOLIN, Brza cesta Solin-Kaštela, Sveti Kajo; D8
|3.
|SPLIT, Poljička cesta kod kbr. 39; D410
|4.
|SPLIT, ulica Domovinskog rata kod kbr. 93
|5.
|SPLIT, Sirobuja, ul. Kralja Stjepana Držislava kod kbr. 22; D8
|6.
|SPLIT, Smokovik, ulica Zbora narodne garde kod kbr.8; D8
|7.
|KLIS KOSA, Brza cesta Solin-Klis; D1
|8.
|KLIS VAROŠ, ulica Kneza Trpimira kod kbr. 229; ŽC6253
|9.
|IMOTSKI, Glavina Donja kod kbr. 477; D60.
|10.
|IMOTSKI, Gudelji Velage, 3. Imotske bojne kod kbr. 94; D76.
|11.
|DICMO, Osoje kod kbr. 7; D1.
|12.
|MAKARSKA, Dubrovačka ulica kod kbr. 29; D8.
|13.
|TROGIR, ulica Kneza Trpimira kod kbr. 30; ŽC6133
|14.
|TROGIR, Plano, ulica Plano kod kbr. 150; ŽC6091
|15.
|PROLOŽAC DONJI, ul. Hrvatskih branitelja kod kbr.32; ŽC6157
|16.
|PODACA, Jadranska magistrala kod kbr. 4A; D8
|17.
|PODGORA, predio Čaklje, ul. Dubrovačka kod br. 5; D8
|18.
|RUSKAMEN, Magistrala Ruskamen kod kbr.16; D8
|19.
|DUĆE, Poljička cesta kod kbr 79; D8
|20.
|SEGET VRANJICA, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 121; D8
|21.
|SPLIT, Lovrinac, ulica Kralja Držislava kod kbr.15; D8
|22.
|KOŠUTE (Trilj), ulica Vukovarska kod kbr. 43; D60
|23.
|VINJANI DONJI (Imotski), ulica kroz mjesto Vinjani Donji kod kbr. 393; D60
|24.
|TROGIR, naselje Arbanija, ul. Domovinske zahvalnosti kod kbr. 47; D126
|25.
|OPĆINA OTOK, mjesto Gala, ul. kroz mjesto Gala kod kbr.156/A, ŽC6289
|26.
|OPĆINA OTOK, ul. Alojzija Stepinca kod kbr. 20; ŽC6289
|27.
|OPĆINA OTOK, ulica Ivana Pavla II. kod kbr. 23; LC 67040
|28.
|DUGOPOLJE, ulica Bleiburških žrtava kod kbr. 49; ŽC 6260
|29.
|DUGOPOLJE, ul. Bleiburških žrtava, nasuprot zgrade s kbr. 11; ŽC 6260
|30.
|DUGOPOLJE, ul. Sv. Mihovila kod kbr. 19; ŽC 6145.
|31.
|GRAD TRILJ, naselje Vedrine, ulica Domovinskog rata kod kbr.12; D220
|32.
|GRAD TRILJ, u mjestu Ugljane, ul. kroz mjesto Ugljane kod kbr.14; D60
|33.
|GRAD TRILJ, ulica Bana Josipa Jelačića kod br.15; D60
|34.
|GRAD TRILJ, ulica Sv. Mihovila kod kbr.25; D60
|35.
|GRAD TRILJ, mjesto Velić, ul. kroz mjesto Velići kod kbr. 9/A; D220
|36.
|VRLIKA, Podosoje, ul. kroz mjesto Podosoje kod kbr. 10; D1
|37.
|SINJ, Glavice Gornje, ul. kroz mjesto glavice Gornje kod kbr. 489/A; D219
|38.
|SINJ, Brnaze, ul. kroz mjesto Brnaze kod kbr. 406; D1
|39.
|SINJ, ul. Domovinskog rata kod kbr. 84; D219
|40.
|SINJ, ulica Filipa Grabovca kod kbr. 59; D1
|41.
|OPĆINA LOVREĆ, raskrižje ul. Franje Tuđmana i ulice Put groblja; D60
|42.
|OPĆINA LOVREĆ, mjesto Katići, ulica kroz mjesto Katići kod kbr. 12; D60
|43.
|OPĆINA ZADVARJE, ulica Hrvatskih branitelja kod kbr.120; D39
|44.
|OPĆINA CISTA PROVO, ulica Franje Tuđmana kod kbr. 71; D60
|45.
|OPĆINA CISTA PROVO, Cista Velika, ulica dr. Franje Tuđmana kod kbr. 43; D60
|46.
|OPĆINA ZAGVOZD, ul. Franje Tuđmana kod kbr. 47; D62
|47.
|OPĆINA ŠESTANOVAC, naselje Katuni, Radobiljska cesta kod kbr. 44; ŽC 6260
|48.
|PODSTRANA, cesta Sv. Martin kod kbr. 117; D8
|49.
|PODSTRANA, cesta Sv. Martin kod kbr. 1; D8
|50.
|PODSTRANA, Grljevačka ulica kod kbr. 31; D8
|51.
|PODSTRANA, Poljička ulica kod kbr. 28; ŽC6142
|52.
|GRAD IMOTSKI, Vinjani Donji, ulica Vinjani Donji kod kbr. 209; D60
|53.
|GRAD IMOTSKI, Vinjani Gornji, ulica Vinjani Gornji kod kbr. 361; D76
|54.
|OPĆINA ZMIJAVCI, mjesto Zmijavci kod kbr 285, ŽC 6182
|55.
|OPĆINA ZMIJAVCI, mjesto Zmijavci kod kbr. 15, ŽC 6182
|56.
|OPĆINA RUNOVIĆI, zaseok Puljizi kod kbr.153, ŽC 6182
|57.
|OPĆINA RUNOVIĆI, zaseok Tucki kod kbr. 413, ŽC 6182
|58.
|OPĆINA RUNOVIĆI, zaseok Jakići kod kbr.153, ŽC 6182
|59.
|OPĆINA TUČEPI, naselje Tučepi, ulica Blato kod kbr. 36; raskrižje s D8
|60.
|OPĆINA DUGI RAT, naselje Bajnice, Poljička cesta kod kbr. 49; D8
|61.
|OPĆINA DUGI RAT, naselje Sumpetar, Poljička cesta kod kbr. 9; D8
|62.
|OPĆINA DUGI RAT, naselje Dugi Rat, Poljička cesta kod kbr.149; D8
|63.
|OPĆINA DUGI RAT, naselje Golubinka, Poljička cesta kod kbr.43; D8
|64.
|OPĆINA DUGI RAT, naselje Krilo, Poljička cesta kod kbr.37; D8
|65.
|VRGORAC, Šetalište Mate Raosa kod kbr.7; D62.
|66.
|KAŠTEL ŠTAFILIĆ, Cesta dr. Franje Tuđmana kod kbr.1232; D409
|67.
|KARAKAŠICA (Sinj), Karakašica kod kbr.96B; D1
|68.
|VIS (otok Vis), ŽC 6212 (koordinate 43.059 i 16.181
|69.
|STARI GRAD (otok Hvar), D116 (dionica 2 + 400m).
|70.
|SELCA (otok Brač), Tolstojeva ulica kod kbr.13; D113
|71.
|NEREŽIŠĆE (otok Brač), na kolniku D113 (dionica 1 + 200 metara). D113
|72.
|MUTOGRAS (Općina Podstrana), Cesta Mutogras kod kbr.37; D8
|73.
|MARUŠIĆI (Omiš), na kolniku D8 kod raskrižja s ulicom dr. F.Tuđmana; D8.
|74.
|MAKARSKA, Dubrovačka ulica kod kbr.29; D8
|75.
|BRELA, Breljanska ulica kod kbr.45; D8
|76.
|MUĆ, ulica Vlaka kod kbr.65; D56.
|77.
|PRUGOVO (Općina Klis), ulica Ivana Pavla II. kod kbr.62; D56
|78.
|KAŠTEL SUĆURAC (Grad Kaštela), cesta F. Tuđmana kod kbr.4.
|79.
|PRISOJE (Dicma), ulica Sv. Jakova nasuprot kod kbr.152; D1
|80.
|JELSA (otok Hvar), ulica Pelinje kod kbr. 1018; D116
|81.
|OMIŠ, Vukovarska kod kbr.1; D8
|82.
|OMIŠ, naselje Stanići, ulica Tice kod kbr. 27; D8
|83.
|OMIŠ, naselje Tugari, Ulica kneza Trpimira između kbr. 61 i 71; D70
|84.
|OMIŠ, naselje Seoca, ulica Put Lokve kod kbr. 26; D70
|85.
