Uvođenjem novog sustava naplate cestarine u Hrvatskoj ukida se plaćanje gotovinom

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenuli su zakonodavnu proceduru koja će imati za cilj ubrzati protok vozila na autocestama i smanjiti operativne troškove naplate cestarine, jednom kad se (vjerojatno tijekom sljedeće godine) uvede potpuno novi sustav digitalne naplate. Ideja im je potpuno ukinuti gotovinu kao sredstvo plaćanja cestarine, a za to je potrebno donijeti novi Zakon o naplati cestarine. Prvi korak je pokretanje javnog savjetovanja, koje je dostupno na platformi e-Savjetovanja, a gdje su istaknuta najvažnija pitanja koja će se urediti novim Zakonom.

Samo digitalna naplata

Novi elektronički sustav naplate cestarine, kažu iz Ministarstva, temelji se na digitalnim tehnologijama te isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini. Time se za sva teretna vozila i motocikle uvodi obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine.

Novim Zakonom o naplati cestarine stvorit će se pravni okvir za uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine, donošenjem cjelovitog normativnog okvira za implementaciju jedinstvenog elektroničkog sustava naplate bez zaustavljanja na svim autocestama u Republici Hrvatskoj. Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica.

Zašto novi zakon?

Sada je područje naplate cestarine uređeno Zakonom o cestama. Po uzoru na države EU u okruženju (Slovenija, Austrija), zbog značajnih promjena u naplati cestarine koje je sada potrebno urediti, nužno je uspostaviti novi zakonski okvir koji uređuje prava i obveze upravitelja autocesta te prava i obveze korisnika autocesta i urediti pitanja koja do sada nisu uređena trenutno važećim propisima. Zakonom o naplati cestarine uspostavlja se jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj.