Dizajnerski trend koji ubija: Kvake na uvlačenje opasnije su nego što mislite

Kada je vatrogasac Max Walsh u daljini ugledao dim, mislio je da trči prema još jednom rutinskom požaru automobila. No, ovaj put je jurio ravno u noćnu moru. Tesla Model Y, koji se zapalio nakon sudara, nije imao oštećenja na bravi vrata, ali se ona svejedno nisu mogla otvoriti. Zbog otkazivanja električnog sustava, čak ni svjesna putnica na prednjem sjedalu nije mogla otključati vrata.

Ova opasna strana Teslinih kvaka na uvlačenje, kako piše portal Carscoops, detaljno je istražena i u ranijim izvještajima, a problem je u tome što dizajn koji se promovira kao estetski superioran i aerodinamičan postaje opasan kada vozilo izgubi napajanje.

Iako Tesla nije izumila električne kvake na uvlačenje, svakako ih je popularizirala. Proizvođači električnih vozila često ističu njihov elegantan izgled i smanjen otpor zraka, a dizajn se proširio tržištem na modele poput Ford Mustanga Mach-E, pa sve do Kije EV6. Problem nastaje kada niskonaponska baterija otkaže, bilo zbog sudara, požara ili kvara, jer tada otkazuju i električni mehanizmi za otvaranje vrata.

Ford Mustang Mach-E ima vjerojatno najneobičnije kvake na tržištu. Foto: Ford

Problem koji nije samo Teslin

Brojni su primjeri ovog problema kod različitih marki. Nešto prekine dovod struje u automobilu, a putnici, vlasnici, a ponekad i spasilačke službe, ostaju bespomoćni. U više nesreća, od smrtonosnog požara Cybertrucka u Kaliforniji do zapaljenog Modela S u Wisconsinu, žrtve navodno nisu mogle pobjeći. Ipak, ključno je naglasiti da Tesla nije jedini s ovim problemom.

Ford je nedavno povukao Mustang Mach-E zbog kvarova povezanih s kvakama, a zabilježeno je više slučajeva u kojima su vlasnici ostali zaključani izvan ili, još gore, unutar svojih vozila zbog praznih baterija. Fisker se suočio sa sličnim problemom s modelom Ocean prije nego što je tvrtka propala. Jedna žena u Rivianu R1S provela je 45 minuta "zarobljena" u svom SUV-u nakon što se pokvario uz cestu dok je dim ulazio u kabinu, zbog čega je morala zvati hitnu pomoć.

Zapravo, ovaj problem seže više od desetljeća u prošlost. Godine 2015., 72-godišnji James Rogers i njegov pas Leia preminuli su u Chevrolet Corvetteu. Prema tadašnjim izvještajima, automobil je bio ostvarenje njegovih snova. Baterija se ispraznila, a oni koji su pronašli Rogersa i Leiu nisu mogli ući u vozilo. Kada su napokon uspjeli, oboje su podlegli vrućini. Najtragičniji dio priče je činjenica da čovjek očito nije znao da se mehanička poluga za otpuštanje vrata nalazila svega nekoliko centimetara od njega.

Mehaničke poluge kao (nesavršeno) rješenje

U većini ovih slučajeva, kada su putnici pri svijesti, spas je obično udaljen samo jedno povlačenje mehaničke poluge, baš kao u slučaju preminulog Rogersa. Međutim, postoje dva velika problema. Prvo, mnogi vozači i putnici uopće ne znaju gdje se nalazi mehanička poluga za otvaranje vrata niti kako je koristiti.

Drugi, još veći problem, jest što se događa kada je putnik bez svijesti ili prikliješten nakon sudara, kao što je bio slučaj kada je vatrogasac Walsh stigao do gorućeg Modela Y? Suvozačica, Susmita Maddi, bila je prikliještena aktiviranim zračnim jastucima. Maddi je preživjela, ali s teškim ozljedama koje su joj promijenile život. Udisala je dim koji joj je trajno oštetio pluća, a zadobila je i opekline trećeg stupnja na licu. Sada tuži Teslu tvrdeći da vrata predstavljaju nerazuman sigurnosni rizik.

Skrivena mehanička poluga za otvaranje vrata u Tesli. Foto: Tesla

Pritisak za promjenom

Kina navodno razmatra zabranu kvaka koje su u potpunosti u ravnini s karoserijom. Smatraju ih nesigurnima i uskoro bi mogli zahtijevati od proizvođača da imaju barem djelomično izložene vanjske kvake i obavezne, jasno označene mehaničke poluge unutar automobila. Iako to nije savršeno rješenje, moglo bi utjecati na dizajn automobila diljem svijeta, s obzirom na to da je Kina jedno od najvećih svjetskih tržišta.

Dizajn, kao što je ovdje očito, može biti smrtonosan. Iako i mehaničke brave mogu zakazati, elektroničke dodaju sloj kompleksnosti u situacijama gdje je svaka sekunda bitna. Hoće li se potencijalna intervencija Kine ostvariti, ostaje za vidjeti. Do tada, svatko tko posjeduje automobil s električnim kvakama trebao bi se dobro informirati gdje se nalazi mehanička poluga za otpuštanje i kako je koristiti u hitnim slučajevima.