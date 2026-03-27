U nedjelju stiže ljetno računanje vremena, no što je s dnevnim svjetlima i zimskim gumama?

Ovoga vikenda završava razdoblje zimskog, a počinje ono ljetnog računanja vremena. Praksa je to koju i dalje zadržavamo po inerciji, dok je EU zakonodavci jednom napokon ne ukinu, a dotad ćemo morati pomicati kazaljke na svim "ne-pametnim" satovima u kućama i automobilima. Promjena se događa ove nedjelje, 28. ožujka, u 2 sata u noći – kazaljke je potrebno pomaknuti jedan sat unaprijed tako da se vrijeme u 2 sata računa kao 3. Spavat ćemo, dakle, sat manje, a za vjerne pratitelje Formule 1 to znači još ranije ustajanje, jer je Velika nagrada Japana na programu u 7 sati – po novom, ljetnom vremenu.

Dnevna svjetla do 31.3.

Kad je riječ o promjenama vezanima za automobile, ovih dana događaju se još dvije sezonske smjene: prestaje obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala tijekom dana te korištenja zimske opreme.

Prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (čl. 102), na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. To znači da obveza paljenja svjetala tijekom dana ove godine prestaje dva dana nakon što pomaknemo kazaljke sata. Na motociklima i mopedima kratka svjetla moraju biti upaljena za vrijeme vožnje danju tijekom cijele godine. Novčana kazna za kršenje odredbi o svjetlima iznosi 30 eura.

Zimske gume do 15.4.

Dolaskom proljeća mijenja se još jedna obveza za vozače, a to je ona vezana za zimsku opremu. Vlasnici automobila koji su na njih postavili zimske gume, ljetne će legalno smjeti vratiti za dva tjedna, odnosno nakon 15. travnja, kada prema zakonu prestaje obveza korištenja zimske opreme.