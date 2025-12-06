Od siječnja u Španjolskoj umjesto trokuta obvezna pametna svjetla u slučaju opasnosti

Španjolska Glavna uprava za promet donijela je odluku koja će značajno promijeniti sigurnosne protokole na cestama te zemlje. Od 1. siječnja 2026. godine svi automobili registrirani u toj zemlji morat će biti opremljeni novim sigurnosnim svjetlom oznake V16, koje će u potpunosti zamijeniti tradicionalne sigurnosne trokute. Glavni motiv promjene jest povećanje sigurnosti vozača i putnika, budući da postavljanje trokuta zahtijeva izlazak iz vozila i hodanje po kolniku, što je može rezultirati tragičnim nesrećama i smrtnim stradavanjima pješaka, pogotovo na brzim cestama i autocestama.​

Digitalna sigurnosna revolucija

Novi uređaj V16 nije samo obično trepereće narančasto svjetlo, već sofisticirani komad opreme koji mora biti povezan s nacionalnom platformom DGT 3.0. Za razliku od starijih modela svjetala, koja su služila samo kao vizualno upozorenje, novi moraju imati ugrađenu (neuklonjivu) SIM karticu i geolokacijski sustav. U slučaju kvara ili nesreće, vozač jednostavno postavlja magnetski uređaj na krov automobila bez napuštanja vozila, čime se automatski aktivira signal koji u stvarnom vremenu šalje točnu lokaciju prometnom sustavu, upozoravajući istodobno ostale sudionike u prometu i nadležne službe.​

Iako na tržištu postoje različite verzije ovih svjetala, od 2026. u Španjolskoj će legalna biti isključivo ona koja posjeduju certifikat o povezivosti. Povezanost uređaja mora biti zajamčena na razdoblje od najmanje 12 godina.​ Nakon 1. siječnja prestaje prijelazno razdoblje, u kojem su vozači smjeli koristiti trokute ili stara, nepovezana V16 svjetla. Po novome, neposjedovanje propisanog signalizacijskog uređaja povlačit će za sobom novčane kazne u rasponu od 80 do 200 eura.

V16 nije eCall Kako bi se izbjegla konfuzija, potrebno je razjasniti i da V16 uređaj ne obavlja glasovni poziv prema broju 112 niti omogućuje vozaču razgovor s operaterom. Njegova primarna funkcija je automatska i trenutačna geolokacija vozila. U trenutku aktivacije uređaj šalje digitalni signal s točnim koordinatama u središnji sustav DGT 3.0, koji zatim te podatke prosljeđuje cestarskim službama i prikazuje upozorenje na navigacijskim uređajima ostalih vozača u blizini kako bi se spriječili sekundarni sudari. Važno je razlikovati ovaj uređaj od sustava eCall koji je ugrađen u novije automobile. Dok eCall automatski uspostavlja glasovnu vezu s hitnom službom u slučaju aktivacije zračnih jastuka, V16 to ne čini. U slučaju nesreće s ozlijeđenima ili situacije koja zahtijeva hitnu intervenciju policije ili hitne pomoći, vozač ili putnici i dalje moraju upotrijebiti svoj mobilni telefon ili SOS tipku u automobilu za pozivanje broja 112.

Bitno je napomenuti da obveza vrijedi samo za vozila registrirana u Španjolskoj, pa će tako automobili sa stranim registracijskim oznakama biti izuzeti od obveze posjedovanja tog uređaja. Ipak, stranim vozačima se i dalje preporučuje oprez i praćenje propisa, dok se za rent-a-car vozila očekuje puna primjena novih standarda. Prodajna cijena jedne povezane bljeskalice tipa V16 iznosi između 30 i 50 eura, a ona u pravilu uključuje obveznu podatkovnu vezu sa sustavom DGT-a na više od 12 godina.