Kako pripremiti vaš električni automobil za proljetno putovanje

Uz dobru pripremu i pametno planiranje, putovanja električnim automobilom postaju jednostavna i bez stresa. Ključ su pravilna strategija punjenja, optimizacija dosega i korištenje pouzdanih aplikacija za navigaciju i provjeru punionica

Autonet.hr petak, 3. travnja 2026. u 06:00
📷 Foto: Unsplash
Dolaskom proljeća polako se budi želja za putovanjima, a s rastućom mrežom punionica i sve većim dosegom vozila, duže rute električnim automobilom postale su moguće. Ipak, za razliku od bezbrižnog usputnog zaustavljanja na benzinskoj postaji, električna avantura zahtijeva malo više promišljanja i pripreme. Strah od prazne baterije stvar je prošlosti ako putovanju pristupite - strateški.

Pametno planiranje rute

Prvi korak svakog uspješnog putovanja električnim automobilom je detaljno planiranje rute. Iako će navigacija u vašem vozilu ponuditi osnovni plan, za potpunu bezbrižnost preporučuje se korištenje specijaliziranih aplikacija. Aplikacija A Better Routeplanner (ABRP) postala je zlatni standard jer u izračun ne uključuje samo udaljenost, već i model vašeg vozila, elevaciju terena, vremenske uvjete, pa čak i predviđenu brzinu vožnje.

S druge strane, PlugShare je nezamjenjiv alat za provjeru stanja na terenu. Funkcionira kao društvena mreža za vozače električnih vozila gdje korisnici ostavljaju recenzije, fotografije i, najvažnije, informacije o tome radi li određeni punjač. Prije nego što se zaputite prema punionici koju je predložio ABRP, brza provjera na PlugShareu može vas spasiti od neugodnih iznenađenja.

Ključna strategija punjenja na dužim putovanjima vrti se oko pravila "10 do 80 posto". Naime, DC brzi punjači najučinkovitiji su upravo u tom rasponu napunjenosti baterije. Nakon 80 posto, brzina punjenja drastično opada kako bi se zaštitilo zdravlje baterije, što znači da ćete za posljednjih 20 posto kapaciteta čekati gotovo jednako dugo kao za prethodnih sedamdeset. Stoga je često brže napraviti dva kraća zaustavljanja i napuniti bateriju do 70 ili 80 posto, nego jedno dugo i čekati do vrha. Uz svaku planiranu stanicu, uvijek identificirajte barem jednu rezervnu punionicu u krugu od 30-ak kilometara, za slučaj da je prva opcija zauzeta ili izvan funkcije.

Optimizacija dosega za proljetne uvjete

Proljeće je gotovo idealno godišnje doba za vožnju električnog automobila. Temperature oko 20°C omogućuju bateriji da radi s maksimalnom učinkovitošću, često dostižući i premašujući tvornički deklariran doseg. Ipak, prohladna jutra mogu privremeno smanjiti doseg za 10 do 20 posto. Tu na scenu stupa prekondicioniranje. Prije polaska, dok je automobil još spojen na kućni punjač, putem aplikacije uključite grijanje ili hlađenje kabine. Na taj način energiju za postizanje idealne temperature crpite iz mreže, a ne iz baterije, čuvajući dragocjene kilovatsate za samu vožnju.

Stil vožnje također igra veliku ulogu. Agresivna ubrzanja i nagla kočenja troše znatno više energije. Korištenje tempomata za održavanje ujednačene brzine i smanjenje brzine na autocesti za samo 10 kilometara na sat može osjetno povećati autonomiju. Ne zaboravite ni na aerodinamiku - krovni nosači ili kutije koje ne koristite stvaraju značajan otpor zraka i na brzinama iznad 100 km/h mogu smanjiti doseg za više od 20 posto. Uklonite ih prije puta ako vam nisu neophodni.

Tehnička priprema i oprema za put

Prije polaska na put ključno je obaviti nekoliko tehničkih provjera. Najvažniji su tlak u gumama. Niži tlak povećava otpor kotrljanja i izravno smanjuje doseg, stoga ga prilagodite preporukama proizvođača. Proljeće je ujedno i vrijeme za prijelaz na ljetne gume, koje su učinkovitije na višim temperaturama. Ne zaboravite provjeriti ni razinu tekućina, prvenstveno rashladne tekućine baterije i tekućine za pranje stakla. Nakon zime, preporučljivo je temeljito oprati podvozje kako biste uklonili ostatke soli koji mogu uzrokovati koroziju.

Za bezbrižno putovanje, važno je imati i odgovarajuću opremu. Uvijek nosite svoj prijenosni punjač za običnu utičnicu, kao i Tip 2 kabel za javne AC punjače. Digitalna priprema jednako je važna: instalirajte aplikacije glavnih operatera punionica na vašoj ruti (npr. Ionity, Tesla) i unaprijed unesite podatke za plaćanje. Preuzmite offline karte u svojoj navigacijskoj aplikaciji za područja sa slabijim signalom. Uz to, spakirajte i prijenosni kompresor za gume, powerbank za mobitel te, za svaki slučaj, fizičku RFID karticu za punjenje kao rezervu ako aplikacija zakaže.

 

