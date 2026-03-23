London uvodi 4D radarske kamere koje su nevidljive, bez bljeska i prate pet prometnih traka

Nove 4K kamere u Londonu koriste 4D radar za nadzor brzine bez bljeskalice, senzora ili oznaka na cesti. Cilj je smanjiti broj nesreća, no raste zabrinutost oko privatnosti vozača

Transport for London (TfL) započeo je s testiranjem nove generacije radarskih kamera za nadzor brzine koje se značajno razlikuju od postojećih sustava, kako dizajnom tako i načinom rada. Ovi napredni uređaji, poznati kao RedSpeed Sentio Shield, kombiniraju 4D radarsku tehnologiju praćenja s 4K rezolucijom slike, eliminirajući potrebu za senzorima ugrađenima u kolnik, vidljivim bljeskovima ili bijelim linijama na cesti koje vozače obično upozoravaju na zone nadzora.

Odsutnost tradicionalnih znakova upozorenja sugerira sustav koji radi kontinuirano, a vozači za prekršaj saznaju tek kada im obavijest o kazni stigne na kućnu adresu. Time se želi postići dosljednije poštivanje prometnih propisa i smanjiti broj nesreća uzrokovanih neprilagođenom brzinom.

Prošireni nadzor kao odgovor na crnu statistiku

Nove kamere bit će postavljene na do deset lokacija diljem Londona, u općinama kao što su Haringey, Tower Hamlets, Havering, Croydon, Brent, Hackney i Sutton. Sve lokacije nalaze se na cestama s ograničenjem brzine od 20 mph (oko 32 km/h) ili 30 mph (oko 48 km/h), a odabrane su na temelju analize rizika i prikladnosti za testiranje.

Svaka od ovih kamera može istovremeno nadzirati do pet prometnih traka u oba smjera, što je značajno povećanje u usporedbi sa starijim sustavima koji su ograničeni na manji broj traka i ovise o fizičkoj infrastrukturi ispod površine ceste. Prema navodima TfL-a, ovaj prošireni obuhvat omogućuje svakoj jedinici nadzor 67 % više prometa.

Odluka o uvođenju naprednije tehnologije izravno je povezana s lošim statistikama. Službeni podaci za 2024. i 2025. godinu pokazuju da je prebrza vožnja bila uzrok u gotovo polovici svih smrtonosnih sudara zabilježenih u Londonu. Ova statistika ključan je dio opravdanja za uvođenje novih alata za nadzor, unutar šireg okvira politike Vision Zero, čiji je cilj postići nula smrtnih slučajeva na cestama do 2041. godine.

"Prekoračenje brzine i dalje je glavni uzrok najtežih sudara na našim cestama. Ovo testiranje omogućuje nam da provjerimo novu radarsku tehnologiju kako bismo osigurali da zadovoljava buduće potrebe Londona u provedbi zakona", izjavila je Siwan Hayward, direktorica sigurnosti, policije i provedbe u TfL-u.

Bolji dokazi, ali i pitanja o privatnosti

S tehničke strane, poboljšana kvaliteta slike koju proizvode 4K kamere trebala bi olakšati obradu i provjeru prekršaja. Jasnije snimke pružaju jače dokaze prilikom procesuiranja prekršitelja, što smanjuje mogućnost osporavanja kazni. Prema riječima Donne Smith iz Metropolitanske policije, "ovo testiranje poboljšat će pouzdanost i pružiti kvalitetnije slike, pomažući našim službenicima da počinitelje pozovu na odgovornost".

Međutim, uvođenje ovih "nevidljivih" kamera pokrenulo je i raspravu o privatnosti. Kamere su toliko napredne da mogu detektirati registarske pločice čak i ako su prekrivene reflektirajućim premazima, a njihova sposobnost da "vide" unutar kabine vozila izazvala je kritike udruga za zaštitu privatnosti, poput Big Brother Watcha. Uz nadzor brzine, integracija umjetne inteligencije omogućuje ovim sustavima prepoznavanje i drugih prekršaja, poput korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje ili nevezanja sigurnosnog pojasa.