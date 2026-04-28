Privremeno manji porezi za jeftinije gorivo: Što je "plivajući" PDV?

Predloženim izmjenama Zakona o PDV-u Vlada dobiva alat za brzo smanjenje porezne stope na gorivo s 25% na minimalno 15%, čime planira ublažiti energetske udare i zaštititi gospodarstvo i građane

Autonet.hr utorak, 28. travnja 2026. u 14:07

Vlada Republike Hrvatske pripremila je izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima se uvodi mehanizam takozvanog "plivajućeg PDV-a" koji bi se obračunavao na naftne derivate. Ova mjera osmišljena je kao dodatni alat za obranu gospodarske aktivnosti i zaštitu životnog standarda građana u uvjetima nepredvidivih tržišnih promjena, posebice u svjetlu sukoba na Bliskom istoku. Ključna novost u novom je Zakonu davanje ovlasti Vladi da uredbom, bez saborske procedure, privremeno korigira visinu porezne stope na energente koji podliježu trošarinama.

Cijena gore – porez dolje

Prema važećim europskim direktivama, opća stopa PDV-a (koja se primjenjuje i na gorivo) u Hrvatskoj iznosi 25%, a određuje se Zakonom, koji mora izglasati Sabor. Uvođenjem novog instrumenta, pak, Vlada će imati zakonski prostor za snižavanje te stope do minimalno dopuštenih 15%. Ministar financija Tomislav Ćorić ističe da se time osigurava nužna fleksibilnost porezne politike, što predstavlja krajnju mjeru za očuvanje stabilnosti u slučaju eskalacije globalnih energetskih kriza.

Intervencija putem "plivajućeg PDV-a" zamišljena je kao kratkoročna mjera koja bi se aktivirala isključivo u izvanrednim okolnostima snažnih naftnih šokova. Prema najavama, odluka o promjeni stope donosila bi se na razini Vladine uredbe, vjerojatno na dvotjednoj bazi, prateći ritam dosadašnjih korekcija cijena goriva. Cilj je spriječiti da nagli porast cijena sirove nafte na svjetskim tržištima u potpunosti optereti krajnje potrošače i gospodarstvo – pa u slučaju rasta osnovne cijene može doći do smanjena stope PDV-a kako bi se on kompenzirao (op.a. – u knjigovodstvima diljem države će sigurno biti oduševljeni time…).

Očekivani učinci mjere

Financijske analize ukazuju na to da smanjenje PDV-a za svaki postotni bod znači gotovo 40 milijuna eura manje prihoda za državni proračun na godišnjoj razini. U slučaju maksimalnog smanjenja za deset postotnih bodova, proračunski bi gubitak iznosio oko 380 milijuna eura. Mjera je u skladu i s europskim pravilima, koja kažu da porez za naftu i naftne derivate može biti minimalno 15%.

Iako ekonomski analitičari upozoravaju da dugoročno rješenje leži u energetskoj tranziciji i manjoj potrošnji, "plivajući PDV" prepoznat je kao snažan politički i ekonomski instrument za brzu reakciju. Zaustavljanje rasta cijena goriva ima izravan utjecaj na prijevoznički sektor, koji trpi najveće gubitke tijekom kriza, ali i na cjelokupni lanac opskrbe hranom i uslugama.

Iz saborske opozicije načelno pozdravljaju smanjenje stope PDV-a, ako će za time biti potrebe, no ističu i da ovime Sabor praktički daje bianco ovlast Vladi da sama određuje porezne stope, odnosno da se parlament marginalizira u donošenju odluka. "Naše izmjene tiču se jednog poreznog oblika i to u vrlo ograničenim posebnim okolnostima i zbog toga držimo da su u skladu s Ustavom", ustvrdio je ministar. Posebne okolnosti, kaže, regulirane su općim poreznim zakonom. Usvajanje ovih izmjena u Hrvatskom saboru očekuje se krajem travnja.

