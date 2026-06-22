Mazda kaže da su zasloni u automobilima sigurniji od tipki

Mazda je dugo odolijevala trendu velikih zaslona, no novi CX-5 sve mijenja. Tvrde da su sigurniji od fizičkih tipki, dok se drugi proizvođači i Euro NCAP vraćaju starim, dobrim gumbima

Autonet.hr ponedjeljak, 22. lipnja 2026. u 01:01
Mazda CX-5 unutrašnjost 📷 Foto: Mazda
Mazda CX-5 unutrašnjost Foto: Mazda

Dok su se drugi proizvođači utrkivali tko će ugraditi veći zaslon nalik tabletu, Mazda se tvrdoglavo držala manjih ekrana i svog prepoznatljivog rotacijskog kontrolera na središnjoj konzoli. Njihova filozofija bila je jasna: fizičke tipke i kotačići manje odvraćaju pažnju vozača. No, s dolaskom nove generacije modela CX-5, taj otpor je slomljen. Ne samo da su prihvatili veliki zaslon, već sada tvrde da je upravo on - sigurniji izbor.

Zaokret od 180 stupnjeva

Cijeli identitet brenda bio je izgrađen na uvjerenju da su fizičke kontrole superiornije za održavanje fokusa na cesti, no ta se pozicija potpuno preokrenula. U razgovoru za australski Drive, programski menadžer za CX-5, Koichiro Yamaguchi, argumentirao je da veliki zaslon zapravo skraćuje vrijeme koje vozači provedu gledajući izvan ceste u usporedbi s panelom konvencionalnih tipki.

"Klima uređajem možete upravljati jednim prstom. Da moramo staviti fizičku tipku, ona bi bila na nižoj poziciji. Tada vozač mora spustiti pogled na 15 sličnih prekidača. To znači da morate gledati dolje i odabrati pravu tipku, što zapravo zahtijeva da vozač makne pogled s ceste. Stoga je bolje imati tu kontrolu na zaslonu i minimizirati tu distrakciju", rekao je Yamaguchi.

Premještanje kontrola klime na zaslone osjetljive na dodir frustriralo je mnoge vozače, no većina proizvođača danas to čini. U novom CX-5, kontrole temperature i brzine ventilatora ostaju fiksirane na dnu zaslona, tako da su uvijek dostupne. To je dobro rješenje u usporedbi s nekim automobilima gdje morate izlaziti iz aplikacija poput Apple CarPlay ili Android Auto samo da biste podesili temperaturu. Mazda je također zadržala fizičke tipke za odleđivanje prednjeg i stražnjeg stakla, što omogućuje brzo aktiviranje u vožnji. Unatoč novom smjeru, Yamaguchi je napomenuo da je Mazda otvorena za vraćanje tipki ako povratne informacije kupaca to budu zahtijevale.

Mazda CX-5 unutrašnjost 📷 Foto: Mazda
Mazda CX-5 unutrašnjost Foto: Mazda

Trend koji ide u suprotnom smjeru

Ipak, Mazdin zaokret dolazi u trenutku kada se čini da ostatak industrije počinje sumnjati u "all-screen" pristup. Potaknuti pritužbama kupaca i zabrinutošću za sigurnost, nekoliko velikih proizvođača automobila najavilo je povratak fizičkih kontrola za ključne funkcije.

Volkswagen je, primjerice, priznao da su pretjerali s digitalnim kontrolama i obećao povratak tipki za najvažnije funkcije, uključujući glasnoću i klimatizaciju. Sličan put slijede i Mercedes-Benz te Hyundai, koji vraćaju fizičke gumbe i prekidače iz sigurnosnih razloga. Čini se da su shvatili ono što su brojne studije već pokazale, a to je da korištenje zaslona osjetljivog na dodir zahtijeva znatno više vremena i kognitivnog napora nego korištenje tipke koju možete pronaći i pritisnuti bez skretanja pogleda s ceste, oslanjajući se na mišićnu memoriju.

Što kažu sigurnosni standardi?

Najveći udarac Mazdinoj novoj filozofiji mogli bi zadati novi sigurnosni propisi. Europski program za ocjenjivanje novih automobila (Euro NCAP) najavio je da će od 2026. godine vozila morati imati fizičke kontrole za ključne funkcije kako bi mogla ostvariti najvišu ocjenu od pet zvjezdica za sigurnost. To uključuje pokazivače smjera, svjetla upozorenja, brisače, sirenu i SOS poziv. Slične mjere uvodi i australski ANCAP.

Ova odluka temelji se na istraživanjima koja pokazuju da lov na funkcije po izbornicima zaslona značajno povećava rizik od nesreća. Dok Mazda tvrdi da je njihov sustav intuitivan, suočavaju se sa sve jačim valom otpora koji dolazi i od strane regulatora i od strane konkurencije.

 

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