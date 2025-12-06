Od siječnja u Španjolskoj umjesto trokuta obvezna pametna svjetla u slučaju opasnosti

Nova španjolska regulativa ukida potrebu za izlaskom iz vozila zbog postavljanja sigurnosnog trokuta na cestu, zamjenjujući ih geolociranim uređajima V16 koji blješte i automatski dojavljuju lokaciju

Autonet.hr subota, 6. prosinca 2025. u 03:21

Španjolska Glavna uprava za promet donijela je odluku koja će značajno promijeniti sigurnosne protokole na cestama te zemlje. Od 1. siječnja 2026. godine svi automobili registrirani u toj zemlji morat će biti opremljeni novim sigurnosnim svjetlom oznake V16, koje će u potpunosti zamijeniti tradicionalne sigurnosne trokute. Glavni motiv promjene jest povećanje sigurnosti vozača i putnika, budući da postavljanje trokuta zahtijeva izlazak iz vozila i hodanje po kolniku, što je može rezultirati tragičnim nesrećama i smrtnim stradavanjima pješaka, pogotovo na brzim cestama i autocestama.​

Digitalna sigurnosna revolucija

Novi uređaj V16 nije samo obično trepereće narančasto svjetlo, već sofisticirani komad opreme koji mora biti povezan s nacionalnom platformom DGT 3.0. Za razliku od starijih modela svjetala, koja su služila samo kao vizualno upozorenje, novi moraju imati ugrađenu (neuklonjivu) SIM karticu i geolokacijski sustav. U slučaju kvara ili nesreće, vozač jednostavno postavlja magnetski uređaj na krov automobila bez napuštanja vozila, čime se automatski aktivira signal koji u stvarnom vremenu šalje točnu lokaciju prometnom sustavu, upozoravajući istodobno ostale sudionike u prometu i nadležne službe.​

Iako na tržištu postoje različite verzije ovih svjetala, od 2026. u Španjolskoj će legalna biti isključivo ona koja posjeduju certifikat o povezivosti. Povezanost uređaja mora biti zajamčena na razdoblje od najmanje 12 godina.​ Nakon 1. siječnja prestaje prijelazno razdoblje, u kojem su vozači smjeli koristiti trokute ili stara, nepovezana V16 svjetla. Po novome, neposjedovanje propisanog signalizacijskog uređaja povlačit će za sobom novčane kazne u rasponu od 80 do 200 eura.

Bitno je napomenuti da obveza vrijedi samo za vozila registrirana u Španjolskoj, pa će tako automobili sa stranim registracijskim oznakama biti izuzeti od obveze posjedovanja tog uređaja. Ipak, stranim vozačima se i dalje preporučuje oprez i praćenje propisa, dok se za rent-a-car vozila očekuje puna primjena novih standarda. Prodajna cijena jedne povezane bljeskalice tipa V16 iznosi između 30 i 50 eura, a ona u pravilu uključuje obveznu podatkovnu vezu sa sustavom DGT-a na više od 12 godina.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi