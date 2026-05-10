Policija prvo iz prometa isključila neispravno vozilo, a potom i šlep-službu koja je došla po njega

U izvanrednom nadzoru tehničke ispravnosti vozila na autocesti A11 devet vozila isključeno je iz prometa, no jedan slučaj koji se pritom dogodio posebno je bio bizaran

Autonet.hr nedjelja, 10. svibnja 2026. u 05:50

Protekloga utorka, 5. svibnja, na odmorištu Pešćenica na autocesti A11 (između Siska i Zagreba) policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke su u suradnji s djelatnicima Centra za vozila Hrvatske sa mobilnom stanicom za tehnički pregled vozila, inspekcijom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih cesta te Državnog inspektorata proveli preventivno-represivnu akciju usmjerenu na nadzor tehničke ispravnosti vozila.

Više od jednog prekršaja po vozilu

Ove jake snage inspektora i policajaca blokirale su autocestu, preusmjeravale promet preko spomenutog odmorišta i iz usporene kolone izdvajale, ciljano, kombije, kamione i sva ostala vozila koja bi im se učinila sumnjivima. Ukupno je, kažu iz PU sisačko-moslavačke, kontrolirano 41 vozilo, pri čemu je evidentirano 50 prekršaja.

Budući da su kontrolirani i profesionalni vozači, bilo je tu i prekršaja vezanih uz radno vrijeme (uočenih na tahografu), ukupno je zabilježeno 45 prekršaja prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, od čega se njih 28 odnosilo na tehničku neispravnost vozila. Na izvanrednom tehničkom pregledu, koji se odmah tamo provodio, kod devet vozila su utvrđeni opasni nedostaci te su isključeni iz prometa – a jedan slučaj izazvao je posebnu pozornost policije, pa smo i mi doznali nešto više o njemu.

Svi redom na pregled

Naime, u ovoj je "raciji" policija izdvojila automobil sisačkih registracija, kojeg je vozio 30-godišnjak, podvrgla ga izvanrednom tehničkom pregledu, a tamo su mu utvrđeni tehnički nedostaci kategorizirani kao opasni te je vozilo isključeno iz prometa. Problem su bili, kako doznajemo, neatestirani spojleri ugrađeni na karoseriju i "distance" na kotačima – što je policiji bilo dovoljno da automobilu skinu tablice i onemoguće daljnju vožnju.

Mjesto događaja: odmorište Pešćenica sjever na A11 📷 Google Street View
Vozač tog je vozila potom kontaktirao vučnu službu, a kad je njihov kamion stigao na odmorište – revni su i pedantni policajci odmah i njega poslali na izvanredni tehnički pregled (kad je već tamo…). Vučna služba, koju je vozio 24-godišnjak, također je zbog uočenih nedostataka proglašena opasnom. Prekršaj koji je kod njega okarakteriziran kao "isključujući" bile su – neatestirane LED svjetiljke i nešto uočene korozije na karoseriji.

Uvidjevši to, policija je brže-bolje i njega isključila iz prometa te za oba vozača te pravne i odgovorne osobe u šlep-službi pokrenula prekršajne prijave. Vozač "neispravnog" automobila morao je potom put nastaviti na drugi način, a po svoje vozilo pozvati drugu (tehnički savršenu) vučnu službu.

