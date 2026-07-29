Vlada ograničava cijene vožnji taksijem

Novi Pravilnik uvodi maksimalne iznose za start, kilometre i minute vožnje, uz obvezu jasnog isticanja cjenika na vozilima, kako bi se stalo na kraj neopravdano visokim tarifama i skrivenim naknadama

Državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i zračni promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavio je ovoga utorka Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Izmjene se donose s ciljem rješavanja problema netransparentnog formiranja cijena i pojava izrazito visokih naplata autotaksi usluga, što je posebno izraženo tijekom turističke sezone.

Precizan obračun

Liberalizacija tržišta proteklih je godina povećala dostupnost usluga, ali je otvorila i prostor za zlouporabe, poručeno je tom prilikom. Novi propis stoga postavlja limite na pojedine elemente cjenika taksi prijevoza – start vožnje, prijeđeni kilometar, minutu vožnje i vrijeme čekanja. Iz Ministarstva naglašavaju da se time ne uvode fiksne cijene niti se ograničava tržišno natjecanje, već se stvara zaštitni okvir koji onemogućuje iznimno visoke iznose i izravne zlouporabe.

Bit će tu i zabrana uvođenja sporednih naknada kojima bi se zaobilazila ograničenja, poput naplate narudžbe, korištenja aplikacija ili samog ulaska u vozilo.

MMPI

Veća transparentnost

Radi zaštite putnika propisuje se obveza vidljivog isticanja najviše tarife na samom vozilu, kao i izračunate cijene za oglednu vožnju od 5 kilometara i 15 minuta. Vozila koja posluju isključivo preko elektroničkih aplikacija neće morati imati cjenik na karoseriji, pod uvjetom da aplikacija korisniku prije prihvaćanja vožnje jasno prikazuje konačnu cijenu i rutu putovanja. Ova mjera trebala bi osigurati potpunu informiranost putnika prije početka usluge.

Pravilnikom se razgraničava i definicija vremena vožnje od vremena čekanja. Stajanje u prometnim gužvama, na semaforima ili zbog zastoja na cesti obračunavat će se isključivo kao vrijeme vožnje, dok se čekanjem smatra samo vrijeme prije početka vožnje ili mirovanje na izričit zahtjev korisnika. Provedbom ove mjere zabranjuje se i svaka dvostruka naplata istog vremenskog razdoblja.

Usklađivanje s inflacijom

Maksimalni iznosi cijena usklađivat će se na godišnjoj razini s indeksima potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku, čime se osigurava dugoročna održivost propisanog modela. Predložene izmjene trebale bi vratiti povjerenje korisnika u autotaksi usluge te omogućiti poštenije uvjete poslovanja za sve prijevoznike koji poštuju propise, zaključili su iz Ministarstva.