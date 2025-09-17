Uvođenjem novog sustava naplate cestarine u Hrvatskoj ukida se plaćanje gotovinom

Novi elektronički sustav naplate cestarine, temeljen na digitalnim tehnologijama, omogućit će slobodan prometni tok bez zaustavljanja vozila, ali i potpuno ukidanje gotovine kao sredstva plaćanja

Autonet.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 13:30

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenuli su zakonodavnu proceduru koja će imati za cilj ubrzati protok vozila na autocestama i smanjiti operativne troškove naplate cestarine, jednom kad se (vjerojatno tijekom sljedeće godine) uvede potpuno novi sustav digitalne naplate. Ideja im je potpuno ukinuti gotovinu kao sredstvo plaćanja cestarine, a za to je potrebno donijeti novi Zakon o naplati cestarine. Prvi korak je pokretanje javnog savjetovanja, koje je dostupno na platformi e-Savjetovanja, a gdje su istaknuta najvažnija pitanja koja će se urediti novim Zakonom.

Samo digitalna naplata

Novi elektronički sustav naplate cestarine, kažu iz Ministarstva, temelji se na digitalnim tehnologijama te isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini. Time se za sva teretna vozila i motocikle uvodi obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine.

Novim Zakonom o naplati cestarine stvorit će se pravni okvir za uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine, donošenjem cjelovitog normativnog okvira za implementaciju jedinstvenog elektroničkog sustava naplate bez zaustavljanja na svim autocestama u Republici Hrvatskoj. Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica.

Zašto novi zakon?

Sada je područje naplate cestarine uređeno Zakonom o cestama. Po uzoru na države EU u okruženju (Slovenija, Austrija), zbog značajnih promjena u naplati cestarine koje je sada potrebno urediti, nužno je uspostaviti novi zakonski okvir koji uređuje prava i obveze upravitelja autocesta te prava i obveze korisnika autocesta i urediti pitanja koja do sada nisu uređena trenutno važećim propisima. Zakonom o naplati cestarine uspostavlja se jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi