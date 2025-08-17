Šef Mercedesa upozorava: Zabrana benzinaca i dizelaša 2035. je put u propast

Dok Mercedes priprema nove električne modele, izvršni direktor Ola Källenius poziva EU na promjenu plana, tvrdeći da će prisilna elektrifikacija bez adekvatnih poticaja i infrastrukture uništiti tržište

Autonet.hr nedjelja, 17. kolovoza 2025. u 05:55
📷 Foto: Mercedes
Foto: Mercedes

Iako nas dijeli manje od mjesec dana od trenutka kada će izvršni direktor Mercedesa, Ola Källenius, na sajmu IAA u Münchenu predstaviti novi električni GLC i svijetu otkriti kako će ovaj brzi SUV dugog dometa povesti trokraku zvijezdu u budućnost, iz Stuttgarta stižu neočekivano oštri tonovi. Källenius, naime, poziva na hitno preispitivanje legislative Europske unije koja će kupce i proizvođače prisiliti na potpuni prelazak na električna vozila do sredine idućeg desetljeća.

Prema pisanju portala Carscoops, Källenius je u intervjuu za njemački list Handelsblatt bio vrlo direktan. Kaže da je svima „potrebna provjera realnosti“, referirajući se na pravila EU-a koja će efektivno zabraniti prodaju novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035. godine.

„U suprotnom, punom brzinom vozimo prema zidu“, istaknuo je.

Zabrinutost zbog nespremnosti tržišta

Glavni razlog Källeniusove zabrinutosti leži u činjenici da bi se europsko automobilsko tržište moglo urušiti ako zakonodavci nametnu električna vozila kupcima koji za njih jednostavno nisu spremni. Vjeruje da će kupci u godinama koje prethode 2035. masovno kupovati posljednje dostupne benzinske i dizelske modele, stvarajući kaos na tržištu. Tvrdi kako postoje bolji načini za smanjenje emisija štetnih plinova, a da se pritom ne ugrožavaju čitave nacionalne ekonomije.

"Naravno da moramo provesti dekarbonizaciju, ali to se mora učiniti na tehnološki neutralan način. Ne smijemo izgubiti iz vida našu ekonomiju. Ne bih postavio specifičan datum za ukidanje tehnologije motora s unutarnjim izgaranjem. Apsolutni cilj u fiksnom vremenu s drakonskim kaznama neće pomoći“, rekao je Källenius.

Poticaji umjesto zabrana

Umjesto zabrana, 56-godišnji čelnik Mercedesa sugerira da je potrebno učiniti više kako bi se kupce uvjerilo da sami naprave tranziciju. Kao pozitivan primjer navodi Kinu.

"Pogledajte Kinu. Tamo ne postoji krajnji datum za ovo pitanje, nema zabrane nijedne tehnologije. Umjesto toga, niske cijene na punionicama i porezne olakšice pružaju snažne poticaje za kupnju potpuno električnih automobila. Istovremeno, za razliku od Europe, dopuštene su i razne hibridne verzije te motori s unutarnjim izgaranjem“, objašnjava Källenius.

Otpor industrije raste

Källenius nije jedini visoki dužnosnik u industriji koji poziva na promjenu odluke o zabrani. Prošle je godine i izvršni direktor BMW-a, Oliver Zipse, proglasio rok do 2035. "nerealnim", upozoravajući da bi takva odluka mogla povećati ovisnost europskih proizvođača o kineskim baterijama.

Jasno je da se unutar industrije formira snažan otpor prema politički nametnutom roku. Dok se novi električni modeli razvijaju punom parom, njihovi tvorci upozoravaju da se tranzicija ne može provesti preko noći i bez sluha za realno stanje na tržištu, kupovnu moć građana i, najvažnije, adekvatnu infrastrukturu.

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi