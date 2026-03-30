Automatska klima: Vodič za pravilno korištenje i uštedu goriva

Pravilnim korištenjem automatske klime štedi se gorivo, a redovita zamjena filtera osigurava učinkovit i zdrav rad sustava

Autonet.hr ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 05:45
📷 Foto: Unsplash
Srž automatske klime leži u njezinoj sposobnosti da samostalno donosi odluke. Za razliku od ručnog sustava gdje vi kontrolirate svaki aspekt, od snage ventilatora do smjera puhanja, automatski sustav koristi niz senzora za mjerenje temperature u kabini, vanjske temperature pa čak i intenziteta sunčevog zračenja.

Na temelju tih podataka, računalo neprestano vrši stotine mikro-prilagodbi kako bi održalo zadanu temperaturu. Kada pritisnete tipku "Auto", predajete kontrolu sustavu koji će sam odlučiti treba li uključiti hlađenje ili grijanje, kojom brzinom će ventilator raditi i kamo će usmjeriti zrak. Ključ je u povjerenju; odaberite realnu temperaturu, primjerice 22 stupnja, i pustite sustav da radi. Neprestano mijenjanje postavki za stupanj ili dva samo ga ometa u postizanju stabilnog i efikasnog rada.

Najčešće greške i kako ih izbjeći

Jedna od najvećih pogrešaka koje vozači čine jest paljenje klimatizacije na najjače čim uđu u automobil koji je stajao na suncu. Unutrašnjost vozila može dosegnuti i do 60°C, a pokušaj trenutnog hlađenja recirkuliranjem tog vrućeg zraka je kontraproduktivan. Ispravan postupak je prvo otvoriti sve prozore na minutu ili dvije kako bi vrući zrak izašao van. Tek nakon toga zatvorite prozore i uključite automatsku klimu. Sustav će puno brže i uz manje napora rashladiti kabinu svježijim zrakom.

Druga česta zabluda odnosi se na usmjeravanje mlaznica. Iako je primamljivo usmjeriti hladan zrak izravno prema licu, to je najgori mogući način hlađenja. Ne samo da može uzrokovati nelagodu, suhoću očiju ili ukočenost mišića, već i sprječava ravnomjernu distribuciju zraka. Za optimalnu učinkovitost, usmjerite mlaznice prema gore, prema krovu vozila. Hladan zrak je gušći i prirodno pada prema dolje, čime se postiže ravnomjerno i ugodno hlađenje cijele kabine bez neugodnog puhanja. Slično vrijedi i za grijanje zimi - usmjerite topao zrak prema nogama, jer će se on prirodno dizati i zagrijati cijeli prostor.

Tipka za recirkulaciju, označena simbolom automobila sa zakrivljenom strelicom, još je jedan često krivo shvaćen alat. Njezina je svrha privremeno zatvoriti dovod vanjskog zraka i koristiti zrak iz kabine. To je izuzetno korisno na početku hlađenja po velikoj vrućini jer je lakše dodatno ohladiti već djelomično rashlađen zrak nego vrući zrak izvana. Međutim, dugotrajno korištenje recirkulacije nije preporučljivo. Bez dovoda svježeg zraka, kvaliteta zraka u kabini opada, a vlaga iz daha putnika može uzrokovati zamagljivanje stakala. Najbolje je koristiti recirkulaciju prvih nekoliko minuta, a zatim prepustiti "Auto" načinu da sam regulira dovod svježeg zraka.

Ušteda i pravilno održavanje

Pravilno korištenje automatske klime može donijeti i osjetne uštede u potrošnji goriva. Najekonomičniji način rada upravo je "Auto" funkcija, jer sustav optimizira rad kompresora i uključuje ga samo onoliko koliko je potrebno za održavanje temperature. Koristan trik za dodatnu uštedu i dugovječnost sustava jest isključivanje A/C tipke (kompresora), ali ne i ventilacije, nekoliko minuta prije dolaska na odredište. Time dopuštate da se isparivač osuši, što sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa.

Naravno, kao i svaki drugi dio automobila, i klimatizacijski sustav zahtijeva redovito održavanje. Barem jednom godišnje potrebno je zamijeniti filter kabine kako bi se osigurao čist zrak i neometan rad sustava.

 

