Podsjetnik na obveze vozača u zimskom razdoblju: dnevna svjetla i zimska oprema

S početkom studenog možemo polako očekivati zimske uvjete na cestama. Vozači na svojim vozilima morat će imati upaljena dnevna svjetla, a od sredine mjeseca i zakonski propisanu zimsku opremu

S dolaskom hladnijih dana, koje ove jeseni još čekamo, vozače u će Hrvatskoj dočekati i specifične zakonske obveze kojima se nastoji povećati sigurnost u prometu tijekom zimskih mjeseci. Riječ je o obveznom korištenju dnevnih svjetala tijekom vožnje te o pripremi vozila za zimske uvjete na cestama, što uključuje i korištenje zimske opreme.

Iako se obje obveze odnose na zimsko razdoblje, a nekad su se vezali uz datum prelaska na zimsko računanje vremena, novi datumi stupanja na snagu tih propisa se razlikuju. Nije zgorega stoga ponoviti kada morate početi koristiti svjetla i danju (pod uvjetom da vam se dnevna svjetla ne uključuju automatski) te kada biste trebali postaviti zimske gume.

Svjetla od 1. studenog

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, obveza paljenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima tijekom dana započinje 1. studenog i traje sve do 31. ožujka. Cilj ove mjere je bolja vidljivost vozila u uvjetima smanjene vidljivosti koji su češći u zimskom dijelu godine. Za nepoštivanje ove odredbe predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura. Važno je napomenuti da za vozače mopeda i motocikala ova obveza vrijedi tijekom cijele godine.

Zimska oprema 15. studenog

Druga važna obveza za vozače je korištenje zimske opreme, koja postaje obvezna nešto kasnije. Prema važećim propisima, zimska oprema obvezna je na zimskim dionicama javnih cesta u razdoblju od 15. studenog do 15. travnja. Ova obveza odnosi se na sve vrste motornih vozila, neovisno o vremenskim uvjetima i stanju kolnika na definiranim dionicama koje uključuju autoceste te državne i županijske ceste u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Što uključuje zimska oprema?

Zimska oprema podrazumijeva 4 zimska pneumatika (oznake M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) ili četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg u pripremi. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika na propisanim na zimskim dionicama javnih cesta, kao i na svim cestama na kojima vladaju zimski uvjeti vožnje. Za korištenje neadekvatne opreme u zimskom periodu i u zimskim uvjetima predviđena je novčana kazna od 130 eura.