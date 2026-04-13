Nizozemska je prva europska zemlja koja je legalizirala Teslin "FSD pod nadzorom"

Nizozemska regulatorna agencija RDW odobrila je Teslin sustav FSD (Supervised) nakon 18 mjeseci testiranja, čime je otvoren put za uvođenje te tehnologije na tržište Europske unije

Autonet.hr ponedjeljak, 13. travnja 2026. u 18:30

Američki proizvođač električnih automobila Tesla objavio je da je njihov napredni sustav autonomne vožnje pod nadzorom, poznat kao Full Self-Driving (Supervised), službeno odobren za korištenje u Nizozemskoj. Ovo predstavlja značajnu prekretnicu jer je time Nizozemska postala prva europska država koja je dala zeleno svjetlo za uvođenje njihove autonomne tehnologije na javne prometnice. Prema navodima tvrtke, sustav će se uskoro početi distribuirati korisnicima putem softverskih nadogradnji.

Autonomija, ali uz ljudski nadzor

Odluka o odobrenju uslijedila je nakon što je nizozemska regulatorna agencija za vozila, RDW, provela opsežna istraživanja. Agencija je potvrdila da je sustav FSD (Supervised) bio podvrgnut rigoroznim testiranjima na njihovim poligonima i javnim cestama u razdoblju duljem od godinu i pol dana. Zaključeno je kako tehnologija daje pozitivan doprinos sigurnosti cestovnog prometa, što je bio ključni preduvjet za izdavanje certifikata.

Unatoč nazivu koji sugerira potpunu autonomiju, RDW je u svom službenom priopćenju naglasio jasna ograničenja sustava. Istaknuto je da se vozilo opremljeno ovom tehnologijom ne može smatrati potpuno samoupravljivim bez ljudske intervencije. Vozač u svakom trenutku ostaje pravno i operativno odgovoran za upravljanje automobilom te mora zadržati puni nadzor nad sustavom tijekom cijelog trajanja vožnje.

Početak širenja u EU

Prema Teslinim specifikacijama, softver omogućuje navigaciju kroz stambene četvrti, gradske ulice te autoceste, uz stalni nadzor korisnika. Tvrtka ističe kako je ovo jedinstveno rješenje na tržištu koje nudi takvu razinu asistencije, čime se postavlja novi standard u industriji mobilnosti.

Dobivanje odobrenja u Nizozemskoj moglo bi imati dalekosežne posljedice za cijeli kontinent. RDW je napomenuo kako bi ovaj tip odobrenja mogao olakšati kasniji ulazak Tesline tehnologije u sve ostale države članice Europske unije. Ovo je u skladu s ranije objavljenim planovima tvrtke iz 2024. godine, prema kojima je širenje na europsko i kinesko tržište jedan od primarnih ciljeva razvoja njihova softvera. Ipak, uvođenje sustava odvija se u sjeni aktualnih istraga u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) provodi istragu o sudarima u kojima su sudjelovala vozila s aktiviranim FSD sustavom, posebno u uvjetima smanjene vidljivosti na cesti.

