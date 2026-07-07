Od danas svi novi automobili u EU moraju imati dodatne sustave zaštite

Od 7. srpnja 2026. godine svi novi putnički automobili i kombiji na tržištu Europske unije moraju biti opremljeni naprednim tehnologijama usmjerenim na smanjenje broja prometnih nesreća

Uvođenjem druge faze Opće sigurnosne uredbe (GSR2) Europske unije, svi novi putnički automobili (kategorija M1) i lakša komercijalna kombi vozila (kategorija N1) koji se prodaju na europskom tržištu od danas moraju sadržavati niz naprednih aktivnih sigurnosnih značajki. Europska komisija je prilikom objave ove odluke istaknula kako je primarni cilj uvođenja obveznih tehnologija povećanje sigurnosti na cestama.

Nove mjere usmjerene su na smanjenje ukupnog broja sudara te na pružanje bolje zaštite kako vozačima i putnicima u vozilima, tako i ranjivim sudionicima u prometu. Dok su se pravila od srpnja 2024. odnosila samo na nove modele koji tek ulaze na tržište, ovaj rok od 7. srpnja 2026. godine obvezuje proizvođače da sustave ugrade u svako novo proizvedeno vozilo, bez obzira na datum njegove originalne homologacije.

Sigurnost uz privatnost

Prvi dio novih pravila odnosi se na ugradnju naprednih sustava za kočenje u nuždi (AEB) koji uz detekciju drugih vozila sada moraju imati sposobnost automatskog otkrivanja pješaka i biciklista koji se spremaju prijeći putanju vozila te aktivirati kočnice bez intervencije vozača.

Tehnološki najzahtjevniji novitet je napredni sustav za upozoravanje na rastresenost vozača (ADDW). Ovaj sustav koristi unutarnje infracrvene kamere i senzore smještene na stupu upravljača ili instrumentnoj ploči kako bi pratio položaj glave i smjer pogleda vozača u realnom vremenu, kako danju tako i noću. Ako sustav detektira da vozač gleda izvan ceste dulje od 3,5 sekunde pri brzinama iznad 50 km/h, odnosno dulje od 6 sekundi pri brzinama između 20 i 50 km/h, aktivirat će se zvučni i vizualni alarmi kako bi se pozornost ponovno usmjerila na promet.

Obvezna oprema za nove automobile od 7. srpnja Napredni sustavi kočenja u nuždi s mogućnošću otkrivanja pješaka i biciklista

Napredni sustavi za upozoravanje na rastresenost vozača

Poboljšana vidljivost prema naprijed za vozače

Novi zahtjevi za ispitivanje istrošenih guma

Proširene zone sigurnosnog stakla dizajnirane za bolju zaštitu pješaka u slučaju sudara

EU također propisuje da sustavi za nadzor vozača moraju raditi unutar zatvorenog kruga lokalnog procesiranja u automobilu. To znači da tehnologija funkcionira bez upotrebe bilo kakvih vanjskih biometrijskih podataka ili sustava za prepoznavanje lica te se unutar kabine snimke ne smiju trajno pohranjivati niti prenositi izvan samog vozila kako bi se u potpunosti zadovoljila pravila o zaštiti privatnosti.

Elektronička i fizička zaštita

Uz ove elektroničke sustave, nova pravila donose i konstrukcijske izmjene na vozilima. To uključuje redizajn kabina s ciljem poboljšanja izravne vidljivosti prema naprijed za vozače smanjenjem mrtvih kutova, kao i ugradnju proširenih zona laminiranog sigurnosnog stakla na više prozorskih površina čime se smanjuje rizik od izbacivanja putnika i štite se pješaci prilikom naleta.

Regulativa uvodi nove zahtjeve za praćenje istrošenosti guma koji nadilaze dosadašnje osnovne senzore pritiska te su dizajnirani da prepoznaju degradaciju profila prije nego što nastane rizik od puknuća.

Prema službenom priopćenju Europske komisije, ove su mjere integralni dio dugoročnih napora podizanja standarda i ostvarenja strategije "Vision Zero". Krajnji cilj svih implementiranih promjena je sustavno smanjenje broja prometnih nesreća i eliminacija smrtnih slučajeva na cestama diljem Europske unije do 2050. godine.