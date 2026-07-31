Od rujna sufinanciranje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero i više djece
Ministarstvo demografije i Zaklada "Hrvatska za djecu" uskoro pokreću Pilot program sufinanciranja kupnje novih ili rabljenih vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero ili više djece
Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu", uvodi Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam i više sjedala, kao što je nedavno najavio ministar. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, kojima je vozilo većeg kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu.
"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba – za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života", rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
Iz Ministarstva su objavili i ključne informacije vezane uz nadolazeće sufinanciranje:
- potpora iznosi do 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om,
- najviši iznos potpore je 15.000 eura,
- moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa sedam i više sjedala,
- za Pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura.
Objava Poziva Zaklade "Hrvatska za djecu", planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.