Noćna akcija na "car meetu": zbog opasnih kvarova s ceste uklonjeno 19 automobila

Zagrebačka policija provela je još jednu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila u zonama trgovačkih centara, pri čemu su zbog opasnih nedostataka iz prometa isključena neispravna vozila

U noći s petka na subotu, 13. na 14. veljače, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su još jednu ciljanu noćnu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila. Aktivnost je realizirana u suradnji sa zaposlenicima stanice za tehnički pregled, s posebnim fokusom na vozače i vozila takozvane "car meet" scene, kao što je to već bio slučaj u nekoliko navrata. Nadzor je bio koncentriran u zonama trgovačkih centara na zapadnom dijelu grada, gdje se skupine ljubitelja "nabrijanih" automobila tradicionalno okupljaju.

Opasni tehnički nedostaci

Tijekom postupanja, policijski službenici prekontrolirali su ukupno 90 osobnih automobila i njihove vozače. Od toga, 25 automobila upućeno je na izvanredni tehnički pregled kako bi se detaljno utvrdilo stanje ključnih komponenti vozila i usklađenost s propisima.

Rezultati pregleda u stanici za tehnički pregled ukazali su na značajne nepravilnosti, zbog čega je 19 automobila odmah isključeno iz prometa. Ukupno je utvrđeno 30 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najveći udio činili su opasni tehnički nedostaci, njih ukupno 19, dok je kod šest vozila utvrđena tehnička neispravnost koja se kategorizira kao veća.

Osim tehničkih detalja na samim vozilima, policija je evidentirala i prekršaje samih vozača. Zabilježena su četiri slučaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te jedan prekršaj nenošenja vozačke dozvole. Ovakve brojke potvrđuju potrebu za sustavnim kontrolama specifičnih lokacija na kojima se okupljaju vozači modificiranih vozila, kažu iz PU zagrebačke te najavljuju da će se slične akcije nastaviti i u budućnosti.

Nadzor će se, kažu, provoditi na području cijeloga grada, s posebnim naglaskom na sve lokacije koje su prepoznate kao pogodne za održavanje automobilskih susreta, kako bi se osiguralo poštivanje prometnih propisa i javnog reda.