|OMIŠ, naselje Čišla Šaškori, ulica Čišla Šaškori kod kbr. 4; D70
|86.
|KAŠTELA, Kaštel Lukšić, Cesta pape Ivana Pavla II. kod kbr. 129; D8
|87.
|SPLIT, ulica Velebitska kod kbr.103; LC
|88.
|SPLIT, ulica Domovinskog rata kod kbr.80;LC
|89.
|TUNEL SV.ILIJA; D76
|90.
|IMOTSKI, Glavina Donja; D60
|91.
|GRAD TRILJ, naselje Vedrine, ul. Dubrovačka kod kbr. 32A; ŽC6149
|92.
|GRAD TRILJ, Bisko, ulica Bisko kod kbr. 132C; ŽC6260
|93.
|GRAD TRILJ, naselje Tijarice, zaseok Žaperi; D220
|94.
|OPĆINA HRVACE, ulica Hrvace kod kbr. 7; D1
|95.
|OPĆINA HRVACE, mjesto Potravlje, ulica Potravlje kod kbr.174; D1
|PU ŠIBENSKO-KNINSKA
|1.
|PIROVAC, raskrižje Zagrebačke ulice i D8 (22 km); D8
|2.
|PODORLJAK, D8, 40km+600m
|3.
|ČVOR DUBRAVA kod Šibenika, D33, 3. dionica 27 km+800m
|4.
|BILO, D8, 3. dionica 23 km
|5.
|VODICE, VODIČKA OBILAZNICA, raskrižje Ž6086 i D8
|6.
|ŠIBENIK, ulica Đure Đakovića kod kbr. 69
|7.
|GREBAŠTICA (Šibenik), ulica Bašelović kod kbr. 110, D8
|8.
|KNIN, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 131A; D33
|9.
|ČENIĆI, ulica Čenići kod kbr. 163; D33 (14 km + 300 m)
|10.
|DUBRAVA (Općina Tisno), raskrižje ulice kod Crkve i D59
|11.
|TISNO, ulica Stjepana Radića kod kbr 30; D121
|12.
|BRODARICA, D8, 16. dionica 9 km + 550 m
|13.
|ŠIBENIK, Donje polje, Vrpoljačka cesta kod kbr. 70
|14.
|ŠIBENIK, ulica Zapadna magistrala 21 ; D8
|15.
|BILICE, 113. šibenske brigade HV kod kbr. 86
|16.
|KONJEVRATE (Šibenika), Uz Cestu kod kbr. 57; D33
|17.
|GRABOVCI (Grad Vodice), D27, 5. dionica 2km+500m
|18.
|DRNIŠ, ulica Stjepana Radića kod kbr. 80; ŽC6246
|19.
|DRNIŠ, ulica Ivana Meštrovića kod kbr.22; D33.
|20.
|KNIN, ulica 4. gardijske brigade kod kbr.50, D1,
|21.
|KIJEVO, ulica Radići kod kbr. 3; D1
|22.
|ŠIBENIK, D8, 16d 4km+300m (raskrižje s D33, južni prilaz)
|23.
|ŠIBENIK, ulica Ivana Meštrovića kod kbr. 30
|24.
|VODICE, ulica Prve primorske čete kod kbr. 23 (kod škole)
|25.
|SKRADIN, Aleja skradinskih svilara kod kbr. 39; D56
|26.
|LAĐEVCI (Skradin), Lađevačka cesta kod kbr. 4; D59
|27.
|KISTANJE, Ulica Franje Tuđmana kod kbr. 81; D59
|PU VARAŽDINSKA
|1.
|TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI, Zagrebačka ulica kod kbr. 26; D3
|2.
|TRNOVEC BARTOLOVEČKI, Ludbreška ulica kod kbr. 24; D2
|3.
|VARAŽDIN, ulica Braće Radić kod kbr.166
|4.
|VARAŽDIN, Zagrebačka ulica kod kbr. 222
|5.
|HRAŠČICA, ulica Kralja Tomislava bb; D2 (20 km + 900 m)
|6.
|VARAŽDIN, Koprivnička ulica kod kbr. 4 (smjer zapad)
|7.
|VARAŽDIN, Istočna Varaždinska obilaznica (2 km + 500 m); D2
|8.
|IVANEC, Horvatsko kod kbr. 41A; ŽC 2101
|9.
|MARUŠEVEC, Jurketinec kod kbr. 34; D35
|10.
