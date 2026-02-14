Trumpova administracija šalje start-stop sustave u povijest, ali s njima i ekologiju

U potezu koji nazivaju "najvećom deregulacijom u američkoj povijesti", agencija za zaštitu okoliša SAD-a ukinula je niz ekoloških propisa za automobilsku industriju, ali i omraženu start-stop tehnologiju

Američka Agencije za zaštitu okoliša (EPA) poništila je pravila donesena 2009. godine, čime se ukidaju brojni savezni standardi emisija za vozila i pripadajući sustav kredita koji je poticao ugradnju start-stop uređaja u automobile, čime je on praktički za to tržište postao povijest. Direktor EPA-e Lee Zeldin, prema želji predsjednika Donalda Trumpa, objavio je donošenje konačnog pravila kojim se eliminira nalaz o ugroženosti stakleničkim plinovima donesen u vrijeme Obamine administracije.

Ovom odlukom prestaju važiti svi savezni standardi emisija za vozila i motore proizvedene od 2012. do 2027. godine, kao i za buduće modele. Prema riječima Zeldina, riječ je o "najvećoj deregulacijskoj akciji u povijesti SAD-a" koja bi građanima trebala uštedjeti više od 1,3 bilijuna dolara.

Poništavanje Obaminih pravila

Ključni element odluke je ukidanje takozvanih "off-cycle" kredita, regulatornog mehanizma uvedenog 2012. godine. Ti su krediti omogućavali proizvođačima automobila da, barem na papiru, zadovolje stroge ekološke norme ugrađujući tehnologije poput start-stop sustava, koji automatski gasi motor dok vozilo miruje. Aktualna administracija tvrdi da su ti sustavi služili kao zakonska rupa bez stvarnih dokaza o mjerljivom smanjenju zagađenja u stvarnim uvjetima. K tome, bili su i omraženi među vozačima, s potencijalno štetnim posljedicama po motore, pa ukidanje poticaja za njih i nije loš potez.

Zeldin je oštro kritizirao start-stop funkciju, nazivajući je besmislenom, bez značajnih koristi za okoliš, ali i kao dodatak koji skraćuje životni vijek akumulatora i motora. Dodao je da je primio brojne pritužbe građana koji tu tehnologiju smatraju iritantnom i nametnutom, pa kaže kako je prioritet njihove administracije sloboda izbora potrošača, a ne prisiljavanje proizvođača na usvajanje tehnologija koje tržište ne prihvaća.

In the single largest deregulatory action in U.S. history, President Trump and I are now announcing the repeal of the 2009 Obama EPA Endangerment Finding, ALL vehicle greenhouse gas emission standards that followed, and ALL off-cycle credits that include the much-despised… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 12, 2026

Podršku ovoj odluci pružio je i tajnik Ministarstva prometa Sean Duffy, koji je naglasio da je start-stop sustav postao standard u 60% novih automobila, unatoč nezadovoljstvu vozača. Duffy smatra da će uklanjanje ovih zahtjeva učiniti automobile pristupačnijima i revitalizirati američku proizvodnju.

Ako agencija protiv ekologije

Osim izravnog utjecaja na tehničke značajke vozila, novo pravilo ukida obveze mjerenja, izvješćivanja i certificiranja emisija stakleničkih plinova. Agencija EPA navodi da su dosadašnji propisi ilegalno forsirali prelazak na električna vozila, ograničavajući ekonomsku mobilnost i povećavajući cijene vozila. Ukidanjem ovih ekoloških obveza, tvrtkama se želi omogućiti fleksibilnost u planiranju i povratak fokusa na preferencije kupaca umjesto na regulatorne bodove. Iz EPA-e za kraj poručuju da će eliminacija ekoloških kredita potaknuti proizvođače automobila da ponovno slušaju želje američkih vozača – a za ekologiju, koga briga…