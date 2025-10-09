Njemačka traži ublažavanje zabrane za benzince i dizelaše nakon 2035.

Njemački politički vrh, predvođen Friedrichom Merzom, nastoji osigurati podršku za ublažavanje zabrane novih benzinaca i dizelaša, zalažući se za produljenje životnog vijeka plug-in hibrida i vozila s range extenderima

Autonet.hr četvrtak, 9. listopada 2025. u 20:00
📷 Foto: Pexels
Foto: Pexels

Saga oko potpune zabrane prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europskoj uniji, koja bi trebala stupiti na snagu 2035. godine, dobiva novi zaplet. Njemačka, kao predvodnica europske automobilske industrije, sve glasnije traži fleksibilniji pristup, a prema informacijama koje prenosi Bloomberg, ključni politički akteri rade na ujedinjenju kako bi izvršili pritisak na Bruxelles.

Očekuje se da će Friedrich Merz, lider njemačkih konzervativaca, uspjeti ujediniti svoje političke saveznike oko ideje da se ublaži stroga EU regulativa. Ovaj potez dolazi uoči ključnog "auto summita" zakazanog za ovaj četvrtak, na kojem će Merz ugostiti vodeće ljude njemačke auto industrije i predstavnike sindikata. Cilj sastanka je omogućiti proizvođačima automobila blaži i realniji put prema potpunoj klimatskoj neutralnosti.

Konkretno, njemački prijedlog uključuje dopuštenje prodaje novih plug-in hibridnih vozila i nakon 2035. godine. Uz to, traži se i iznimka za baterijska električna vozila koja koriste tzv. "range extendere", točnije male motore s unutarnjim izgaranjem koji služe isključivo za punjenje baterije i produženje dosega vozila. Ovakav pristup omogućio bi nastavak razvoja i prodaje tehnologija koje predstavljaju most između klasičnih pogona i potpuno električne budućnosti.

Ova inicijativa jasno pokazuje koliki je ulog u igri za Njemačku, čije je gospodarstvo snažno oslonjeno na automobilsku industriju. Dok se Europska unija zalaže za stroge ekološke ciljeve, pritisak ključnih država članica mogao bi dovesti do revizije ili barem fleksibilnije primjene jedne od najvažnijih klimatskih regulativa ovog desetljeća.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi