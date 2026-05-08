Tehnički pregled moći ćete obaviti bilo gdje u EU, a provjeravat će se više toga

Odbor za promet i turizam Europskog parlamenta usvojio je nacrt revizije pravila za periodične tehničke preglede. Ključna novost odnosi se na olakšavanje slobode kretanja unutar Unije, pri čemu bi se vlasnicima automobila omogućilo obavljanje tehničkog pregleda u bilo kojoj državi članici EU-a, tj. i tamo gdje vozilo nije registrirano. U tom bi se slučaju izdavala privremena EU potvrda o ispravnosti s rokom valjanosti od šest mjeseci, nakon čega bi se sljedeći redovni pregled morao obaviti u matičnoj zemlji.

Članovi Odbora usprotivili su se prijedlogu Europske komisije koji je predviđao skraćivanje intervala tehničkih pregleda za automobile i kombije starije od deset godina s dvije godine na svaku godinu. Ocijenjeno je da takva mjera nije razmjerna niti utemeljena na dokazima da bi izravno pridonijela smanjenju broja nesreća. Istaknuto je kako države članice i prema sadašnjim pravilima zadržavaju pravo uvođenja strožih, odnosno češćih intervala pregleda ako to smatraju potrebnim – kao, primjerice, Hrvatska, gdje se na tehnički pregled ne mora ići samo prve godine s novim automobilom.

Ukorak s tehnologijom

Revizija pravila donosi i ažurirani popis stavki koje se provjeravaju tijekom tehničkog pregleda. Fokus je stavljen na napredne sustave pomoći vozaču (ADAS), poput zračnih jastuka i sustava za automatsko kočenje u nuždi, koji do sada nisu bili predmet redovitih kontrola. Također, uvode se specifični kontrolni elementi za električna i hibridna vozila te se podržava mjerenje broja čestica i dušikovih oksida radi poboljšanja kvalitete zraka, što će ostati na dobrovoljnoj bazi pojedinih država članica.

Češće bilježenje kilometraže

Poseban naglasak stavljen je na suzbijanje manipulacija brojačima kilometara, odnosno vraćanja kilometraže. Prema novim pravilima, servisne radionice bit će obvezne bilježiti stanje kilometraže pri svakom zahvatu duljem od sat vremena, dok će proizvođači morati unositi podatke iz povezanih vozila u nacionalne baze podataka, sve kako bi se zaštitilo kupce na tržištu rabljenih automobila.