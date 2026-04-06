Kako pravilno uskladištiti zimske gume?

Stiglo je proljeće i vrijeme je za zamjenu guma. Ne bacajte zimske pneumatike u kut garaže. Otkrijte kako ih pravilno pripremiti i pohraniti kako bi vas sigurno služile i iduće sezone

Autonet.hr ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 13:37
Foto: Unsplash
S prvim toplijim danima i kalendarskim krajem zime, za većinu vozača završava se jedna sezona i počinje priprema za drugu. Zamjena zimskih guma ljetnima rutinski je posao, no priča tu ne završava. Što učiniti sa zimskim setom? Mnogi će ga jednostavno odložiti u kut garaže, podruma ili na balkon, ne razmišljajući da je pravilno skladištenje ključno za očuvanje njihovih performansi, ali i za vlastitu sigurnost.

Nepravilno čuvana guma gubi svoja svojstva, deformira se i postaje neupotrebljiva, što znači da ćete iduće sezone morati ulagati u novi set. Jednostavna istina glasi - da bi gume čuvale vas, morate i vi čuvati njih.

Priprema je pola posla

Prije nego što svoje gume pošaljete na zasluženi odmor, potrebno ih je adekvatno pripremiti. Ovaj korak nikako nemojte preskočiti jer o njemu uvelike ovisi u kakvom ćete ih stanju zateći za nekoliko mjeseci. Prvi i osnovni zadatak je temeljito čišćenje. Tijekom zime na gumama se nakuplja sol, blato, kočiona prašina i ostaci ulja. Sve te tvari agresivno djeluju na gumenu smjesu i mogu je oštetiti tijekom višemjesečnog stajanja. Operite ih blagim deterdžentom i vodom, a posebnu pažnju obratite na utore iz kojih treba ukloniti sve kamenčiće i strana tijela. Nakon pranja, ključno je da gume budu potpuno suhe kako bi se spriječila korozija naplataka i stvaranje plijesni.

Dok su gume još čiste, iskoristite priliku za detaljan pregled. Provjerite postoje li na njima pukotine, posjekotine ili izbočine. Pređite rukom po cijeloj površini, s unutarnje i vanjske strane. Svako oštećenje znak je za uzbunu i potencijalni rizik u idućoj sezoni. Na kraju, ne zaboravite označiti poziciju svake gume na vozilu (npr. PL za prednju lijevu, ZD za stražnju desnu). To će vam omogućiti da ih iduće sezone pravilno rotirate, čime se osigurava ravnomjernije trošenje i produljuje njihov vijek trajanja.

Idealni uvjeti za zimski san

Gume su osjetljive na okolinu u kojoj se nalaze, čak i kada miruju. Kako bi zadržale svoja izvorna svojstva, potrebno im je osigurati prikladne uvjete. Prostor za skladištenje mora biti hladan, suh i mračan. Najveći neprijatelji guma su visoka temperatura, vlaga, sunčeva svjetlost i određene kemikalije. Idealna temperatura za čuvanje je oko 15 Celzijevih stupnjeva, dok temperature iznad 25 stupnjeva znatno ubrzavaju proces starenja, a guma postaje krta.

Izravna sunčeva svjetlost, odnosno UV zračenje, razgrađuje polimere u gumi i uzrokuje pojavu sitnih pukotina. Jednako je štetan i ozon, koji proizvode uređaji poput elektromotora ili kompresora. Stoga gume držite podalje od takvih izvora i prekrijte ih neprozirnim, ali prozračnim vrećama ili navlakama. Također, pazite da ne dođu u kontakt s kemikalijama poput ulja, otapala, benzina ili masti, jer njihova isparavanja mogu oštetiti gumenu smjesu. Izbjegavajte skladištenje direktno na betonskom podu koji može izvlačiti vlagu, bolje ih je postaviti na komad kartona ili drvenu paletu.

S felgama ili bez? Nije svejedno kako stoje

Način na koji ćete fizički pozicionirati gume ovisi o tome skladištite li ih s naplatcima (felgama) ili bez njih, a pogrešan odabir može dovesti do trajnih deformacija.

Ako gume čuvate zajedno s naplatcima, najbolji način je složiti ih vodoravno, jednu na drugu, u toranj od najviše četiri komada. Dobra je praksa između svake gume staviti komad kartona radi dodatne zaštite. Druga ispravna metoda je vješanje na posebne zidne kuke koje prolaze kroz otvor naplatka. Ono što nikako ne smijete raditi jest skladištiti ih uspravno, jer će težina cijelog kotača vršiti pritisak na malu površinu, što će s vremenom deformirati gumu. Prije skladištenja, preporučuje se tlak u njima povećati za oko 0,5 bara u odnosu na propisani.

Ukoliko skladištite samo gume, bez naplataka, pravila su potpuno suprotna. Njih je jedino ispravno držati u okomitom, uspravnom položaju, jednu do druge, baš kao što stoje u trgovini. Nikada ih nemojte slagati jednu na drugu niti ih vješati, jer će se pod vlastitom težinom deformirati njihova unutarnja struktura. Kako bi se izbjegao pritisak na istu točku, preporučljivo ih je jednom mjesečno zarotirati za četvrtinu kruga.

 

