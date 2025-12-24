Kako preživjeti zimu s električnim automobilom?

Niske temperature značajno smanjuju domet električnih vozila, no to nije nerješiv problem. Evo zašto se to događa, koliki je stvarni gubitak i kako uz nekoliko trikova možete sačuvati dragocjene kilometre

Dolazak zime za vlasnike električnih automobila svake godine otvara istu raspravu, onu o smanjenom dometu i izazovima vožnje na niskim temperaturama. Priče o drastičnom padu autonomije i dugim čekanjima na punionicama često stvaraju percepciju da su električna vozila nepouzdana u zimskim uvjetima.

Iako u tim pričama ima istine, važno je naglasiti da su svi automobili, bez obzira na pogon, manje učinkoviti na hladnoći. Vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem također troše više goriva. Ipak, specifičnosti tehnologije električnih vozila zahtijevaju od vozača određenu prilagodbu i razumijevanje procesa koji se odvijaju ispod lima. Srećom, gubitak dometa nije trajan niti štetan za vozilo, a uz pravilno planiranje i primjenu nekoliko ključnih savjeta, zimska vožnja na struju može biti jednako ugodna i pouzdana kao i ljetna.

Zašto baterije ne vole hladnoću?

Dva su glavna razloga zašto električni automobili gube dio svog dometa zimi - kemija baterije i potreba za grijanjem. Temeljni problem leži u litij-ionskim baterijama koje pokreću većinu današnjih električnih vozila. Kemijski i fizikalni procesi unutar baterije znatno se usporavaju na niskim temperaturama. Hladnoća djeluje kao otpor, usporavajući kretanje litijevih iona kroz tekući elektrolit, što rezultira smanjenim raspoloživim kapacitetom i snagom. Idealna radna temperatura za bateriju je između 20 i 40°C, a sve ispod toga utječe na njezinu učinkovitost.

Drugi, i često veći, "kradljivac" energije jest grijanje kabine. Za razliku od automobila s klasičnim motorima koji za grijanje koriste otpadnu toplinu nastalu izgaranjem goriva, električni automobili moraju aktivno proizvoditi toplinu. Budući da su njihovi elektromotori iznimno učinkoviti i stvaraju vrlo malo otpadne topline, energija za grijanje putnika i odleđivanje stakala mora doći izravno iz visokonaponske baterije, one iste koja služi za pogon. To stvara dvostruki udar na domet. Baterija je u startu manje učinkovita zbog hladnoće, a istovremeno se dodatno troši na grijanje. Novija vozila opremljena toplinskom pumpom u prednosti su jer mogu proizvesti tri do četiri jedinice topline za svaku utrošenu jedinicu električne energije, što ih čini znatno efikasnijima od starijih sustava s otporničkim grijačima.

Foto: Ilustracija

Koliko dometa nestaje na minusu?

Podaci prikupljeni u stvarnim uvjetima vožnje pokazuju da vozači mogu očekivati smanjenje dometa od 20 do 40 posto. Američko istraživanje udruge AAA pokazalo je da pri vanjskoj temperaturi od -7°C, uz korištenje grijanja kabine, prosječan domet električnog vozila pada za čak 41 posto. To znači da će automobil s deklariranim dometom od 400 kilometara u idealnim uvjetima, u praksi prijeći oko 236 kilometara. Važno je naglasiti da je taj gubitak privremen i domet se vraća u normalu čim temperature porastu.

Međutim, nisu svi automobili jednako pogođeni. Opsežna analiza tvrtke Recurrent provedena na više od 30.000 vozila u SAD-u pokazuje jasne razlike među proizvođačima. Tesla, primjerice, pokazuje iznimnu učinkovitost zahvaljujući naprednom sustavu toplinskog upravljanja poznatom kao Octovalve, koji pametno preusmjerava i reciklira otpadnu toplinu iz pogonskog sklopa i baterije za grijanje kabine. S druge strane, neki modeli, poput određenih vozila iz General Motorsa, pokazuju veći pad dometa jer su, kako se čini, optimizirani za maksimalan komfor putnika, koristeći energetski intenzivnije otporničke grijače koji se pale ranije kako bi osigurali brže zagrijavanje kabine, ali po cijenu kraćeg dometa.

Savjeti za maksimalan domet i bezbrižnu vožnju

Ključ za uspješno korištenje električnog automobila zimi leži u planiranju i promjeni navika. Najvažniji alat u borbi protiv gubitka dometa je predkondicioniranje. Gotovo sva moderna električna vozila omogućuju zagrijavanje kabine i baterije putem mobilne aplikacije ili programiranjem vremena polaska dok je vozilo još priključeno na punjač. Time se energija za postizanje optimalne radne temperature crpi iz električne mreže, a ne iz baterije, čuvajući tako dragocjene kilovate za samu vožnju.

Jednom kad krenete, pametno koristite sustave grijanja. Grijana sjedala i volan troše znatno manje energije od puhanja vrućeg zraka kroz cijelu kabinu, a pružaju izravan i ugodan osjećaj topline. Prilagodite i stil vožnje, koristite Eco način rada koji ograničava snagu i optimizira potrošnju. Također, budite svjesni da regenerativno kočenje može biti smanjeno ili privremeno isključeno dok se baterija ne zagrije, jer hladna baterija ne može primiti veliku količinu energije odjednom.

Punjenje također zahtijeva prilagodbu. Hladna baterija puni se sporije, pogotovo na brzim DC punjačima. Kako bi zaštitio bateriju, sustav upravljanja ograničava snagu punjenja dok se ona ne zagrije. Zbog toga je najbolje puniti vozilo odmah nakon vožnje, dok je baterija još topla. Ako koristite navigaciju u vozilu za odlazak do punionice, mnogi će automobili automatski početi pripremati bateriju za punjenje, što može značajno skratiti vrijeme provedeno na punjaču. Kad god je moguće, parkirajte u garaži i držite vozilo priključeno na punjač. Na taj način sustav može koristiti struju iz mreže za održavanje temperature baterije, umjesto da troši vlastitu energiju.