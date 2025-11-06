Novi udar na džepove vozača: Vlada planira drastično povećati kazne za prometne prekršaje

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama, do sredine 2026. godine bit će uvedene veće kazne za prometne prekršaje, s naglaskom na korištenje mobitela, nevezanje pojasa te vozače električnih romobila

Hrvatske vozače, kako sada stvari stoje, od iduće godine očekuju strože kazne za prometne prekršaje. Naime Vlada Republike Hrvatske planira donijeti izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama najkasnije do polovice 2026. godine, u kojem će biti izmijenjene odredbe o kaznama za najčešće i najopasnije prekršaje.

Za mobitel 300 eura

Razlog za uvođenje strožih kazni jest porast broja prometnih prekršaja i stradalih, posebice djece, u prometu. Iz Ministarstva unutarnjih poslova potvrdili su ovih dana da njihove radne skupine razmatraju višestruko povećanje pojedinih kazni kako bi se vozače odvratilo od činjenja prekršaja.​ Prema tim najavama, kazne će se posebno postrožiti za prekršaje poput korištenja mobitela tijekom vožnje, za što bi novčana kazna mogla iznositi i do 300 eura (trenutačno je kazna za to 130 eura u slučaju vozača motornih vozila, dok za bicikliste iznosi 30 eura).

Razmatra se povećanje iznosa novčanih kazni i za nevezanje sigurnosnog pojasa te opasno parkiranje. Osim toga, u fokusu su i prekršaji koje počine maloljetnici, pri čemu će odgovornost snositi i njihovi roditelji. Očekivano, nešto će strože biti regulirana i pitanja koja se tiču vozača električnih romobila, budući da je ove godine uočen zabrinjavajući porast nezgoda i ozljeda kojima su "kumovala" upravo ta osobna prijevozna sredstva.​

Poboljšanje naplate

Uz povećanje iznosa novčanih kazni, država planira poboljšati i njihovu naplatu. Jedna od mjera je povećanje maksimalnog iznosa novčane kazne koja se može platiti na licu mjesta uz popust od 50%, s trenutačnih 265,45 na 380 eura. Cilj je time motivirati i one koji su počinili teže prekršaje da kaznu plate odmah, što bi trebalo rezultirati i boljim punjenjem državnog proračuna.​

Osim represivnih mjera, MUP planira provesti i niz edukativnih aktivnosti te primijeniti nova tehnička i inženjerska rješenja kako bi se povećala sigurnost na cestama. Neizbježno je da će u procesu biti nabavljene i nove fiksne kamere, a spominje se njih čak oko 180, koje bi trebale osvanuti na brojnim novim dionicama domaćih cesta i autocesta.

Novi zakon pozabavit će se i pitanjem potpuno automatiziranih vozila te definirati ulogu i odgovornost operatera takvih vozila. Sve ove promjene dio su šireg plana za smanjenje broja prometnih nesreća i povećanje opće sigurnosti svih sudionika u prometu, a više o svemu doznat ćemo kad prijedlog teksta novog Zakona stigne u javnu raspravu.