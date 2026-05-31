Sudari automobila opasniji su za žene, a evo i zašto

Novo istraživanje Tehničkog sveučilišta u Grazu pokazalo je da žene u prometnim nesrećama imaju čak 60 posto veći rizik od ozljeda u odnosu na muškarce, dijelom zbog sigurnosnih standarda koji su desetljećima razvijani prema muškoj anatomiji

Autonet.hr nedjelja, 31. svibnja 2026. u 18:11
📷 Foto: Mercedes-Benz
Iako su automobili danas sigurniji nego ikad prije, žene i dalje imaju znatno veći rizik od ozljeda u prometnim nesrećama nego muškarci. Pokazalo je to novo istraživanje Tehničkog sveučilišta u Grazu koje je utvrdilo da su žene u sudarima izložene čak 60 posto većem riziku od ozljeda.

Kako prenosi CarScoops, istraživači su analizirali podatke o prometnim nesrećama u Austriji prikupljene između 2012. i 2024. godine te rekonstruirali stvarne sudare pomoću crash testova i virtualnih modela ljudskog tijela. Rezultati su pokazali da žene češće zadobivaju teške ozljede prsnog koša, kralježnice te ruku i nogu, a posebno su ugrožene žene starije dobi.

Kao jedan od glavnih razloga navodi se činjenica da su sigurnosni standardi i sustavi u automobilima desetljećima razvijani prvenstveno prema karakteristikama prosječnog muškarca. Tradicionalna ženska lutka za testiranje sudara pritom je uglavnom bila tek umanjena verzija muške lutke, iako istraživači ističu da čak 95 posto žena ne odgovara takvom modelu. Istraživači naglašavaju da se žensko tijelo razlikuje od muškog po nizu anatomskih karakteristika, uključujući građu zdjelice, oblik prsnog koša i pokretljivost kralježnice, što može značajno utjecati na vrstu i težinu ozljeda tijekom nesreće.

Studija je također pokazala da položaj sjedenja ima važnu ulogu u sigurnosti putnika. Suvozači često sjede u opuštenijem položaju ili dalje od instrumentne ploče, zbog čega zračni jastuci i sigurnosni pojasevi ne mogu pružiti optimalnu zaštitu. Budući da žene češće sjede na suvozačkom mjestu, izloženije su i tom dodatnom riziku.

No, ova bi se situacija mogla početi mijenjati nakon što su američke vlasti prošle godine predstavile novu lutku za testiranje sudara THOR-05F. Riječ je o naprednijem modelu razvijenom prema stvarnoj ženskoj anatomiji, opremljenom dodatnim senzorima i preciznijim biomehaničkim značajkama za praćenje posljedica sudara.

Osim toga, proizvođači automobila također razvijaju naprednije sustav zaštite. Tako će, primjerice, Volvov novi EX60 koristiti prilagodljive sigurnosne pojaseve koji u stvarnom vremenu analiziraju položaj i tjelesne karakteristike putnika te prilagođavaju razinu zaštite ovisno o okolnostima sudara. 

 

