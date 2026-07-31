Od rujna sufinanciranje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero i više djece

Ministarstvo demografije i Zaklada "Hrvatska za djecu" uskoro pokreću Pilot program sufinanciranja kupnje novih ili rabljenih vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero ili više djece

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu", uvodi Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam i više sjedala, kao što je nedavno najavio ministar. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, kojima je vozilo većeg kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu.

"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba – za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života", rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Iz Ministarstva su objavili i ključne informacije vezane uz nadolazeće sufinanciranje:

potpora iznosi do 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om,

najviši iznos potpore je 15.000 eura,

moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa sedam i više sjedala,

za Pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura.

Objava Poziva Zaklade "Hrvatska za djecu", planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.