Uber od sada omogućuje snimanje zvuka tijekom vožnje za povećanje sigurnosti

Nova opcija korisnicima u Hrvatskoj omogućuje ručno pokretanje snimanja zvuka tijekom vožnje radi veće sigurnosti, uz strogu zaštitu privatnosti i automatsko brisanje datoteka nakon dva tjedna

Autonet.hr četvrtak, 4. lipnja 2026. u 17:45

Taksi tvrtka Uber od ovog je tjedna omogućila svojim korisnicima u Hrvatskoj korištenje nove sigurnosne opcije – audio snimanja. Novi alat unutar mobilne aplikacije osmišljen kako bi pružio dodatan osjećaj sigurnosti i te dao dodatnu podršku putnicima tijekom vožnje. Glavna svrha opcije je omogućiti putnicima da snimljeni audiozapis podijele s tvrtkom u slučaju prijave eventualnog sigurnosnog incidenta.

Privatnost i sigurnost

Prilikom razvoja ove funkcije poseban je naglasak stavljen na visoke standarde zaštite privatnosti, poručuju iz Ubera. Korištenje opcije nije automatsko, već ju je potrebno prethodno aktivirati, a snimanje se pokreće isključivo pritiskom na gumb tijekom vožnje. Svi audiozapisi su zaštićeni enkripcijom i sigurno pohranjeni na uređaju korisnika, koji im ne može izravno pristupiti, uređivati ih niti ih dijeliti izvan same aplikacije.

Uber može pristupiti kreiranim snimkama isključivo ako ih korisnik samovoljno dostavi kao dio službene prijave sigurnosnog incidenta. Svi oni audiozapisi koji se ne dostave putem spomenute prijave automatski se brišu s uređaja nakon 14 dana. Korisnici opciju mogu aktivirati prije početka ili pak tijekom same vožnje izravno u aplikaciji. Ako se korisnik odluči za aktivaciju prije nego što vožnja započne, vozač će zaprimiti obavijest da se vožnja može snimati. U tom slučaju, vozaču je ostavljena mogućnost otkazivanja te vožnje bez ikakvih negativnih posljedica.

Niz sigurnosnih alata

"Sigurnost je jedan od Uberovih najvećih prioriteta i kontinuirano razvijamo tehnološka rješenja koja korisnicima pružaju veću sigurnost i podršku tijekom vožnje. Bilo da se vraćaju kući nakon druženja s prijateljima, odlaze s posla kasno navečer ili putuju sami, opcija 'Audio snimanje' pruža dodatni osjećaj sigurnosti izravno unutar Uber aplikacije. Istovremeno, opcija je razvijena uz visoke standarde zaštite privatnosti, korisnicima daje veću kontrolu te može pomoći u sigurnosnim istragama u slučaju prijave incidenta", poručuju iz Ubera.

Audio snimanje predstavlja najnoviji dodatak već postojećem Uberovom paketu sigurnosnih alata na hrvatskom tržištu. Ovaj sustav otprije uključuje funkcije kao što su RideCheck, PIN potvrda vožnje, mogućnost dijeljenja statusa vožnje s bliskim osobama te integrirani gumb za hitne slučajeve unutar same aplikacije.

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