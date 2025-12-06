Od siječnja u Španjolskoj umjesto trokuta obvezna pametna svjetla u slučaju opasnosti
Nova španjolska regulativa ukida potrebu za izlaskom iz vozila zbog postavljanja sigurnosnog trokuta na cestu, zamjenjujući ih geolociranim uređajima V16 koji blješte i automatski dojavljuju lokaciju
Španjolska Glavna uprava za promet donijela je odluku koja će značajno promijeniti sigurnosne protokole na cestama te zemlje. Od 1. siječnja 2026. godine svi automobili registrirani u toj zemlji morat će biti opremljeni novim sigurnosnim svjetlom oznake V16, koje će u potpunosti zamijeniti tradicionalne sigurnosne trokute. Glavni motiv promjene jest povećanje sigurnosti vozača i putnika, budući da postavljanje trokuta zahtijeva izlazak iz vozila i hodanje po kolniku, što je može rezultirati tragičnim nesrećama i smrtnim stradavanjima pješaka, pogotovo na brzim cestama i autocestama.
Digitalna sigurnosna revolucija
Novi uređaj V16 nije samo obično trepereće narančasto svjetlo, već sofisticirani komad opreme koji mora biti povezan s nacionalnom platformom DGT 3.0. Za razliku od starijih modela svjetala, koja su služila samo kao vizualno upozorenje, novi moraju imati ugrađenu (neuklonjivu) SIM karticu i geolokacijski sustav. U slučaju kvara ili nesreće, vozač jednostavno postavlja magnetski uređaj na krov automobila bez napuštanja vozila, čime se automatski aktivira signal koji u stvarnom vremenu šalje točnu lokaciju prometnom sustavu, upozoravajući istodobno ostale sudionike u prometu i nadležne službe.
Iako na tržištu postoje različite verzije ovih svjetala, od 2026. u Španjolskoj će legalna biti isključivo ona koja posjeduju certifikat o povezivosti. Povezanost uređaja mora biti zajamčena na razdoblje od najmanje 12 godina. Nakon 1. siječnja prestaje prijelazno razdoblje, u kojem su vozači smjeli koristiti trokute ili stara, nepovezana V16 svjetla. Po novome, neposjedovanje propisanog signalizacijskog uređaja povlačit će za sobom novčane kazne u rasponu od 80 do 200 eura.
Bitno je napomenuti da obveza vrijedi samo za vozila registrirana u Španjolskoj, pa će tako automobili sa stranim registracijskim oznakama biti izuzeti od obveze posjedovanja tog uređaja. Ipak, stranim vozačima se i dalje preporučuje oprez i praćenje propisa, dok se za rent-a-car vozila očekuje puna primjena novih standarda. Prodajna cijena jedne povezane bljeskalice tipa V16 iznosi između 30 i 50 eura, a ona u pravilu uključuje obveznu podatkovnu vezu sa sustavom DGT-a na više od 12 godina.