Jaguar Land Rover zbog hakerskog napada i dalje ne proizvodi vozila

U obustavi proizvodnje u britanskim tvornicama proći će najmanje tri tjedna, a iz JLR-a su poručili i da je tijekom sigurnosnog incidenta došlo i do krađe određenih podataka

Autonet.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 05:45

Ciljani i sofisticirani hakerski napad zaustavio je proizvodnju u tvornici Jaguar Land Rovera (JLR) u britanskom Halewoodu početkom ovoga mjeseca. Isprva je bilo najavljeno da će proizvodnja biti zaustavljena tek nekoliko dana, no čini se da je incident vrlo ozbiljan, budući da iz tjedna u tjedan samo stižu sve lošije vijesti. Kao odgovor na napad, iz tvrtke su tada bili priopćili da su započeli s "gašenjem sustava", pa je proizvodnja stala – a agonija se samo produljuje.

"Potrajat će"

Prvo je prošloga tjedna JLR izvijestio javnost i nadležne institucije o krađi podataka: "Otkad smo saznali za kibernetički incident, radimo danonoćno, zajedno s vanjskim stručnjacima za kibernetičku sigurnost, kako bismo ponovno pokrenuli naše globalne aplikacije na kontroliran i siguran način. Kao rezultat tekuće istrage, sada vjerujemo da su neki podaci pogođeni i obavještavamo nadležne regulatore. Naša forenzička istraga nastavlja se ubrzano i kontaktirat ćemo sve prema potrebi ako utvrdimo da su njihovi podaci pogođeni", objavili su prije nekoliko dana iz kompanije.

Nakon toga, početkom ovoga tjedna, objavljeno je da situacija još nije razriješena: "Danas smo obavijestili kolege, dobavljače i partnere da smo produžili trenutnu pauzu u našoj proizvodnji do srijede, 24. rujna 2025. Ovu smo odluku donijeli dok se naša forenzička istraga kibernetičkog incidenta nastavlja i dok razmatramo različite faze kontroliranog ponovnog pokretanja naših globalnih operacija, što će potrajati. Jako nam je žao zbog kontinuiranih poremećaja koje ovaj incident uzrokuje i nastavit ćemo vas obavještavati kako istraga napreduje", poručuje proizvođač, koji će dakle najmanje tri tjedna biti bez proizvodnje automobila.

Odgovornost za napad 3. rujna preuzela je hakerska skupina Scattered Spider. Troškovi napada za JLR vjerojatno su ogromni, jer je proizvodnja u tvornicama u Midlandsu i Merseysideu stavljena na čekanje. Pogođeni su, iako manje, također i njihovi ostali proizvodni pogoni diljem svijeta, što potiče nagađanja da bi moglo proći još nekoliko tjedana dok svi sustavi ne budu ponovno operativni.



