Šef Mercedesa upozorava: Zabrana benzinaca i dizelaša 2035. je put u propast

Iako nas dijeli manje od mjesec dana od trenutka kada će izvršni direktor Mercedesa, Ola Källenius, na sajmu IAA u Münchenu predstaviti novi električni GLC i svijetu otkriti kako će ovaj brzi SUV dugog dometa povesti trokraku zvijezdu u budućnost, iz Stuttgarta stižu neočekivano oštri tonovi. Källenius, naime, poziva na hitno preispitivanje legislative Europske unije koja će kupce i proizvođače prisiliti na potpuni prelazak na električna vozila do sredine idućeg desetljeća.

Prema pisanju portala Carscoops, Källenius je u intervjuu za njemački list Handelsblatt bio vrlo direktan. Kaže da je svima „potrebna provjera realnosti“, referirajući se na pravila EU-a koja će efektivno zabraniti prodaju novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035. godine.

„U suprotnom, punom brzinom vozimo prema zidu“, istaknuo je.

Zabrinutost zbog nespremnosti tržišta

Glavni razlog Källeniusove zabrinutosti leži u činjenici da bi se europsko automobilsko tržište moglo urušiti ako zakonodavci nametnu električna vozila kupcima koji za njih jednostavno nisu spremni. Vjeruje da će kupci u godinama koje prethode 2035. masovno kupovati posljednje dostupne benzinske i dizelske modele, stvarajući kaos na tržištu. Tvrdi kako postoje bolji načini za smanjenje emisija štetnih plinova, a da se pritom ne ugrožavaju čitave nacionalne ekonomije.

"Naravno da moramo provesti dekarbonizaciju, ali to se mora učiniti na tehnološki neutralan način. Ne smijemo izgubiti iz vida našu ekonomiju. Ne bih postavio specifičan datum za ukidanje tehnologije motora s unutarnjim izgaranjem. Apsolutni cilj u fiksnom vremenu s drakonskim kaznama neće pomoći“, rekao je Källenius.

Poticaji umjesto zabrana

Umjesto zabrana, 56-godišnji čelnik Mercedesa sugerira da je potrebno učiniti više kako bi se kupce uvjerilo da sami naprave tranziciju. Kao pozitivan primjer navodi Kinu.

"Pogledajte Kinu. Tamo ne postoji krajnji datum za ovo pitanje, nema zabrane nijedne tehnologije. Umjesto toga, niske cijene na punionicama i porezne olakšice pružaju snažne poticaje za kupnju potpuno električnih automobila. Istovremeno, za razliku od Europe, dopuštene su i razne hibridne verzije te motori s unutarnjim izgaranjem“, objašnjava Källenius.

Otpor industrije raste

Källenius nije jedini visoki dužnosnik u industriji koji poziva na promjenu odluke o zabrani. Prošle je godine i izvršni direktor BMW-a, Oliver Zipse, proglasio rok do 2035. "nerealnim", upozoravajući da bi takva odluka mogla povećati ovisnost europskih proizvođača o kineskim baterijama.

Jasno je da se unutar industrije formira snažan otpor prema politički nametnutom roku. Dok se novi električni modeli razvijaju punom parom, njihovi tvorci upozoravaju da se tranzicija ne može provesti preko noći i bez sluha za realno stanje na tržištu, kupovnu moć građana i, najvažnije, adekvatnu infrastrukturu.