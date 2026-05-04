Policija upozorava: Od nas nećete dobiti SMS poruku o prometnom prekršaju
Ne otvarajte poveznice koje se nalaze u SMS-ovima u kojima vas se obavještava o navodnim prometnim kaznama i nikako ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima
Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili SMS poruke u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava primatelja na navodno počinjen prometni prekršaj. U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove.
Policija povodom tog slučaja ističe da o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama. Drugim riječima, te poruke, koje su počele ovih dana stizati na mobitele građana, lažne su i na njih se ne treba obazirati. Vjerojatno je riječ o prevarantskoj kampanji kojom se od žrtava žele prikupiti podaci, ukrasti im identitet ili im pak "isprazniti" bankovne račune.
Kako prepoznati lažnu poruku?
Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:
- dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva,
- sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati),
- uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice,
- pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.
Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:
- obrišite poruke,
- ne odgovarajte na njih,
- nemojte slijediti poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke,
- ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke,
- u slučaju da smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste već otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.