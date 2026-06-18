U Rimac Kampusu započinje proizvodnja baterija za BMW 7, bili smo tamo

Kad smo, prije nešto više od godine i pol, prvi put posjetili Rimac Kampus u Kerestincu, bilo je to impresivno zdanje, no velikim dijelom – prazno. Tada je još bilo najavljeno da u središnji dio zgrade uskoro stiže proizvodna linija za baterijske pakete za BMW, vezana uz dugogodišnji posao vrijedan oko dvije milijarde eura. Danas je ta linija u potpunosti montirana, testirana i uhodana, pa će na njoj ovih dana započeti serijska proizvodnja visokonaponskih baterijskih sustava za novi BMW 7, tj. za njegovu električnu varijantu, i7.

Ogromne nove proizvodne linije okupljenim su novinarima predstavili Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe, Nurdin Pitarević, CEO Rimac Technologyja i Marko Brkljačić, COO Rimac Technologyja, a glavna je svrha posjeta bila pokazati napredak u širenju kapaciteta te najaviti nova širenja i zapošljavanja (uglavnom domaće) radne snage.

Nova zapošljavanja

Rimac Technology samostalno razvija i proizvodi visokonaponske baterijske sustave za nekoliko programa vodećih svjetskih proizvođača automobila, među kojima su BMW Grupa i saudijski Ceer, ali i još neki proizvođači o kojima se (još) ne smije javno govoriti. Na tome u Hrvatskoj već radi oko 200 zaposlenika, većinom inženjera, a do kraja godine na Kampusu će biti zaposleno dodatnih 150 ljudi za potrebe serijske proizvodnje. Ukupno u Rimac Technologyju danas radi oko 1.200 zaposlenika, dok je u cijeloj Rimac Grupi zaposleno njih preko dvije tisuće.

Proizvodnja se, dakako, odvija u Rimac Kampusu, namjenski izgrađenom kompleksu i jednom od najvećih industrijskih projekata te vrste u Europi. Pogon se prostire na 90.000 m², od čega je 70% kapaciteta posvećeno proizvodnji baterijskih sustava. Sam proizvodni prostor namijenjen programu BMW i7, koji smo obišli, prostire se na gotovo 15.000 m². U samo nekoliko godina na Kampusu su industrijalizirane dvije nove proizvodne linije s ukupnim godišnjim kapacitetom od 300.000 baterijskih modula i 48.000 baterijskih sustava, dok već postoje planovi za nove linije, ali i širenje van sadašnjih gabarita Kampusa.

Od "kockice" do "sedmice"

Na predstavljanju poslovnog dijela priče govorio je Mate Rimac, koji je posebno istaknuo svoj ponos činjenicom da je krenuo iz garaže upravo s BMW "kockicom", da je oduvijek ljubitelj te marke, a danas oni dolaze k njemu po inženjerska rješenja i baterije za svoja vozila. Tvrtke Rimac Grupe privukle su preko milijardu eura stranih investicija. U posljednjih pet godina broj zaposlenih ostao je oko 2.000, ali su prihodi tvrtke narasli s manje od 100 milijuna na gotovo milijardu eura, ukazujući na golemo povećanje efikasnosti s istim brojem ljudi. Svi automobili iz vlastite proizvodnje (Nevere i Tourbilloni) rasprodani su do 2029. godine.

Mate Rimac i prikaz broja zaposlenih u njegovim kompanijama

Okrenuli smo se potom Rimac Technologyju, čiji je prihod za 2026. godinu planiran je na 345 milijuna eura (što je rast od oko 100 milijuna u odnosu na prošlu godinu). Dugoročni cilj je dosegnuti milijardu eura u iduće dvije do tri godine. Za ovu godinu planirana je isporuka preko 40.000 komponenti za vozila, što premašuje prvotni plan od 35.000, prvenstveno zbog povećanih narudžbi BMW-a.

