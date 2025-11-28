Euro NCAP od 2026. uvodi strože kriterije i testiranja u stvarnom prometu, fokus i na tipkama

Najveća revizija sustava ocjenjivanja sigurnosti vozila od 2009. godine stupa na snagu nagodinu, uvodeći holistički pristup kroz četiri ključne faze sigurnosti kako bi se bolje odrazili uvjeti moderne vožnje

Europski nezavisni laboratorij za testiranja sigurnosti automobila, Euro NCAP, najavio je značajne promjene u načinu na koji procjenjuje sigurnost novih automobila. Cilj tih promjena jest bolje reprezentirati moderne uvjete vožnje i adresirati opasnosti na cestama s kojima se suočavaju današnji vozači, putnici i ostali sudionici u prometu.

Četiri ključna aspekta

Ovo ažuriranje testnih protokola bit će najveće od uvođenja sustava ukupnog ocjenjivanja 2009. godine, a stupit će na snagu 2026. godine, kao što je već ranije bilo najavljeno. Sada iz Euro NCAP-a u detalje opisuju nadolazeću potpunu reformu postupaka testiranja i bodovanja vozila, uz novu metodologiju ocjenjivanja izgrađenu oko četiri ključne faze sigurnosti: sigurna vožnja, izbjegavanje sudara, zaštita pri sudaru i sigurnost nakon sudara. Svaka od njih nosit će do 100 bodova i biti izražena u postotku, uz primjenu minimalnih pragova za određivanje ukupne ocjene zvjezdicama.

Nekoliko izmjena u programu testiranja Euro NCAP-a napravljeno je kao odgovor na povratne informacije potrošača. Sustavi za pomoć vozaču, koji su se suočavali s kritikama zbog iritantnih upozorenja ili nametljivih intervencija, ocjenjivat će se ne samo prema njihovim sposobnostima sprječavanja sudara na testnoj stazi, već i tijekom vožnje u stvarnom svijetu. Cilj promjene je poboljšanje prihvaćanja takvih sustava od strane samih vozača. Kao što su ranije najavili, sigurnosni protokoli će značajnije vrednovati sučelja koja se koriste fizičkim tipkama od onih koja su isključivo orijentirana na digitalne kontrole i ekrane osjetljive na dodir.

Evaluacije zaštite pri sudaru proširit će se na širi spektar tjelesnih veličina putnika, od djece do nižih i viših odraslih osoba. Za to će se koristiti testovi sudara u punom opsegu, laboratorijski testovi i napredne virtualne simulacije.

Novi zahtjevi za sigurnost nakon sudara naložit će da električno pokretane vanjske ručke vrata ostanu funkcionalne radi lakšeg spašavanja. Propisat će i provjeravati pravilnu izolaciju visokonaponskih baterija u električnim vozilima, uz ostala ažuriranja koja pomažu hitnim službama. Ova faza adresira takozvani "zlatni sat" hitne reakcije putem informacija za spašavanje i sustava pomoći.

Prema riječima dr. Michiela van Ratingena, glavnog tajnika Euro NCAP-a, ažurirani protokoli osiguravaju da se najsuvremenija sigurnosna tehnologija primjenjuje tamo gdje je najvažnija – u spašavanju života i sprječavanju teških ozljeda na europskim cestama.

Generalni cilj ovih promjena je poboljšana zaštita putnika u vozilu i svih sudionika u prometu kroz učinkovitiju pomoć vozaču, robusno sprječavanje nesreća, pojačanu zaštitu pri sudaru i poboljšano upravljanje situacijom nakon sudara. Van Ratingen ističe da se kriteriji za zvjezdice preispituju svake tri godine s jednostavnim ciljem smanjenja broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda povezanih s vozilima. Ažuriranja osiguravaju da testiranja, analize i ocjene Euro NCAP-a ostanu definitivan vodič za potrošače koji cijene nepristranu procjenu sigurnosti najnovijih automobila.

Novi sigurnosni protokoli - ukratko

1: Sigurna vožnja

Veći naglasak bit će na sustavima za praćenje vozača koji prate pažnju i angažman uz praćenje očiju i glave u realnom vremenu. Bodovi se dodjeljuju za sustave koji prepoznaju znakove umora, utjecaja droga i alkohola te mogu sigurno zaustaviti vozilo ako je vozač neodgovoran.

Nove procjene korisničkog sučelja vrednovat će jasnoću i jednostavnost korištenja kontrola, uključujući dostupnost fizičkih tipki za uobičajene funkcije. Viši bodovi bit će dodijeljeni za vozila koja mogu detektirati pravilno nošenje sigurnosnih pojaseva i optimizirati zaštitu i zračne jastuke za različite tjelesne građe.

2: Izbjegavanje sudara

Uvodi se rigoroznije testiranje sustava za sprječavanje sudara. Prošireni scenariji testiranja uključuju sudare s motociklima, biciklima i pješacima u gradskim situacijama. Bodovanje se proširuje na glatkoću i intuitivnost rada sustava pomoći u vožnji (posebno sustava za održavanje vozne trake), s ciljem smanjenja nametljivih ili nepredvidivih intervencija.

Testirat će se i bodovati prepoznavanje i smanjenje rizika od pogrešne primjene pedale (zamjena gasa i kočnice). Uvode se testovi sudara pri malim brzinama, uključujući "otvaranje vrata na biciklista".

3: Zaštita pri sudaru

Fokus na pasivnu zaštitu s novim frontalnim testovima koji uključuju širi raspon tjelesnih građa vozača i putnika (starije osobe, djeca), potpomognuti naprednim virtualnim simulacijama. Poboljšana procjena zaštite od bočnog sudara, kontrola rizika od ozljeda pješaka, posebno oko vjetrobranskog stakla.

4: Sigurnost nakon sudara

Uvode se novi zahtjevi za vanjske kvake električnih vrata koje moraju ostati funkcionalne nakon sudara. Kod električnih vozila bit će obvezno ispravno upravljanje izolacijom visokonaponske baterije. Automatske obavijesti za hitne službe morat će pružiti detalje o broju putnika, čak i bez vezanja pojaseva. Električna vozila moraju obavijestiti vozača o riziku od požara baterije nakon sudara i pravodobno izdati upozorenje ako požar nastane tijekom punjenja ili nakon nesreće.