|MARUŠEVEC, Koretinec kod kbr. 131; ŽC 2029
|11.
|VIDOVEC, Cargovec, Varaždinska ulica kod kbr. 20; D35
|12.
|VIDOVEC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 120; D35
|13.
|ŠEMOVEC, Koprivnička ulica kod kbr. 67; D2
|14.
|ZAMLAKA, Agrarna ulica kod kbr. 22; D2
|15.
|KAŠTELANEC, ulica kroz mjesto Kaštelanec kod kbr. 22; ŽC2052
|16.
|JALŽABET, Varaždinska ulica kod kbr. 37; ŽC2052
|17.
|VARAŽDIN, ulica Krešimira Filića kod kbr. 98
|18.
|VARAŽDIN, Jalkovečka ulica kod kbr. 124
|19.
|VARAŽDIN, ulica Ante Starčevića bb (kod restorana Lav)
|20.
|LJUBEŠČICA, Zagrebačka ulica kod kbr. 76, D24
|21.
|VARAŽDIN, ulica Motičnjak kod kbr. 6.
|22.
|VRBANOVEC, ulica Braće Radića kod kbr. 84, D2
|23.
|BARTOLOVEC, Varaždinska ulica kod kbr. 97, D2
|24.
|VARAŽDIN, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 6
|25.
|VARAŽDIN, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 10
|26.
|GORNJI KUČAN, Varaždinska ulica kod kbr. 2
|27.
|LEPOGLAVA, ulica Ivana Mažuranića kod kbr. 31; ŽC2101
|28.
|LEPOGLAVA, Varaždinska ulica kod željezničkog kolodvora; D35
|29.
|LEPOGLAVA, Zagorska ulica kod kbr. 32; D35
|30.
|KOŠKOVEC (Općina Maruševec), ulica kroz mjesto Koškovec kod kbr. 26/e; ŽC2059
|31.
|CERJE NEBOJSE (Općina Maruševec), ulica kroz mjesto Cerje Nebojse kod. kbr. 21; D35
|32.
|ČREŠNJEVO (Općina Beretinec), Zagorska ulica-Vladimira Nazora; ŽC2063
|33.
|SVIBOVEC TOPLIČKI (Varaždinske Toplice), Ludbreška ulica kod kbr.13; D24
|34.
|TUHOVEC (Varaždinske Toplice), ulica kroz mjesto Tuhovec kod kbr. 30; D24
|35.
|LEPOGLAVA, Trakošćanska ulica kod kbr.10A; D74.
|36.
|NOVI MAROF, Varaždinska ulica kod kbr. 108; ŽC2269
|37.
|NOVI MAROF, Zagorska ulica kod kbr. 82; D24
|38.
|VIDOVEC, Tužno, Varaždinska ulica 92; ŽC2061
|39.
|MARTIJANEC, Varaždinska ulica 100;D2
|40.
|SRAČINEC, Varaždinska ulica 98;D2
|41.
|SRAČINEC, Kralja Tomislava-Vrtna ulica;D2
|42.
|CESTICA, Gornje Vratno, Varaždinska ulica 118;D2
|43.
|CESTICA, Brezje Dravsko, Varaždinska ulica 38;D2
|44.
|VARAŽDINSKE TOPLICE, Leskovec Toplički kbr.87; D24
|45.
|VARAŽDIN, Donji Kućan, Varaždinska ulica 38
|46.
|VARAŽDIN, Međimurska ulica b.b.; D3
|47.
|VARAŽDIN, Zagrebačka ulica 303
|48.
|VARAŽDIN, Poljana Biškupečka, Varaždinska 61
|49.
|BREZNICA, Breznica 16/a;D3
|50.
|BREZNICA, Podvorec kbr. 36;D3
|51.
|PETRIJANEC, Vladimira Nazora kbr. 32;D2
|52.
|PETRIJANEC, Vladimira nazora kbr. 166;D2
|53.
|DONJI KUĆAN (Varaždin), Varaždinska ulica kod kbr.38
|54.
|LUŽAN BIŠKUPEČKI (Općina Gornji Kneginec), Zagrebačka ulica kod kbr. 16; D35
|55.
|IVANEČKO NASELJE (Grad Ivanec), ulica Ivanečko Naselje kod kbr. 1/D; D35
|56.
|IVANEC, A. M. Maleza kod kbr. 85; D35
|57.
|KANIŽA, (Ivanec) ulica Kaniža kod kbr. 85; D35
|58.
|BEDENEC (Grad Ivanec), ulica Bedenec kod kbr. 232; Ž2101
|PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA
|1.
|PITOMAČA, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 183A; D2
|2.
|STARI GRADAC, ulica Matije Gupca kod kbr. 7; D2
|3.
|KAPELA DVOR, ulica Kapela Dvor kod kbr. 29A; D5
|4.
|VIROVITICA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 171
|5.
|SUHOPOLJE, Vukovarska ulica kod kbr. 77; D2
|6.
|SLATINA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 261; D34
|7.
|ŠAŠEVO, ulica kroz mjesto Šaševo kod kbr. 9; D34
|8.
|ČAĐAVAČKI LUG, ulica kroz mjesto Čađavački Lug kod kbr. 55; D34
|9.
|BUKOVAČKI ANTUNOVAC, ulica kroz mjesto Bukovački Antunovac kod kbr. 80; D2
|10.
|ČAČINCI, Vinogradska ulica kod kbr. 62; D2
|11.
|BAČEVAC (Gradina), ulica kroz mjesto Bačevac kod kbr.22; ŽC4030
|12.
|PEPELANA (Općina Suhopolje), ulica kroz mjesto Pepelana kod kbr.92; D80
|13.
|CRNAC (Crnac), ulica Kolodvorska kod kbr. 25; ŽC4030
|14.
|VIROVITICA, ulica Matije Gupca kod kbr. 139
|PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
|1.
|VINKOVCI, NC Vinkovci-Rokovci (kod lovačkog doma Stari Kunjevci)
|2.
|GRADIŠTE, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 145; Ž4170
|3.
|IVANKOVO, ulica Žrtava fašizma kod kbr. 96. ŽC4167
|4.
|GRADIŠTE, raskrižje Ul. dr. M. Kadića i D55
|5.
|LOVAS, Mlinska ulica kod kbr. 18; ŽC 4174
|6.
|VINKOVCI, Južna Vinkovačka obilaznica kod raskrižja s ul. Josipa Kozarca; D46
|7.
|IVANKOVO, ulica Gorjani kod kbr. 252; D46
|8.
|VUKOVAR, ulica Priljevo kod kbr. 137; D2
|9.
|NUŠTAR, ulica Križnog puta kod kbr. 122; D55
|10.
|ILOK, ulica Ivana Gorana Kovačića kod kbr. 35; ŽC4200
|11.
|ŠARENGRAD, ulica S. Radića kod kbr. 170. D2
|12.
|MOHOVO, ulica Grada Vukovara kod kbr. 30; D2
|13.
|VINKOVCI, ulica Hansa Dietricha Genschera kod kbr. 51
|14.
|VINKOVCI, Ulica Alojzija Stepinca kod raskrižja s Ulicom kralja S.Tomaševića
|15.
|VINKOVCI, Ulica Slavija bb;
|16.
|VINKOVCI, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 149
|17.
|VUKOVAR, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 93; D2.
|18.
|VUKOVAR, ulica Dvanaest redarstvenika kod kbr 87; D519
|19.
|RETKOVCI, ulica Braće Radića kod kbr. 76; ŽC4167
|20.
|IVANKOVO, ulica Bošnjaci kod kbr. 195; D46
|21.
|IVANKOVO, ulica Rojičani kod kbr. 51; ŽC4167
|22.
|ŠTITAR, ulica M. Gupca kod kbr. 31; ŽC4218
|23.
|STARI MIKANOVCI, ulica Osječka kod kbr. 53; ŽC4133
|24.
|ŽUPANJA, ulica Mladena Ćatića kod kbr. 91; ŽC4218
|25.
|VINKOVCI, ulica Josipa Kozarca kod kbr. 112
|26.
|VINKOVCI, ulica Nikole Tordinca kod kbr. 19
|27.
|ŽUPANJA, ulica Ante Starčevića kod kbr. 39; L46043
|28.
|ANDRIJAŠEVCI, ulica Matije Gupca kod kbr. 96; ŽC4170
|29.
|TRPINJA, raskrižje D2 i ŽC4111
|30.
|ŽUPANJA, Ulica baruna Trenka kod kbr. 61
|31.
|ŽUPANJA, Vinkovačka ulica kod kbr. 103
|32.
|CERNA, Ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 112B
|33.
|OPATOVAC, Frankopanska ulica kod kbr. 1
|34.
|BOGDANOVCI, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 74
|35.
|PETROVCI, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 16
|36.
|CERIĆ, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 39
|37.
|TOVARNIK, Ulica hrvatskih dragovoljaca kod kbr. 7; Ž4173
|38.
|ILAČA, Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 84 ; D46
|39.
|CERNA, Ulica Jurišićeva kod kbr 32; Ž4170
|40.
|CERNA, Ulica braće Radić kod kbr. 99; Ž4170
|41.
|ŽUPANJA, Ulica J. J. Strossmayera kod kbr. 225; Ž4170
|42.
|JARMINA, Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 63; D518
|43.
|JARMINA, Vinkovačka ulica kod kbr. 59; D518
|44.
|OTOK, Bosutska ulica kod 31; D537
|45.
|OTOK, ulica Josipa Kozarca kod kbr. 58; D537
|46.
|STARI MIKANOVCI, ulica Matije Gupca kod kbr. 1d; D46
|47.
|STARI MIKANOVCI, Đakovačka ulica kod kbr. 44; D46
|48.
|STARI MIKANOVCI, Ulica braće Radić kod kbr. 158; D46
|49.
|VINKOVCI, Brčanska ulica kod kbr. 1
|50.
|MIRKOVCI (Vinkovci), Dunavska ulica kod kbr. 75
|PU ZADARSKA
|1.
|GRAD ZADAR, D8 (28 km +500 m)
|2.
|GRAD ZADAR, D8 (1 km + 550 m)
|3.
|SUKOŠAN, D8 (11 km + 50 m)
|4.
|BIOGRAD n/m, D8 (0 km + 450 m)
|5.
|PAKOŠTANE, D8 (5 km + 950 m)
|6.
|STARIGRAD, D8 (48 km + 400 m)
|7.
|MURVICA, D8 (22 km + 900 m)
|8.
|BIBINJE, D8 (6 km + 100 m)
|9.
|POLIČNIK, D8 (16 km + 800 m)
|10.
|SVETI PETAR, D8 (15 km + 850 m)
|11.
|DRAGE, raskrižje ulice Bana Josipa Jelačića i D8
|12.
|POSEDARJE, raskrižje ulice Petra Preradovića i D8
|13.
|STARIGRAD, Seline, raskrižje Trg Zukva i D8
|14.
|GRAD ZADAR, ulica Ante Starčevića
|15.
|GRAD ZADAR, ŽC6007 (kod vodovoda)
|16.
|GRAD ZADAR, Obala kneza Trpimira bb
|17.
|GRAD ZADAR, Splitska ulica kod raskrižja s ulicom Slavka Perovića
|18.
|GRAD ZADAR, Benkovačka cesta kod raskrižja s ulicom Sv. Nikole Tavelića
|19.
|GRAD ZADAR, Ulica braće Miroslava i Janka Perice
|20.
|GRAD ZADAR, Ulica Benka Benkovića, nasuprot ulaza u LIDL
|21.
|GRAD ZADAR, Ulica Hrvatskog Sabora
|22.
|GRAD ZADAR, Ulica Antuna Gustava Matoša
|23.
|GRAD ZADAR, Put Bokanjca
|24.
|GRAD ZADAR, Ulica Bregdetti
|25.
|GRAD ZADAR, Ulica Borka Šarlije Kese
|26.
|GRAD ZADAR, naselje Crno
|27.
|GRAD ZADAR, Kožino kod kbr. 26, D306
|28.
|GRAD ZADAR, Petrčane, ulica Punta Radman bb
|29.
|TURANJ (Općina Sv. Filip i Jakov), na kolniku D8, 13. dionica, 21km + 850m; D8
|30.
|RTINA (Općina Ražanac), na kolniku D106, 1. dionica, 17km + 700m; D106
|31.
|ZEMUNIK GORNJI (Zemunik Donji), na kolniku D502 kod raskrižja sa ŽC6021; D502
|32.
|JOVIĆI (Ražanac), na kolniku D106 (na 27km+500m); D106.
|33.
|GRAČAC, na kolniku D1, na 14. dionici, 29km+725m; D1
|34.
|UGLJAN (općina Preko), na kolniku D110, 1. dionica, 11km+500m. D110
|35.
|VIR (Općina Vir), na kolniku D306, 1. dionica, 3km
|36.
|DINJIŠKA (Grad Pag), na kolniku D106, 3. dionica, 7km+330m
|37.
|DONJE BILJANE (Grad Benkovac), na kolniku D56, 6km+300m
|38.
|ŠKABRNJA (općina Škabrnja), na kolniku D56, kod raskrižja sa ŽC6021 i D56
|PU ZAGREBAČKA
|1.
|ZAGREB (Dubrava), Ulica Dubrava kod raskrižja s ulicom II. Poljanice
|2.
|ZAGREB (Trnje), Slavonska avenija kod raskrižja s Cvjetnom cestom
|3.
|ZAGREB (Trnje), Slavonska avenija kod raskrižja sa Sachsovom cestom
|4.
|ZAGREB (Trnje), Avenija Marina Držića kod raskrižja sa Slavonskom avenijom
|5.
|ZAGREB, Aleja Grada Bologne kod raskrižja sa ulicom Dubravica
|6.
|ZAGREB, Aleja Grada Bologne kod raskrižja sa Podsusedskom alejom
|7.
|ZAGREB (Zagrebačka obilaznica kod čvora Kosnica), 34. km; A3
|8.
|ČEGLJE (Jastrebarsko), ulica Čeglje, kod kbr. 13; D1
|9.
|PAVUČNJAK (Samobor), Karlovačka cesta kod kbr. 10; D1
|10.
|ŽERJAVINEC (Sesvete), Omladinska ulica kod kbr. 8; D3
|11.
|ZAGREB, Ilica kod kbr. 438
|12.
|ZAPREŠIĆ, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 102
|13.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Zelengaj kod kbr. 15
|14.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Dragutina Tadijanovića kod raskrižja s ulicom Miroslava Krleže
|15.
|ZAPREŠIĆ, Avenija Hrvatskih branitelja kod kbr. 5 (kod BP Tifon)
|16.
|IVANEC BISTRANSKI (Zaprešić), Stubička ulica kod kbr. 70
|17.
|BRDOVEC, (Zapreršić), ulica Ilije Gregorića kod kbr. 119
|18.
|PRIGORJE BRDOVEČKO (Zaprešić), Zagrebačka ulica kod kbr. 69
|19.
|VRBOVEC, Križevačka ulica kod kbr. 27A, ŽC3034
|20.
|VRBOVEC, Zagrebačka ulica kod kbr. 75, ŽC3034
|21.
|LONJICA (Vrbovec), ulica Lonjica kod kbr. 114, ŽC3034
|22.
|ZAGREB, Zagrebačka obilaznica (smjer istok), A3, nakon mosta Sava kod odvajanja za A4.
|23.
|ZAGREB (Ivanja Reka), Slavonska avenija kbr. 59 (smjer istok)
|24.
|ZAGREB (Dubrava), ulica Dubrava kod kbr.106
|25.
|ZAGREB (Stupnik), Gornjostupnička ulica kod kbr.40
|26.
|ZAGREB, Jadranska avenija, razdjelnik kolnika prije ulaska u podvožnjak (smjer istok).
|27.
|ZAGREB, Ljubljanska avenija, 200m istočnije od skretanja za ulicu Jankomir.
|28.
|IVANIĆ GRAD, Savska ulica kod kbr.103; ŽC3041
|29.
|VRBOVEC, ulica Eugena Depinesa kod kbr.14F.
|30.
|HRASTJE (Sveti Ivan Zelina), ulica Hrastje kod kbr. 60; D3
|31.
|LUKARIŠĆE (Dugo Selo), Bjelovarska ulica kod kbr. 44.
|32.
|VELIKA GORICA, zapadni kolnik Zagrebačke ul. prije raskrižja s Poštanskom ul.
|33.
|BUŠEVEC (Velika Gorica), Zagrebačka ulica kod kbr. 39; D30.
|34.
|ZAGREB, Zagrebačka avenija, između raskrižja ul. D. Golika i ul. Hrvatskog Sokola.
|35.
|ŠIBICE (Zaprešić), Zagrebačka ulica kod raskrižja s Vodovodnom ulicom.
|36.
|JABLANOVEC (Zaprešić), Stubička ulica kod kbr. 224.
|37.
|KUPLJENOVO (Zaprešić), ulica Matije Gupca kod kbr. 84.
|38.
|DONJA BISTRA (Zaprešić), Krapinska ulica kod kbr. 29.
|39.
