Nova generacija humanoidnih pomagača u još jednom pogonu BMW-a

BMW unaprjeđuje proizvodnju uvođenjem naprednog humanoidnog robota Figure 03 u tvornicu Spartanburg u SAD-u, gdje će oni obavljati složene poslove sortiranja i logistike u stvarnim uvjetima

Autonet.hr petak, 3. srpnja 2026. u 05:50

BMW Grupa objavila je da intenzivira digitalizaciju i primjenu umjetne inteligencije u svojim proizvodnim procesima uvođenjem takozvane fizičke (utjelovljene) umjetne inteligencije, koja povezuje digitalne sustave sa stvarnim strojevima i robotima. Nakon uspješnog pilot-projekta s humanoidnim robotom Figure 02 u tvornici u Spartanburgu u SAD-eu te robota AEON u Leipzigu, kompanija započinje rad s njegovim naprednijim nasljednikom pod nazivom Figure 03. Ovaj novi model bit će integriran u stvarne proizvodne procese, s primarnim fokusom na složene logističke zadatke.

U suradnji s tehnološkom tvrtkom Figure AI, prethodni model Figure 02 pružao je podršku u proizvodnji više od 30.000 vozila modela BMW X3 tijekom deset mjeseci rada u limariji. Robot je tamo uspješno umetao dijelove od limenih ploča za proces zavarivanja, što je zadatak koji zahtijeva visoku brzinu i točnost te predstavlja fizički zahtjevan posao za ljude. Time je dokazano da humanoidni roboti mogu sigurno obavljati precizne i ponovljive korake u stvarnim tvorničkim uvjetima.

Nova generacija robota

Novi model Figure 03 donosi nekoliko naprednih tehničkih značajki koje omogućuju širu primjenu u pogonu. Robot je opremljen mekim komponentama za veću sigurnost, sustavom bežičnog punjenja za bolju dostupnost te audio funkcijama za izravnu govornu komunikaciju. Uz to, posjeduje unaprijeđene šake s taktilnim senzorima i kamerama na dlanovima, što značajno povećava preciznost i spretnost pri rukovanju.

U novom logističkom zadatku, Figure 03 će uzimati nesortirane dijelove iz velikih kontejnera i slagati ih u kolica za sekvenciranje, koja se potom transportiraju do montažne linije gdje se radnicima dostavljaju točno po redoslijedu ugradnje. Glavni je cilj uvođenja ove tehnologije zaštititi zaposlenike i maksimalno učinkovito iskoristiti njihove potencijale, uz istovremeno kontinuirano poboljšanje uvjeta rada na radnim mjestima, kažu iz BMW-a.

Ovaj je projekt usko povezan s cjelokupnom digitalnom transformacijom tvornice u Spartanburgu, gdje će se sklapati i upravo najavljeni elektrificirani BMW iX5. Umjetna inteligencija u ovoj tvornici također ima ključnu ulogu u osiguravanju kvalitete, ali i pri optimizaciji procesa te uklanjanju pogrešaka. Tako, primjerice, sustav kontrole kvalitete AIQX (Artificial Intelligence Quality Next) radnicima na liniji pruža trenutačne povratne informacije putem pametnih uređaja, a BMW trenutačno procjenjuje i mogućnosti kako bi ga stavio na raspolaganje i svojim dobavljačima.

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