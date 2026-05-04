Policija upozorava: Od nas nećete dobiti SMS poruku o prometnom prekršaju

Ne otvarajte poveznice koje se nalaze u SMS-ovima u kojima vas se obavještava o navodnim prometnim kaznama i nikako ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima

Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili SMS poruke u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava primatelja na navodno počinjen prometni prekršaj. U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove.

Policija povodom tog slučaja ističe da o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama. Drugim riječima, te poruke, koje su počele ovih dana stizati na mobitele građana, lažne su i na njih se ne treba obazirati. Vjerojatno je riječ o prevarantskoj kampanji kojom se od žrtava žele prikupiti podaci, ukrasti im identitet ili im pak "isprazniti" bankovne račune.

Primjer lažne poruke PU ličko-senjska

Kako prepoznati lažnu poruku?

Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:

dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva,

sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati),

uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice,

pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.

Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku: