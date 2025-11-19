Kako odabrati pravi akumulator za vaš automobil?

Kad govorimo o srcu automobila, većina prvo pomisli na motor. Iako to nije netočno, kod današnjih vozila upravo je akumulator taj koji pokreće sve, od paljenja motora do stotinu elektroničkih sustava, infotainmenta i sigurnosnih pomagala.

S dolaskom hladnijih dana, kemijski procesi u akumulatoru se usporavaju, a njegova sposobnost isporuke energije opada, što često rezultira time da automobil odbija upaliti. Odabir pravog zamjenskog akumulatora postao je znatno kompleksniji nego prije i više se ne svodi samo na pronalaženje kutije istih dimenzija.

Važno je znati osnovne specifikacije

Prije nego što se upustite u kupnju, nužno je poznavati osnovne specifikacije koje definiraju performanse akumulatora. Kapacitet, izražen u amper-satima (Ah), označava koliko energije akumulator može pohraniti. Iako mnogi kupci biraju isključivo prema ovom broju, on je zapravo manje bitan od startne snage, poznate kao struja hladnog starta ili CCA (Cold Cranking Amps).

Ta vrijednost, izražena u amperima (A), pokazuje sposobnost akumulatora da isporuči veliku količinu struje pri niskim temperaturama (-18°C), što je presudno za pokretanje motora u zimskim uvjetima. Dizelski motori, koji se pale čistom kompresijom, zahtijevaju znatno višu startnu snagu (minimalno 600 A) od benzinaca.

Stoga, pri odabiru uvijek dajte prednost akumulatoru s jednakom ili višom CCA vrijednošću od preporučene, dok kapacitet (Ah) ne bi trebao odstupati više od 10 posto od tvorničke specifikacije. Prevelik kapacitet može dovesti do toga da ga alternator vozila nikada ne napuni do kraja, što značajno skraćuje njegov životni vijek.

Tržište danas nudi nekoliko osnovnih tipova akumulatora, a odabir ovisi o starosti i tehnologiji vašeg vozila. Klasični olovno-kiselinski (SLI) akumulatori i dalje su najčešći u starijim vozilima bez naprednih sustava. Oni su najpovoljniji, no osjetljivi su na duboka pražnjenja. Za vozila s osnovnim Start-Stop sustavima razvijeni su EFB (Enhanced Flooded Battery) akumulatori, koji nude dvostruko više ciklusa punjenja i pražnjenja.

Vrh ponude čine AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatori. Kod njih je elektrolit upijen u staklenu mrežicu, što ih čini otpornima na vibracije i curenje te idealnima za vozila s naprednim Start-Stop sustavima, rekuperacijom energije kočenja i velikim brojem elektroničkih potrošača. Iako su skuplji, nude trostruko veću cikličku izdržljivost i superiorne performanse pri hladnom startu, zbog čega ih premium marke poput Audija, BMW-a i Mercedesa serijski ugrađuju.

Treba li kupovati originalni ili zamjenski akumulator?

Jedna od najčešćih zabluda jest da zamjenski akumulatori traju kraće od originalnih. Problem često nije u kvaliteti akumulatora, već u stanju automobila i proceduri zamjene. Nakon pet do sedam godina, električni sustavi vozila više nisu novi. Anlaser je pohaban i traži više struje za pokretanje, a alternator zbog istrošenosti slabije puni. Zbog toga je preporuka stručnjaka kod starijih vozila ugraditi akumulator koji je za 5 do 10 posto snažniji od originalnog kako bi kompenzirao te gubitke.

Kod modernih vozila opremljenih sustavom za upravljanje energijom (Battery Management System - BMS), puka zamjena akumulatora nije dovoljna. Sustav pamti stanje i cikluse starog akumulatora te, ako se ne resetira dijagnostičkim alatom, nastavlja puniti novi akumulator kao da je stari i istrošen. To dovodi do preniskog napona punjenja i drastično skraćenog vijeka čak i najskupljeg AGM akumulatora. Stoga je zamjenu na takvim vozilima nužno obaviti u stručnom servisu.

Prilikom kupnje, osim tehnologije i specifikacija, obratite pozornost na fizičke dimenzije i položaj polova, jer akumulator mora savršeno odgovarati svom ležištu. Ne zaboravite na ekološki aspekt - stari akumulator je opasan otpad. Vratite ga prodavaču, koji će vam zauzvrat najčešće odobriti popust na novi