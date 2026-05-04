Policija upozorava: Od nas nećete dobiti SMS poruku o prometnom prekršaju

Ne otvarajte poveznice koje se nalaze u SMS-ovima u kojima vas se obavještava o navodnim prometnim kaznama i nikako ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima

Autonet.hr ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 12:52

Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili SMS poruke u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava primatelja na navodno počinjen prometni prekršaj. U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove.

Policija povodom tog slučaja ističe da o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama. Drugim riječima, te poruke, koje su počele ovih dana stizati na mobitele građana, lažne su i na njih se ne treba obazirati. Vjerojatno je riječ o prevarantskoj kampanji kojom se od žrtava žele prikupiti podaci, ukrasti im identitet ili im pak "isprazniti" bankovne račune.

Primjer lažne poruke 📷 PU ličko-senjska
Primjer lažne poruke PU ličko-senjska

Kako prepoznati lažnu poruku?

Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:

  • dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva,
  • sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati),
  • uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice,
  • pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.

Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:

  • obrišite poruke,
  • ne odgovarajte na njih,
  • nemojte slijediti poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke,
  • ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke,
  • u slučaju da smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste već otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi