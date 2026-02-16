Nakon "skrivenih" kvaka, Kina će zabraniti i "odrezane" volane

Od početka sljedeće godine u Kini će biti zabranjena prodaja novih automobila koji koriste kvake u ravnini s karoserijom, koje se automatski izvlače po potrebi. Taj propis donesen je iz sigurnosnih razloga, a stavlja sigurnost ispred estetike – no, kako sada stvari stoje, neće biti jedini. Kinesko Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije objavilo je nacrt novog obveznog sigurnosnog standarda koji bi mogao iz temelja promijeniti još jedan detalj dizajna modernih automobila.

Stop nekonvencionalnim volanima

Prema novim pravilima, koja bi također trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, nekonvencionalni upravljači (tzv. yoke) više neće biti dopušteni na novim modelima vozila. I ova odluka dolazi nakon niza kritika i incidenata koji su ukazali na ozbiljne sigurnosne nedostatke dizajnerskih rješenja koja je popularizirala Tesla, a potom prihvatili i brojni ostali proizvođači.

Regulatorna tijela ističu da upravljači, koji nemaju gornji dio obruča, predstavljaju rizik u kritičnim situacijama. Novi standardi zahtijevaju testiranje udarca glave u deset specifičnih točaka na kolu upravljača, uključujući središnje točke najslabijih područja, koja nisu izravno povezana sa središnjom osovinom. S obzirom na to da kod yoke upravljača ti dijelovi obruča fizički ne postoje, takav dizajn jednostavno ne može zadovoljiti nove kriterije. Osim toga, istraživanja su pokazala da tradicionalni kružni upravljači pružaju veću površinu za ublažavanje udarca tijela vozača prema naprijed tijekom sudara.

Moguć globalni utjecaj

Iako se ove regulative primarno odnose na kinesko tržište, njihove će se posljedice osjetiti širom svijeta. Kina je trenutno najveće svjetsko automobilsko tržište, što znači da će globalni proizvođači poput Tesle, Lexusa ili Mercedes-Benza vjerojatno morati globalno prilagoditi svoj dizajn kako bi ostali konkurentni. Za modele koji su već u prodaji ili su prošli proces odobrenja predviđeno je prijelazno razdoblje od najviše 24 mjeseca, ovisno o specifičnoj kategoriji vozila i datumu primjene propisa.

Analitičari smatraju da ovaj potez označava kraj ere u kojoj je estetika minimalizma i aerodinamike dominirala nad funkcionalnom sigurnošću. Dok su se skrivene kvake i yoke upravljači donedavno smatrali simbolima tehnološkog napretka i futurizma, kineski regulatori su jasno poručili da inovacija ne smije kompromitirati osnovnu sposobnost sigurnog napuštanja vozila. Očekuje se da će i ostali svjetski regulatori, poput onih u Europi, pažljivo pratiti učinke ovih mjera na smanjenje broja ozljeda i smrtnih slučajeva u prometu, pa možda i sami donijeti neki sličan propis.