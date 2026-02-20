Humanoidni roboti preuzimaju teške poslove u tvornicama Toyote u Kanadi

Toyotina kanadska podružnica integrira humanoidne robote Agility Roboticsa u svoje pogone kako bi povećala operativnu učinkovitost i olakšala fizički zahtjevne zadatke svojim zaposlenicima

Autonet.hr petak, 20. veljače 2026. u 19:00

Američka kompanija Agility Robotics, koja je stvorila višenamjenske humanoidne robote Digit, objavila je potpisivanje ugovora s kompanijom Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), prema kojem će ti roboti "dobiti posao" u kanadskim pogonima japanskog proizvođača automobila. Odluka o implementaciji uslijedila je nakon uspješno provedenog pilot-projekta, a Toyota planira koristiti robote u svojim postrojenjima kao potporu zaposlenicima u segmentima proizvodnje, opskrbnog lanca i logističkih operacija.

Za repetitivne i teške zadatke

Nakon evaluacije niza robotskih rješenja, za te je svrhe odabran robot Digit s ciljem poboljšanja radnog iskustva zaposlenika te daljnjeg povećanja operativne učinkovitosti unutar proizvodnih pogona, poručili su iz Toyote. Za početak je angažirano sedam robota, koji će raditi u pogonu gdje se sklapaju modeli RAV4, a TMMC ih nije kupio, već unajmio po principu "robota kao usluge" (Robots-as-a-Service, RaaS).

Osim već sada im dodijeljenih zadataka, Agility i TMMC nastavit će procjenjivati dodatne slučajeve u kojima bi robotika i umjetna inteligencija mogle unaprijediti proizvodnju automobila. Fokus će biti na automatizaciji iznimno repetitivnih i fizički napornih zadataka koji su uobičajeni na proizvodnim linijama. Time se nastoji smanjiti opterećenje i povećati sigurnost radnika, omogućujući im da se posvete poslovima s većom dodanom vrijednošću.

Cilj Agility Roboticsa jest integrirati humanoidna rješenja koja su "kooperativno sigurna", što znači da su dizajnirana za rad izravno uz ljude. To bi njihovim klijentima trebalo omogućiti značajno proširenje upotrebe humanoidnih robota u usporedbi s ostalim trenutačno dostupnim tehnologijama.

Integracija bez preinaka

Digit je dizajniran kao višenamjenski robot prilagođen poslovima u logistici i proizvodnji, a prati ga i Agility Arc, platforma u oblaku za upravljanje flotama robota. Sustav je osmišljen tako da se neprimjetno integrira u postojeće tvornice bez potrebe za skupim rekonstrukcijama ili preinakama prostora, što ga čini praktičnim rješenjem u kontekstu globalnog nedostatka radne snage.

Zahvaljujući primjeni umjetne inteligencije, Digit može kontinuirano učiti nove zadatke i prilagođavati se promjenama u radnim procesima. Ovim ugovorom Toyota se pridružuje popisu velikih kompanija, poput Amazona i tvrtke GXO, koje su već započele s uvođenjem Agilityjevih humanoidnih rješenja u svoje poslovanje diljem svijeta.