Šest ključnih projekata

Nurdin Pitarević je naglasio i da se sve proizvodne linije planiraju i razvijaju interno. Tvrtka već polako prelazi na naprednije platforme bez modula te razvija "solid-state" baterije potpuno otporne na zapaljenje. Za sada su im glavni proizvodi komponente koje su značajem i vrijednošću ključne za električne automobile: elektromotori, inverteri i mjenjači, s tržišnom vrijednošću od 5.000 do 6.000 eura po vozilu, baterijski setovi kao najskuplje komponente (ako automobil košta 100.000 eura, 15.000 od toga je baterija, kaže Pitarević), kao i kontrolne računalne komponente, vrijedne 500-1.000 eura (a isporučuje ih se obično tri po vozilu).

Nurdin Pitarević i baterijske tehnologije

Trenutačno se u Rimac Technologyju odvija rad na šest glavnih projekata. Baterijski setovi za Porsche (isporuka 90.000 komada, čija je proizvodnja započeta na Jankomiru 2020. godine), novi BMW i7 (85.000 baterijskih sklopova), komponente za saudijsko vozilo kompanije Ceer na BMW X5 platformi (proizvodnja započinje krajem ove ili početkom sljedeće godine), naravno razvoj i proizvodnja komponenata za Bugatti Tourbillon te u konačnici radi se na baterijskim sklopovima za još dva velikoserijska modela – koja ne smijemo otkriti.

Visokotehnološka tvornica

Obilazak proizvodne linije za BMW-ove baterije mora impresionirati svakoga. Linija je visoko automatizirana s naglaskom na robote u kontroliranim uvjetima. Sve je ostvareno u bliskoj suradnji s BMW-ovom tvornicom u Debrecenu za "Neue Klasse", kamo se baterije isporučuju. Jedan baterijski modul s trake iziđe svakih 50-ak sekundi, a pet takvih modula čini finalni paket, za čiju izradu treba 275 sekundi, odnosno manje od pet minuta. Dnevno se u punom kapacitetu proizvodi oko 1.080 paketa, za što logistiku vrši 200 kamiona dnevno uz preko 200 radnika u tri smjene.

Marko Brkljačić s tlocrtom Kampusa

Vrlo zanimljivom nam se u obilasku tvornice učinila jedna tehnička informacija. Za svaku sklopljenu bateriju stvara se, potom i čuva, oko 5 gigabajta podataka iz proizvodnog procesa. Oni služe da bi se tijekom eksploatacije, u slučaju bilo kakvog problema, moglo analizirati gdje je eventualno došlo do pogreške. Bilježe se podaci za svaki zavrnuti vijak, svaki spoj se fotografira i tome slično, kako bi se osigurala sljedivost svakog detalja. Isto tako fascinantan je detalj da potpuno napunjena baterija za BMW i7, s oko 120 kWh, može napajati prosječno samačko kućanstvo strujom 20-ak dana, dok se u automobilu potroši za 700-tinjak kilometara vožnje.

Ono što se smije znati o projektu BMW i7

Proizvodnom linijom dominiraju velike robotske ruke, ukupno 49 robota među kojima su i automatske platforme koje prevoze komponente od postaje do postaje, no prisutan je te još uvijek presudan ljudski faktor. Radnici su, kako smo čuli, većinom domaći te stručnjaci iz regije, a poticajan program daje im "odriješene ruke" za dobre ideje. Pitarević nam je otkrio da svatko može predložiti bilo kakvo poboljšanje proizvodnih procesa, pri čemu se najbolje ideje novčano nagrađuju, s čak i do 1.000 eura.

"Tim Rimac Technologyja razvio je novi baterijski sustav, izgradio potpuno novi proizvodni pogon, industrijalizirao dvije pune proizvodne linije i uspostavio end-to-end opskrbni lanac. Time su u potpunosti zadovoljeni zahtjevni standardi kvalitete i količine koje traži globalni premium proizvođači automobila. Ovo partnerstvo potvrdilo je poziciju Rimac Technologyja kao Tier 1 dobavljača za vodeće svjetske premium proizvođače automobila", zaključio je Marko Brkljačić, COO Rimac Technologyja.