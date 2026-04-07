Policija u Zagrebu 19-godišnjem recidivistu trajno oduzela BMW-a

Zagrebačka policija zaustavila je 19-godišnjeg vozača koji je bez položenog ispita upravljao BMW-om, nakon čega mu je sud trajno oduzeo to vozilo u korist države

Tijekom redovite kontrole prometa u Ulici grada Vukovara na zagrebačkom Trnju, policijski službenici su protekle subote, 4. travnja, oko jedan sat ujutro zaustavili osobni automobil marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao 19-godišnjak nad kojim je proveden policijski nadzor.

Recidivist bez dozvole

Provjerom dokumentacije i identiteta utvrđeno je da mladić upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije. Daljnjom obradom policija je ustanovila kako je riječ o recidivistu koji je otprije poznat po činjenju najtežih prometnih prekršaja.

Zbog utvrđenih prekršaja vozač je uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud. Temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je privremeno oduzela osobni automobil do donošenja pravomoćne presude te predložila sudu izricanje novčane kazne od 2.500 eura uz mjeru trajnog oduzimanja vozila.

Nadležni sud donio je i presudu kojom je 19-godišnjak proglašen krivim. Iako je policija predlagala viši iznos, sudska odluka rezultirala je novčanom kaznom od 1.500 eura, no ključni dio presude odnosi se na imovinu kojom je počinjen prekršaj – odlukom suda, automobil marke BMW kojim je mladić upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno je i bez naknade oduzet u korist Republike Hrvatske.

Ova stroga mjera primijenjena je u skladu sa zakonskim odredbama koje dopuštaju zapljenu prijevoznog sredstva kod višestrukih počinitelja najtežih prekršaja, a o takvim smo slučajevima već višekratno izvještavali.