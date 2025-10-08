Kamere u i na automobilima: tehnologije koje oblikuju vožnju sutrašnjice

Sajmovi automobilskih tehnologija AutoSens i InCabin održavaju se ovoga tjedna u Barceloni, a mi vam donosimo uvide u inovacije i stanje sektora izravno od Tier 1 dobavljača u autoindustriji

Sandro Vrbanus srijeda, 8. listopada 2025. u 14:50
Martin Punke i Robert Stead, osnivač AutoSensea
U Barceloni se ovoga tjedna održavaju specijalizirani tehnološki sajmovi AutoSens i InCabin, posvećeni senzorskim tehnologijama, sustavima pametne i autonomne vožnje te inovacijama koje se mogu pronaći u kabini vozila, a tiču se udobnosti, sigurnosti i automatizacije. Kao jedini hrvatski medij i ove smo godine na tom događaju, odakle ćemo prenositi najzanimljivije najave i predstavljanja novih tehnologija, koje možemo očekivati u automobilima u skorijoj budućnosti.

Deseti jubilarni sajam AutoSens uz dodatak InCabina u Europi (a postoje još i američko te uskoro i kinesko izdanje) je otvoren uz keynote predavanje Martina Punkea, direktora tvrtke Aumovio, Tier 1 dobavljača u automobilskom sektoru, izdvojenog iz Continentala, koji je dao povijesni pregled tehnologija koje su se razvijale i pojavile u proteklih deset godina u domeni pametnih tehnologija.

Kamere su posvuda…

Prije deset godina, kaže, također se govorilo o senzorima, kamerama, radarima i sličnim tehnologijama, autonomnoj vožnji, a priznaje da je razvoj tehnologije (primarno u domeni robotaksija) bio sporiji nego što se tada očekivalo. Svi su tada smatrali da će do 2025. robotaksiji biti sveprisutni, a danas vidimo da to ipak nije tako.

Martin Punke, Head of Camera Product Technology, Aumovio
Prošloga desetljeća automobili su obično imali jednu do dvije kamere, a danas ih imaju nerijetko čak i više od deset, što u kabini, što izvana, za potpuno 360° pokrivanje svega što se događa u automobilu i oko njega. Tržište pametnih kamera za automobile raste stabilno po prosječnoj godišnjoj stopi od 8,1%, a napredak je vidljiv u senzorima, optici, a jedan od glavnih pokretača jest troškovni pritisak – pa proizvođači pronalaze efikasnije i jeftinije metode proizvodnje sve naprednijih rješenja. Usporedba s tržištem mobitela je zanimljiva – proizvodnja kamera za te svrhe raste po godišnjoj stopi od "samo" 3%, iako je po volumenu proizvodnje daleko iznad automobilskog sektora.

Kao i u slučaju mobitela i na ovom je tržištu zamjetna "utrka" za što više megapiksela i što gušćim senzorima. Danas kamere u vozilima imaju i preko 12 megapiksela te 2-nanometarske piksele, podržavaju bolje snimanje, zapažanje okoline, čitanje prometnih znakova (i onih LED i klasičnih), daju sliku bez šuma, u HDR kvaliteti, a nerijetko su optimizirani ne za klasično snimanje prilagođeno ljudskom vidu – već su sve više optimizirani za računalni vid. Danas njihovi senzori rade u svim mogućim vremenskim uvjetima, noću, u širokom rasponu temperatura, omogućujući daljnji napredak sustava autonomne vožnje. Slično vrijedi i za domenu ostalih senzora ugrađenih u automobile.

Ukupno taj segment raste po višim stopama nego što raste proizvodnja kamera za mobitele. Mobilni sektor i dalje je neprikosnoveni lider, no sa strane dobavljača jasno je da u automobilskom sektoru za "pametne" tehnologije još ima mjesta za napredak i da je rast brz, a razvoj tehnologije neprestan.

…pa i u retrovizoru

Nakon predavanja o kamerama s vanjske strane vozila, o detaljnom praćenju automobilskih kabina putem integriranih kamera govorio je Pedro Almeida, direktor Volkswagenovog odjela za sigurnost kabinskih sustava. Takva kamera debitira u modelu Tayron, koji je prvi u njihovoj gami koji uz pomoć kamere prati pozornost vozača i njegovu eventualnu omamljenost, korištenje mobitela te općenito zadržavanje fokusa na proces vožnje i cestu.

Pedro Da Silva Coutinho de Almeida, Head of Department – Engineering Vehicle Safety Restraint Systems , VW Group

Kamera za nadzor vozača i putnika ugrađuje se u kabinu neprimjetno, a samo jedna dovoljna je da bi se pratila cijela kabina. Smještena je u kućište unutarnjeg retrovizora, odakle može vidnim poljem obuhvatiti cijelu putničku kabinu, a dizajn je neprimjetan – pa se kamera iza ogledala ne vidi golim okom. Povrh sigurnosnih funkcija, takva kamera može poslužiti i za poslovne svrhe, na primjer omogućiti obavljanje videopoziva, a radi i noću jer snima i infracrveni spektar.

Sharath Reddy, viši potpredsjednik istraživanja i razvoja u Magna Internationalu, kompaniji koja proizvodi ovo rješenje, nadodao je da su rješenja poput ovoga ključna za sigurnost prometa. U pet godina broj nezgoda koje je prouzročila nepažnja vozača (tj. gledanje u mobitel i slične distrakcije) porastao je za 10%, što jasno pokazuje potrebu za rješenjima koja će smanjiti taj rizik. Stručnjaci za ogledala, kamere, softver i senzore u Magni razvili su novi proces proizvodnje ogledala, širokokutnu kameru, sustav regulacije topline, infracrveni sustav rasvjete iza ogledala – jer je sve to bilo potrebno kako bi se kamera s cijelom elektronikom i procesorima "sakrila" u kućište retrovizora.

Sharath Reddy, Engineering VP, Magna
Rješenje je to u konačnici koje će u jednom paketu imati sustav praćenja fokusiranosti vozača, prisutnost djece, putnika i ljubimaca u vozilu, nadzor korištenja sigurnosnih pojasa, ali i dodatne funkcije poput videotelefonije, što će donijeti novu razinu sigurnosti i komocije u kabine novih Volkswagena, prvo Tayrona, a kasnije i ostalih modela.



