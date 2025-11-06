Novi udar na džepove vozača: Vlada planira drastično povećati kazne za prometne prekršaje

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama, do sredine 2026. godine bit će uvedene veće kazne za prometne prekršaje, s naglaskom na korištenje mobitela, nevezanje pojasa te vozače električnih romobila

Autonet.hr četvrtak, 6. studenog 2025. u 15:00

Hrvatske vozače, kako sada stvari stoje, od iduće godine očekuju strože kazne za prometne prekršaje. Naime Vlada Republike Hrvatske planira donijeti izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama najkasnije do polovice 2026. godine, u kojem će biti izmijenjene odredbe o kaznama za najčešće i najopasnije prekršaje.

Za mobitel 300 eura

Razlog za uvođenje strožih kazni jest porast broja prometnih prekršaja i stradalih, posebice djece, u prometu. Iz Ministarstva unutarnjih poslova potvrdili su ovih dana da njihove radne skupine razmatraju višestruko povećanje pojedinih kazni kako bi se vozače odvratilo od činjenja prekršaja.​ Prema tim najavama, kazne će se posebno postrožiti za prekršaje poput korištenja mobitela tijekom vožnje, za što bi novčana kazna mogla iznositi i do 300 eura (trenutačno je kazna za to 130 eura u slučaju vozača motornih vozila, dok za bicikliste iznosi 30 eura).

Razmatra se povećanje iznosa novčanih kazni i za nevezanje sigurnosnog pojasa te opasno parkiranje. Osim toga, u fokusu su i prekršaji koje počine maloljetnici, pri čemu će odgovornost snositi i njihovi roditelji. Očekivano, nešto će strože biti regulirana i pitanja koja se tiču vozača električnih romobila, budući da je ove godine uočen zabrinjavajući porast nezgoda i ozljeda kojima su "kumovala" upravo ta osobna prijevozna sredstva.​

Poboljšanje naplate

Uz povećanje iznosa novčanih kazni, država planira poboljšati i njihovu naplatu. Jedna od mjera je povećanje maksimalnog iznosa novčane kazne koja se može platiti na licu mjesta uz popust od 50%, s trenutačnih 265,45 na 380 eura. Cilj je time motivirati i one koji su počinili teže prekršaje da kaznu plate odmah, što bi trebalo rezultirati i boljim punjenjem državnog proračuna.​

Osim represivnih mjera, MUP planira provesti i niz edukativnih aktivnosti te primijeniti nova tehnička i inženjerska rješenja kako bi se povećala sigurnost na cestama. Neizbježno je da će u procesu biti nabavljene i nove fiksne kamere, a spominje se njih čak oko 180, koje bi trebale osvanuti na brojnim novim dionicama domaćih cesta i autocesta.

Novi zakon pozabavit će se i pitanjem potpuno automatiziranih vozila te definirati ulogu i odgovornost operatera takvih vozila. Sve ove promjene dio su šireg plana za smanjenje broja prometnih nesreća i povećanje opće sigurnosti svih sudionika u prometu, a više o svemu doznat ćemo kad prijedlog teksta novog Zakona stigne u javnu raspravu.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija