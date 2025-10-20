Pri ulasku u Hrvatsku vozači kažnjavani jer su pokušali izbjeći gužvu odabirom brže kolone

Odabir pogrešne trake na graničnom prijelazu nije "besplatan", doznali su to određeni posjetitelji koji su pokušali posljednjih dana zaobići pravila i s putovnicama trećih zemalja proći kroz EU redove

Uvođenjem novih pravila za ulazak i izlazak građana trećih zemalja u EU, poznatih kao entry/exit system (EES), iako je ono još uvijek postupno i na samo nekoliko sati dnevno, na vanjskim je granicama naše zemlje došlo do ovećih gužvi, čekanja i zastoja. Naime, prema tim pravilima EES će kao jedinstveni digitalizirani sustav zamijeniti kontrolu putovnica i njihovo pečatiranje, a oslanjat će se na biometrijsko skeniranje pri ulasku i izlasku. Prvo skeniranje posjetitelja obično traje nešto dulje, pa se stoga stvaraju i gužve – a tu dolazimo do problema koje dodatno pogoršavaju sami putnici.

"Švercanje" kroz pogrešnu traku

Primijećeno je, naime, da su neki vozači na cestovnim graničnim prijelazima pri ulasku u Republiku Hrvatsku odabrali krivu kolonu (vjerojatnije namjerno nego slučajno), pa se pokušali "prošvercati" kroz kolonu u kojoj je bilo manje vozila i koja se brže kretala. Naravno, radilo se o koloni za EU putovnice, u kojoj su se nalazili građani koji se ne moraju registrirati u sustavu EES.

Potom, kad bi građani trećih zemalja stigli na takav granični prijelaz, pa ga pokušali prijeći s putovnicama koje nisu izdane u EU, dočekalo bi ih neugodno iznenađenje – novčana kazna. Ona je propisana Zakonikom o schengenskim granicama, tj. njegovim Člankom 10, koji propisuje zasebne trake na graničnim prijelazima za građane iz schengenskog i izvan tog prostora.

Prema tim pravilima, "osobe s pravom slobodnog kretanja", odnosno građani schengenskog prostora, mogu se koristiti svim dostupnim trakama. Državljani trećih zemalja, za koje nije potrebna viza, mogu ići u trake označene natpisima "Viza nije potrebna" ili "Sve putovnice", no ne mogu prijeći granicu preko trake za građane Schengena (označene obično kao "EU, EEA i CH putovnice"). Oni koji se ogluše na to, pa namjerno ili slučajno odaberu pogrešnu traku bit će kažnjeni prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za nepoštivanje prometnih znakova – a to će ih "zadovoljstvo" koštati 60 eura.

Prema objavama s društvenih mreža vidljivo je nezadovoljstvo novim sustavom, posebno izraženo kod stanovnika susjednih nam zemalja koji često prelaze granicu. No, čini se da je određen broj njih već naučio skupo plaćenu lekciju odabira prave trake.