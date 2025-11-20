Nova runda crash testova: Euro NCAP za 18 od 23 modela dao najbolju ocjenu

U najvećoj ovogodišnjoj seriji testiranja, stručnjaci Euro NCAP-a ocijenili su 23 nova modela automobila. Čak 18 vozila zaslužilo je pet zvjezdica, a najniža ocjena je četiri zvjezdice

Autonet.hr četvrtak, 20. studenog 2025. u 23:09

Euro NCAP je objavio rezultate svog najvećeg ovogodišnjeg grupnog testiranja, u kojem su njihovi neovisni stručnjaci za sigurnost detaljno ispitali čak 23 nova modela automobila. Ovo opsežno ocjenjivanje provedeno je uoči uvođenja novih, unaprijeđenih, testova planiranih za 2026. godinu.

Selekcija vozila u ovoj je rundi bila iznimno šarolika, obuhvaćajući modele od električnih SUV-ova i luksuznih coupéa do kompaktnih crossovera i velikih obiteljskih automobila. Od 23 testirana modela, njih čak 18 nagrađeno je maksimalnom ocjenom od pet zvjezdica, što predstavlja Euro NCAP-ov standard za izvanredne sigurnosne performanse.

Visoka sigurnost SUV-a

Najnoviji rezultati nastavljaju dugogodišnji trend postizanja visokih ocjena u kategoriji zaštite odraslih putnika, koja je ključna mjera sigurnosti vozača i suvozača pri frontalnim i bočnim sudarima, poručuju iz Euro NCAP-a. U ovoj skupini, devet vozila postiglo je rezultat od 90% ili više za zaštitu odraslih. Predvodnici grupe s visokih 93% i pet zvjezdica su Leapmotor B10, električni SUV srednje veličine, luksuzni Mercedes-Benz CLE Coupé te Hongqi EHS7, također električni SUV srednje veličine.

U uvijek popularnoj kategoriji SUV-ova srednje veličine ocijenjeno je sedam dodatnih modela, uključujući Kiju EV5, Nissan Qashqai, Škode Elroq i Enyaq, Subaru Solterru te Toyotu bZ4X. Posebno se istaknuo nedavno ažurirani Tesla Model Y, koji je ostvario 91% za sigurnost odraslih te 93% za zaštitu djece. Uz visoke ocjene za sustave pomoći vozaču, Model Y je zaslužio maksimalnih pet zvjezdica. U segmentu velikih SUV-ova briljirao je Volvo EX90 s 92% za zaštitu odraslih. Iako je Volvo najavio da će lidar postati opcija, Euro NCAP je potvrdio da taj senzor nije utjecao na rezultate ovog testa, što dokazuje usporedba s modelom Polestar 3 – on je testiran ranije bez lidara, a rezultati dvaju modela iz iste grupacije vrlo su slični.

Testirani su i Lucid Gravity te MG MGS9 PHEV, koji su također dobili pet zvjezdica. Oba modela zabilježila su po 83% za zaštitu odraslih, pri čemu se Lucid Gravity istaknuo izvrsnim rezultatom od 93% za sigurnost djece u vozilu. S druge strane spektra, u klasi limuzina, BYD SEAL 6 impresionirao je s 92% za zaštitu odraslih i odličnim sustavima asistencije. Njegov rival, BMW serije 2 Gran Coupé, ostvario je dobre ukupne performanse, ali je završio s četiri zvjezdice zbog rezultata od 78% u kategoriji zaštite odraslih putnika.

Kompakti i monovolumeni

U kategorijama kompaktnih automobila i crossovera testirani su modeli marki CUPRA, SEAT, Toyota i Volkswagen. Najbolji rezultat za zaštitu odraslih u ovoj skupini, s 91%, ostvario je crossover CUPRA Formentor, koji je nagrađen s pet zvjezdica. Volkswagenov električni model ID.3 posebno se istaknuo rezultatom od 87% za zaštitu djece putnika, potvrđujući visoku razinu sigurnosti za najmlađe u ovoj klasi vozila.

Kad je riječ o vozilima namijenjenim prijevozu većeg broja putnika, rezultati su bili nešto skromniji u odnosu na SUV i premium segment. Volkswagenov veliki sedmerosjed Multivan te manji obiteljski model Caddy, baziran na dostavnom vozilu, ocijenjeni su s četiri zvjezdice.

Poruka kupcima

"Zadovoljstvo je vidjeti da se proizvođači automobila zalažu za sveobuhvatnu izvrsnost kada je sigurnost u pitanju. Možda zvuči kao klišej reći da ne postoji loš automobil – jer još uvijek postoji – ali zasigurno je više sigurnih automobila nego ikada prije.

Za potrošače, prilikom istraživanja njihovog sljedećeg automobila, ključno je započeti s ukupnom ocjenom zvjezdica Euro NCAP-a, a zatim pogledati dalje od toga, budući da pojedinačne ocjene dobivene u našim testovima daju nijansiraniji pregled o tome kako jedan automobil nadmašuje drugi", poručio je dr. Aled Williams, programski direktor u Euro NCAP-u povodom objave posljednjeg ovogodišnjeg paketa crash testova. Sve rezultate moguće je pronaći na ovom mjestu, a sumirani su i u tablici u nastavku.

 

Automobil Broj zvjezdica Zaštita odraslih putnika Zaštita djece putnika Ranjivi sudionici u prometu Sustavi asistencije
Leapmotor B10 5 93% 93% 84% 85%
Mercedes-Benz CLE Coupé 5 93% 89% 87% 83%
Hongqi EHS7 5 93% 85% 82% 83%
Volvo EX90 5 92% 93% 82% 86%
BYD SEAL 6 5 92% 90% 84% 85%
Tesla Model Y 5 91% 93% 86% 92%
CUPRA Formentor 5 91% 86% 79% 77%
Škoda Elroq 5 90% 87% 77% 78%
Škoda Enyaq 5 90% 87% 77% 78%
CUPRA Leon 5 88% 86% 82% 77%
SEAT Leon 5 88% 86% 81% 77%
Subaru Solterra 5 88% 85% 80% 79%
Toyota bZ4X 5 88% 85% 80% 79%
Volkswagen ID.3 5 86% 87% 78% 76%
Audi A3 5 86% 81% 76% 74%
MG MGS9 PHEV 5 84% 85% 74% 77%
Lucid Gravity 5 83% 93% 80% 85%
Kia EV5 5 83% 85% 74% 80%
Toyota Yaris Cross 4 79% 85% 83% 76%
BMW 2 Series Gran Coupé 4 78% 86% 85% 80%
Nissan Qashqai 4 78% 85% 65% 62%
Volkswagen Multivan 4 77% 87% 78% 75%
Volkswagen Caddy 4 72% 80% 80% 71%


