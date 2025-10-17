Povoljna kineska "kutija" se raspala: Dongfeng Box razočarao na crash testu

Kineski električni hatchback pokazao je zabrinjavajuće slabosti u strukturi karoserije i zaštiti putnika na rigoroznom Euro NCAP testu, značajno zaostajući za konkurencijom

U jeku rastuće potražnje za električnim vozilima i sve veće ponude povoljnih modela, jedna od novopridošlih kineskih marki na europskom tržištu pokazala je zabrinjavajuće rezultate na standardiziranim testovima sigurnosti. Dongfeng BOX, maleni električni hatchback kineskog proizvođača Dongfeng Motor Corporation, osvojio je tek tri od mogućih pet zvjezdica na crash testovima organizacije Euro NCAP.

Zabrinjavajući detalji

Glavni razlog za nisku ocjenu leži u frontalnom testu koji simulira čeoni sudar dvaju vozila. Tijekom testa, zabilježeno je popuštanje više točkastih varova na karoseriji vozila, što kompromitira njezinu sigurnosnu cjelovitost. U slučaju da varovi popuste tijekom sudara, struktura gubi svoju čvrstoću, čime se povećava rizik od deformacije putničkog prostora i smanjuje zaštita putnika.

Neuspjeh je uočen tijekom testa u kojem se simulira čeoni sudar s preklapanjem od 50% pri brzini od 50 km/h. U kategoriji zaštite odraslih putnika, Box je slijedom toga ostvario rezultat od 69%. Nestabilnost karoserije izaziva ozbiljnu zabrinutost oko toga kakvu bi zaštitu vozilo pružilo pri višim brzinama u sličnoj nesreći, kažu iz organizacije koja je provela testiranja.

Dodatni problemi uočeni su i unutar kabine. Zbog nedovoljnog pritiska u zračnom jastuku upravljača, glava vozača ostvarila je kontakt s volanom, dok su pojedini dijelovi armaturne ploče predstavljali rizik od ozljeda nogu za putnike na prednjim sjedalima. Također, utvrđeno je da nakon sudara automatski mehanizam za zaključavanje vrata nije otključao vozilo, što bi moglo ometati pristup hitnih službi. Boxu nedostaju i mjere za sprječavanje međusobnog sudara putnika na prednjim sjedalima u slučaju bočnog udara.

Konkurencija postavlja više standarde

"Prodaja električnih automobila raste diljem Europe, a s rastom tržišta dolaze i novi, cjenovno pristupačni proizvodi. Međutim, Dongfeng Box ne dostiže sigurnosne performanse drugih malih električnih vozila koje je testirao Euro NCAP", izjavio je dr. Aled Williams, programski direktor Euro NCAP-a. On je istaknuo kako su drugi povoljni električni automobili, poput modela BYD Dolphin, MINI Cooper e ili Renault 5, ostvarili četiri ili pet zvjezdica, što dodatno naglašava nedostatke Dongfengovog modela.

"Zabrinjava činjenica da su točkasti varovi popustili tijekom naših testova i da bi mogli biti dodatno kompromitirani u sudarima pri većim brzinama. Takav propust mora se riješiti kako bi se vozilo moglo natjecati s konkurencijom u ovom brzorastućem segmentu tržišta električnih vozila", zaključio je Williams.

Većina i dalje zadovoljava

Euro NCAP je u posljednjem valu objavio rezultate testova ukupno 18 modela, od čega ih je sedam stiglo na ponovljeno ispitivanje prije uvođenja novih ispitnih protokola sljedeće godine. U njima se ističu Volkswagenovi modeli koje je kompanija poslala na test, budući da smatraju da će oni ostati u proizvodnji nešto dulje negoli je to izvorno bilo planirano.

Od svih testiranih, uz Dongfeng Box na testu je razočarao još jedino Volkswagen T-Cross s također tri zvjezdice. Njegov slabiji rezultat nije posljedica strukturalnih problema već slabije zaštite ranjivih sudionika u prometu, gdje je zaradio 60%, kao i kod sustava aktivne sigurnosti, koji su ocijenjeni s tek 57%. Ispitivači su naveli da njegovi sustavi slabije detektiraju pješake i bicikliste, a oblik ima potencijal nanijeti im ozbiljnije ozljede. Isto tako nije ih impresionirao sustav automatskog kočenja u nuždi.