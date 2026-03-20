Što je potrebno napraviti da bi vam policija trajno oduzela vozilo, nakon slučajnog zaustavljanja?

Ako ste se ikad pitali kakav to prometni prekršaj morate napraviti kako bi vam policija trajno oduzela automobil, ne pitajte se više, jer imamo konkretan nedavni primjer iz Zagreba

Tijekom redovne kontrole prometa u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine, oko 2:30 sati ujutro, službenici zagrebačke policije zaustavili su osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka na području Trnja. Vozilom je upravljao 36-godišnji muškarac koji se kretao Radničkom cestom, a zaustavljen je kod kućnog broja 27, izvještava PU zagrebačka.

Nadzorom vozača i vozila utvrđeno je da je vozač upravljao automobilom pod značajnim utjecajem alkohola – alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,55 g/kg alkohola u organizmu. Daljnjom provjerom podataka policijski su službenici i da je on bio za volanom iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta jer je bio prikupio maksimalan broja negativnih prekršajnih bodova. To je ovog vozača odmah svrstalo u kategoriju opasnih recidivista, pa je on odmah uhićen.

Nakon uhićenja, priveden je na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je u svom optužnom prijedlogu od suda zatražila stroge sankcije, uključujući visoku novčanu kaznu, ali i najstrožu mjeru predviđenu zakonom – trajno oduzimanje prijevoznog sredstva. Sud je u potpunosti prihvatio navode policije te okrivljenika proglasio krivim po svim točkama optužbe.

Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.000 eura, što predstavlja jednu od viših zakonski propisanih sankcija za ovakvu vrstu prometnih delikata. Pored novčane kazne, sud je donio odluku o trajnom i bez naknade oduzimanju osobnog automobila kojim je prekršitelj upravljao. Vozilo je sukladno presudi oduzeto u korist Republike Hrvatske.