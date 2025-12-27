Što vam automobil pokušava reći? Vodič za dešifriranje zvukova

Svaki neuobičajeni zvuk koji vaš automobil proizvodi signal je upozorenja. Naučite prepoznati što znače najčešći zvukovi poput škripanja, zujanja ili kucanja kako biste spriječili skupe kvarove i osigurali sigurnu vožnju.

Moderni automobili su sofisticirani strojevi čiji je rad gotovo nečujan, stoga svako odstupanje od uobičajene zvučne kulise treba shvatiti ozbiljno. Ignoriranje tih zvukova, poput neobičnog škripanja, zujanja ili kucanja, može dovesti do daleko većih i skupljih problema.

Škripanje kao znak upozorenja

Visokofrekventno škripanje jedan je od najčešćih zvukova s kojima se vozači susreću, a njegovi uzroci mogu biti raznoliki. Najčešće, ovaj zvuk dolazi iz kočionog sustava. Proizvođači kočionih pločica ugrađuju metalne indikatore istrošenosti koji, kada se pločice potroše, dolaze u kontakt s diskom i stvaraju prodoran zvuk. To je jasan signal da je vrijeme za zamjenu. Ako se ovo upozorenje ignorira, može doći do potpunog uništenja pločica i metalnog struganja po disku, što dovodi do znatno skupljeg popravka i, što je najvažnije, smanjene moći kočenja.

Međutim, škripanje ne mora uvijek dolaziti od kočnica. Može biti povezano i s istrošenim ili labavim klinastim remenom u području motora, koji proklizava i stvara karakterističan zvuk. Također, problemi sa sustavom ovjesa, poput istrošenih gumica ili suhih zglobova, mogu uzrokovati škripanje, osobito pri prelasku preko neravnina ili prilikom skretanja. Iako zamjena pločica nije pretjerano skupa, problemi s ovjesom zahtijevaju pravovremenu reakciju kako bi se osigurala udobnost i sigurnost vožnje.

Zujanje koje se ne smije ignorirati

Zujanje ili brujanje koje se pojačava s porastom brzine često je vrlo zabrinjavajući simptom. U velikom broju slučajeva, uzrok je oštećen ili istrošen ležaj kotača. Ovaj zvuk može mijenjati intenzitet prilikom skretanja, ovisno o tome koji je ležaj opterećen. Problem s ležajem kotača smatra se vrlo ozbiljnim kvarom i zahtijeva hitan odlazak mehaničaru, jer u krajnjem slučaju može dovesti do blokiranja kotača i teške prometne nesreće.

Zujanje može biti povezano i s gumama, bilo zbog nepravilnog tlaka, neujednačenog trošenja ili oštećenja. Ponekad, uzrok može biti i manje opasan, poput labavih dijelova ispušnog sustava ili čak loše pričvršćenih plastičnih obloga u unutrašnjosti koje rezoniraju pri određenim brzinama. Redovito održavanje vozila ključno je za prevenciju ovakvih problema. Bez obzira na uzrok, svako zujanje koje se pojačava s brzinom treba temeljito istražiti.

Kucanje kao znak za uzbunu

Lupkanje ili kucanje, osobito ono koje dolazi iz prostora motora, vjerojatno je najopasniji zvuk koji možete čuti. Ono često ukazuje na ozbiljne unutarnje probleme s motorom. Jedan od najčešćih uzroka su oštećeni ležajevi radilice ili klipova, što je poznato kao leteći ležajevi. Ovaj kvar zahtijeva hitno gašenje vozila i prijevoz do servisa, jer nastavak vožnje može dovesti do katastrofalnog oštećenja motora. Popravak bloka motora u takvim slučajevima može premašiti pet tisuća eura.

Kucanje također može biti posljedica niske razine ulja, korištenja goriva niske oktanske vrijednosti koje uzrokuje detonacije, ili problema s ventilima. S druge strane, ako se lupkanje čuje pri prelasku preko neravnina, vjerojatno se radi o problemu s ovjesom, kao što su istrošeni seleni, spone stabilizatora ili amortizeri. Iako je problem s ovjesom manje dramatičan od kvara motora, i njega treba riješiti što prije kako bi se izbjegli daljnji troškovi i sačuvala upravljivost vozila.

Na kraju krajeva, pažljivo slušanje zvukova koje vaš automobil proizvodi omogućuje vam da budete korak ispred potencijalnih problema, osiguravajući ne samo dugovječnost vašeg vozila, već i sigurnost svih sudionika u prometu.