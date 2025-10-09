Njemačka traži ublažavanje zabrane za benzince i dizelaše nakon 2035.

Njemački politički vrh, predvođen Friedrichom Merzom, nastoji osigurati podršku za ublažavanje zabrane novih benzinaca i dizelaša, zalažući se za produljenje životnog vijeka plug-in hibrida i vozila s range extenderima

Saga oko potpune zabrane prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europskoj uniji, koja bi trebala stupiti na snagu 2035. godine, dobiva novi zaplet. Njemačka, kao predvodnica europske automobilske industrije, sve glasnije traži fleksibilniji pristup, a prema informacijama koje prenosi Bloomberg, ključni politički akteri rade na ujedinjenju kako bi izvršili pritisak na Bruxelles.

Očekuje se da će Friedrich Merz, lider njemačkih konzervativaca, uspjeti ujediniti svoje političke saveznike oko ideje da se ublaži stroga EU regulativa. Ovaj potez dolazi uoči ključnog "auto summita" zakazanog za ovaj četvrtak, na kojem će Merz ugostiti vodeće ljude njemačke auto industrije i predstavnike sindikata. Cilj sastanka je omogućiti proizvođačima automobila blaži i realniji put prema potpunoj klimatskoj neutralnosti.

Konkretno, njemački prijedlog uključuje dopuštenje prodaje novih plug-in hibridnih vozila i nakon 2035. godine. Uz to, traži se i iznimka za baterijska električna vozila koja koriste tzv. "range extendere", točnije male motore s unutarnjim izgaranjem koji služe isključivo za punjenje baterije i produženje dosega vozila. Ovakav pristup omogućio bi nastavak razvoja i prodaje tehnologija koje predstavljaju most između klasičnih pogona i potpuno električne budućnosti.

Ova inicijativa jasno pokazuje koliki je ulog u igri za Njemačku, čije je gospodarstvo snažno oslonjeno na automobilsku industriju. Dok se Europska unija zalaže za stroge ekološke ciljeve, pritisak ključnih država članica mogao bi dovesti do revizije ili barem fleksibilnije primjene jedne od najvažnijih klimatskih regulativa ovog desetljeća.