|KONAK (Grad Vrbovec), ulica Konak kod kbr.12B; D26
|40.
|PRILESJE (Vrbovec), ulica Prilesje kod kbr.39; ŽC3079
|41.
|JAKOVLJE (Zaprešić), Državna cesta 1 kod raskrižja s Kolodvorskom i Zagorskom ulicom
|42.
|POJATNO (Zaprešić), ulica Matije Gupca kod kbr. 161.
|43.
|DONJA PUŠĆA (Zaprešić), Kumrovečka cesta kod kbr. 48.
|44.
|BEŠLINEC (Ivanić Grad), Duga ulica kod kbr. 27
|45.
|KLOŠTAR IVANIĆ, Zagrebačka ulica kod kbr. 67
|46.
|KLOŠTAR IVANIĆ, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 135
|47.
|KLOŠTAR IVANIĆ, Vukovarska ulica kod kbr. 72
|48.
|IVANIĆ GRAD, Ulica 65. bataljuna ZNG kod kbr. 64
|49.
|BUNJANI (Ivanić Grad), Moslavačka ulica kod kbr. 116
|50.
|NOVOSELEC (Ivanić Grad), Moslavačka ulica kod kbr. 105A
|51.
|OBEDIŠĆE (Ivanić Grad), Zagrebačka ulica kod kbr. 96
|52.
|TOPOLJE (Ivanić Grad), Ulica braće Radić kod kbr.30
|53.
|SOP (Dugo Selo), Selska cesta kod kbr. 9
|54.
|SVIBJE (Dugo Selo), Ulica Novo Svibje kod kbr. 49
|55.
|TRSTENIK NARTSKI (Dugo Selo), Zagrebačka ulica kbr. 228
|56.
|ČISTA MLAKA (Dugo Selo), Zagrebačka ulica kod kbr. 126
|57.
|DRAGOŠIČKA (Dugo Selo), Rugvička cesta kod kbr. 96
|58.
|NOVAKI OBOROVSKI (Dugo Selo), Posavska ulica kod kbr. 27
|59.
|JEŽEVO (Dugo Selo), Ježevečka ulica kod kbr. 130
|60.
|BRCKOVLJANI (Dugo Selo), Ulica kralja Zvonimira kod kbr. 27
|61.
|STANČIĆ (Dugo Selo), Zagrebačka ulica kod kbr. 66
|62.
|GORNJA GREDA (Dugo Selo), Zagrebačka ulica kod kbr. 69
|63.
|GORNJA PUŠĆA (Zaprešić), Ulica Kumrovečka kod kbr. 167
|64.
|DONJA PUŠĆA (Zaprešić), Ulica Kumrovečka kod kbr. 96
|65.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Matije Skurjenija kod kbr. 10
|66.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Ksavera Šandora Đalskog - I. Mažuranića
|67.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Zelengaj kod II. Lužničkog odvojka
|68.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Mokrička kod kbr. 17
|69.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Obrubići kod kbr. 27
|70.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Ante Starčevića 60 m sjevernije od kbr. 38A
|71.
|ZAPREŠIĆ, Ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 32
|72.
|SV. IVAN ZELINA, Sajmišna ulica kod kbr. 4
|73.
|DONJA ZELINA, Donjozelinska kod kbr. 91
|74.
|BEDENICA (Sv. I. Zelina), Ulica Bedenica kod kbr. 105A
|75.
|VELIKA BUNA (Velika Gorica), Seljine brigade kod kbr. 44
|76.
|DONJA LOMNICA (Velika Gorica), Odranska kod kbr. 56
|77.
|STARO ČIČE (Velika Gorica), Velikogorička kod kbr. 28
|78.
|NOVO ČIČE (Velika Gorica), Ulica Vukovinska kod kbr. 31
|79.
|VELIKA GORICA, Lukavec, Tratinska - Dolenska
|80.
|VELIKA GORICA, Ogulinec, Zagrebačka kod kbr. 22
|81.
|VELIKA GORICA, Ulica A.K.Miošića - stup javne rasvjete 15
|82.
|JASTREBARSKO, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 23
|83.
|JASTREBARSKO, Ulica Trešnjevka kod kbr.15
|84.
|JASTREBARSKO, Ulica Matije Gupca kod kbr. 21
|85.
|JASTREBARSKO, Guci Draganički kod kbr. 21
|86.
|JASTREBARSKO, Donji Desinec, kod kbr. 10