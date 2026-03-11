Xiaomi uvodi humanoidne robote u proizvodne linije električnih vozila

Tehnološki iskorak, koji su omogućili taktilni i robotski modeli umjetne inteligencije, prešao je kritičnu točku iz teoretskog istraživanja u praktičnu primjenu, objavili su iz Xiaomija. Zahvaljujući tim modelima, njihovi robotski sustavi opremljeni su naprednim kognitivnim sposobnostima i agilnošću, čime rješavaju ključnu komponentu robotske inteligencije – taktilnu percepciju. To im je omogućilo da u tvornici automobila nedavno budu aktivirani kao "pripravnici".

Iz laboratorija u proizvodnju

U laboratorijskim uvjetima testiranja dopuštene su tisuće neuspjelih pokušaja, dok tvornička traka nalaže preciznost mjerenu u sekundama uz visoku stopu točnosti. Xiaomi je nakon prvih pokusa u stvarnim uvjetima izvijestio o rezultatima trosatnog autonomnog rada svojih robota na postaji za ugradnju samonarezujućih matica. Roboti su tamo na proizvodnoj traci postigli stopu uspješnosti od 90,2%, zadovoljavajući pritom zahtjev najbržeg proizvodnog ciklusa od 76 sekundi po jedinici (jer je to ritam u kojem završeni automobili silaze s proizvodne linije).

Zadatak ovih testnih robota obuhvaća kontinuirano i precizno podizanje matica s uređaja za automatski transport dijelova te njihovo postavljanje na sklop za zatezanje. Uz pomoć transportnih klizača i sustava za automatsko pozicioniranje, robot provodi operaciju na integriranim lijevanim podnicama automobila. Cijeli proces zahtijeva besprijekornu sinkronizaciju robotske ruke i popratne strojne infrastrukture kako bi se osigurao nesmetan protok vozila na traci.

Iako su rezultati obećavajući, prvi čovjek kompanije Lu Weibing naglašava kako je primjena robota još uvijek u ranoj fazi, opisujući njihovu trenutačnu ulogu kao "pripravnički staž", a ne službeni radni odnos. Iako je Xiaomi svoj prvi humanoidni robot, CyberOne, predstavio još 2022. godine, proizvod trenutno nije dostupan za komercijalnu prodaju. Umjesto toga, fokus je stavljen na unutarnji razvoj i usavršavanje tehnologije koja bi u budućnosti trebala zamijeniti ljude na određenim pozicijama te obavljati zadatke koji su za ljudske radnike neizvedivi.

Ovaj testni period odražava širi trend u Kini, ali i autoindustriji, gdje brojne tvrtke ubrzano ulažu u razvoj robotskih sustava za integraciju u proizvodne procese. Nedavno se tako doznalo da robote u svojim pogonima već testiraju Toyota u Kanadi i BMW u Njemačkoj, a daleko od toga da je Xiaomi jedina kineska kompanija koja razvija takvu tehnologiju.