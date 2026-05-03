Zašto je ključno servisirati klimu prije ljetnih vrućina

S dolaskom toplijeg vremena, ispravan klima uređaj postaje neophodan za udobnost i sigurnost u vožnji. Objašnjavamo kako sustav radi i zašto je redovito održavanje ključno za njegovu učinkovitost, dugovječnost i vaše zdravlje

S prvim zrakama jačeg sunca i porastom temperatura, sve se češće koristi klima uređaj u automobilima. Prečesto ga uzimamo zdravo za gotovo, sve do onog trenutka kada nas usred prometne gužve umjesto spasonosnog hladnog zraka iz ventilacije zapuhne mlaka struja. Redovito održavanje, idealno prije početka ljetne sezone, nije samo pitanje udobnosti, već i prevencije skupih kvarova te očuvanja zdravlja svih putnika u vozilu.

Kako radi srce rashladnog sustava?

Da bismo razumjeli važnost održavanja, korisno je znati kako klimatizacijski sustav uopće funkcionira. Riječ je o zatvorenom krugu kroz koji neprestano cirkulira rashladno sredstvo, a cijeli proces možemo opisati u nekoliko koraka. Sve počinje s kompresorom, kojeg mnogi nazivaju srcem sustava. On tlači rashladno sredstvo, koje je u tom trenutku u plinovitom stanju, podižući mu tlak i temperaturu. Taj vrući plin zatim putuje do kondenzatora, smještenog ispred hladnjaka motora, gdje se uz pomoć strujanja zraka hladi i prelazi u tekuće stanje, oslobađajući pritom toplinu.

Ohlađena tekućina pod visokim tlakom potom stiže do ekspanzijskog ventila. Njegov je zadatak naglo smanjiti tlak, što uzrokuje drastičan pad temperature rashladnog sredstva. Hladna tekućina na kraju ulazi u isparivač, komponentu smještenu unutar armaturne ploče. Ovdje se događa sljedeće - tekućina isparava, pri čemu apsorbira toplinu iz zraka u kabini. Ventilator zatim taj ohlađeni zrak upuhuje kroz otvore u unutrašnjost vozila. Ciklus se zatvara povratkom plina u kompresor, a u sustavu se nalazi i sušač ili akumulator čija je uloga filtrirati nečistoće i upijati eventualnu vlagu.

Znakovi koji upozoravaju da je vrijeme za servis

Sustav koji ne radi optimalno često šalje jasne signale. Ako primijetite da hlađenje traje duže nego inače ili zrak nije dovoljno hladan, najčešći je uzrok nedostatak rashladnog sredstva. Važno je znati da se rashladno sredstvo ne "troši" - njegov manjak gotovo uvijek ukazuje na curenje u sustavu. Ignoriranje ovog problema ne samo da smanjuje učinkovitost, već i dodatno opterećuje kompresor, što može dovesti do ozbiljnog i skupog kvara.

Drugi čest simptom je neugodan miris koji se javlja pri uključivanju klime. On je posljedica nakupljanja bakterija, plijesni i gljivica na vlažnom isparivaču i u ventilacijskim kanalima. Ovi mikroorganizmi mogu uzrokovati alergijske reakcije i probleme s dišnim putevima. Također, obratite pozornost na neuobičajene zvukove, poput zujanja ili struganja, koji mogu upućivati na kvar kompresora ili dotrajali remen. Slabiji protok zraka, čak i kad je ventilator na najjačoj postavci, obično je znak začepljenog filtera kabine.

Zašto je redoviti servis ulaganje, a ne trošak?

Redovitim servisiranjem, koje se preporučuje obaviti barem jednom godišnje ili svakih 15.000 kilometara, osiguravate nekoliko ključnih prednosti. Prije svega, održavate optimalne performanse hlađenja. Sustav s dovoljnom količinom rashladnog sredstva i čistim komponentama radi s manje napora, što izravno utječe na smanjenje potrošnje goriva. Naime, kompresor crpi snagu iz motora, a ako mora raditi pod većim opterećenjem zbog manjka plina ili zaprljanosti, potrošnja goriva raste.

Prevencija je uvijek jeftinija od popravka. Tijekom servisa, stručnjak može na vrijeme uočiti manja curenja ili oštećenja i sanirati ih prije nego što prouzroče kvar vitalnih dijelova. No, najvažniji razlog je briga za zdravlje. Zrak u kabini može biti značajno zagađeniji od vanjskog. Prljav filter kabine i neočišćen sustav postaju leglo mikroorganizama. Nova smjernica VDI 6032, koju je razvilo Udruženje njemačkih inženjera, naglašava važnost higijenskih zahtjeva za ventilaciju u vozilima, ističući da je redovita zamjena filtera i čišćenje isparivača ključna za zdrav i čist zrak.

Stručni servis obično uključuje dijagnostiku, izvlačenje starog plina i ulja, vakuumiranje sustava radi uklanjanja vlage, provjeru nepropusnosti te punjenje točnom količinom novog rashladnog sredstva i ulja prema specifikacijama proizvođača. Neizostavan dio je i dezinfekcija ventilacijskih kanala te zamjena filtera kabine, koji je prva linija obrane od prašine, peludi i drugih zagađivača.