Kako smanjiti potrošnju goriva i uštedjeti u svakodnevnoj vožnji

Od stila vožnje i tlaka u gumama do pravilnog korištenja klime i uklanjanja krovnih nosača, donosimo provjerene metode za manju potrošnju i osjetnu uštedu na svakom prijeđenom kilometru

Mnogi vozači nisu svjesni da jednostavnim promjenama u navikama i boljim održavanjem automobila mogu smanjiti potrošnju goriva za čak 25 posto. Ne radi se o drastičnim mjerama, već o nizu pametnih tehnika i odluka koje, kada se zbroje, donose osjetnu uštedu i smanjuju naš ekološki otisak.

Stil vožnje je najvažniji faktor

Najveći potencijal za uštedu krije se upravo između upravljača i sjedala. Agresivna vožnja s naglim ubrzanjima i kočenjima najveći je neprijatelj vašeg novčanika. Svaki put kad snažno pritisnete papučicu gasa, motor troši znatno više goriva. Pokušajte ubrzavati uglađeno i postepeno. Primjerice, zamislite da na instrumentnoj ploči imate otvorenu šalicu kave koju ne želite proliti.

Jednako je važno održavati konstantnu brzinu kad god je to moguće. Konstantne promjene brzine, čak i male varijacije između 75 i 85 km/h, mogu povećati potrošnju za 20 posto. Na autocesti i otvorenim cestama, tempomat je vaš najbolji prijatelj. Održavanjem zadane brzine motor radi u najučinkovitijem režimu, što direktno smanjuje potrošnju. Također, ključno je predviđanje prometa. Gledajte daleko ispred sebe i držite siguran razmak. To vam daje više vremena za reakciju, omogućujući da usporite oduzimanjem gasa umjesto naglog kočenja. Približavanjem semaforu ili gužvi, pustite gas ranije i pustite vozilo da inercijom usporava. Time ne samo da štedite gorivo, već čuvate i kočnice.

Brzina također igra ogromnu ulogu. Većina modernih automobila najučinkovitija je pri brzinama između 50 i 80 km/h. Iznad toga, otpor zraka raste eksponencijalno, tjerajući motor da radi jače. Primjerice, vožnja brzinom od 120 km/h troši oko 20 posto više goriva nego pri 100 km/h, a na putovanju od 25 kilometara uštedjet ćete svega dvije minute. Na kraju, zaboravite na mit da je bolje ostaviti motor da radi u praznom hodu nego ga ugasiti. Ako stojite dulje od 60 sekundi, ugasite motor. Moderan automobil troši značajno manje goriva pri ponovnom pokretanju nego što potroši radom u leru, gdje može sagorjeti i do dvije litre goriva po satu.

Održavanje vozila i pametne pripreme

Osim stila vožnje, stanje vašeg automobila i način na koji ga pripremate za vožnju imaju golem utjecaj na potrošnju. Jedan od najlakših, a najčešće zanemarenih faktora jest pravilan tlak u gumama. Nedovoljno napumpane gume stvaraju veći otpor kotrljanja, što znači da motor mora uložiti više energije da bi održao brzinu. Već pritisak niži za samo 0.5 bara može povećati potrošnju goriva i do četiri posto. Provjeravajte pritisak barem jednom mjesečno, uvijek na hladnim gumama, prema preporukama proizvođača koje ćete naći na naljepnici na okviru vozačevih vrata.

Težina i aerodinamika su sljedeći na listi. Svakih dodatnih 25 kilograma tereta u vozilu povećava potrošnju za otprilike jedan posto. Izbacite iz prtljažnika sve nepotrebne stvari koje ne koristite svakodnevno. Još veći utjecaj imaju krovni nosači i kutije. Čak i prazni nosači mogu povećati potrošnju i do 15 posto zbog narušavanja aerodinamike, dok krovna kutija ili nosači za bicikle tu brojku mogu podići i do 25 posto pri brzinama na autocesti. Uklonite ih odmah nakon korištenja.

Klima uređaj je veliki potrošač koji može povećati potrošnju goriva od pet do čak 20 posto. Koristite ga pametno. Pri nižim, gradskim brzinama, otvaranje prozora je ekonomičnija opcija. Na autocesti, zbog aerodinamike, bolje je koristiti klimu, ali umjereno. Kada ulazite u vruć automobil, prvo otvorite prozore na minutu da izađe vrući zrak, a tek onda upalite klimu i koristite opciju recirkulacije zraka.

Ne zaboravite ni na redovito održavanje. Čist filtar zraka, ispravne svjećice i kvalitetno motorno ulje osiguravaju da motor radi učinkovito i s optimalnom potrošnjom. Na kraju, planirajte svoja putovanja. Objedinite više kratkih obaveza u jednu dužu vožnju. Motor troši najviše goriva dok je hladan, pa izbjegavanjem višestrukih kratkih relacija s hladnim startom možete ostvariti značajne uštede.