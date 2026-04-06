Tahografi postaju obvezni za kombije u međunarodnom prijevozu

U međunarodnom prijevozu tereta kombi vozilima uvode se stroža pravila prema kojima postaje obvezna ugradnja tahografa. Cilj toga je spriječiti prekomjerno iscrpljivanje vozača i povećati sigurnost na cestama.

"Ukoliko iznajmljuju teretne automobile, a pri tom iznajmite osobi koja će taj automobil koristiti u komercijalnom prijevozu tereta unutar Europske unije, morat ćete ga upozoriti da, ukoliko imaju namjeru voziti se prema Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i dalje, da moraju uzeti vozilo koje je opremljeno sa tahografom", objasnio je za Dnevnik.hr Zoran Kalauz iz Tahografa.

Uz samu ugradnju uređaja, vozači će morati imati i vozačku karticu, čije izdavanje stoji oko 100 eura, što za mnoge prijevoznike predstavlja dodatni trošak. Upravo financijski aspekt izaziva zabrinutost u sektoru, no regulatori naglašavaju da je sigurnost ključni razlog promjena.

"Vi morate znati da ti ljudi voze maksimalno koliko mogu izdržati, više puta se precijene. Ja kao prijevoznik sam svojim kamionima dva puta u Njemačkoj, jednom u Francuskoj doživio da se s kombijem zabije u mene - moje vozilo u pokretu vozi 90 na sat, a on se u noći njemu zabio iza u prikolicu zato jer je zaspao", rekao je Branko Trstenjački iz Udruge cestovnih prijevoznika za Dnevnik.hr.

Za domaći prijevoz sve ostaje isto kao i do sada.