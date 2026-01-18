Volkswagen na razini Europe analizom podataka iz vozila povećava sigurnost u prometu

Cilj marki Volkswagen koncerna je optimizirati sustave potpora vozaču uporabom podataka senzora i slika iz vozila te stvarnih situacija u prometu, sve uz privole korisnika i zaštitu privatnih podataka

Autonet.hr nedjelja, 18. siječnja 2026. u 06:00

Volkswagen je objavio da na razini koncerna planira unaprijediti sigurnost sudionika u prometu diljem Europe. Nakon primjene u Njemačkoj, namjeravaju proširiti svoj program za korištenje podataka senzora i slika iz vozila na približno 40 zemalja, uključujući Hrvatsku. Cilj je optimizacija sustava potpora vozaču i funkcija automatske vožnje uporabom podataka iz stvarnih prometnih situacija. Korisnici njihovih vozila za to mogu preuzeti poboljšanja putem ažuriranja softvera, a poboljšanja voznih funkcija utjecat će na udobnost i sigurnost u prometu, najavljeno je.

Podaci iz stvarnog svijeta

Vozni park Volkswagen koncerna već danas pridonosi poboljšanoj sigurnosti na cestama. Između ostalog, vozila upotrebljavaju anonimizirane masovne podatke za generiranje karata visoke rezolucije. To primjerice vozilima pomaže u održavanju navođenja po voznom traku na cestama bez oznaka voznih trakova. Također omogućuje precizne preporuke za vožnju i upozorenja na opasnosti, koja se mogu prilagoditi lokalnim vremenskim uvjetima. Ta "mudrost mase" već čini cestovni promet sigurnijim za sve.

Kako bi unaprijedili sustave potpora vozaču, inženjeri koncerna planiraju koristiti podatke iz stvarnih prometnih situacija, što se smatra praktičnijim od testova s prototipovima ili simulacija. Cilj je razviti funkcije potpore koje će vozači redovito koristiti, čime se utječe na sigurnost vozača i ostalih sudionika u prometu.

Samo u posebnim situacijama

Inženjeri se fokusiraju na scenarije u kojima su sustavi potpora vozaču korisni, što uključuje prometne situacije s biciklistima i pješacima, poput prometa u blizini škola ili na parkiralištima. Prijenos podataka može biti pokrenut, na primjer, aktivacijom sustava za kočenje u nuždi, kočenjem punom snagom ili manevrima izbjegavanja. U tim su slučajevima relevantni podaci s kamera i senzora okoline te podaci o smjeru vožnje, brzini i kutu upravljanja. Informacije o vremenu, vidljivosti i osvjetljenju također se uzimaju u obzir.

Dali su i ilustrativni primjer: vozilo bi trebalo što točnije analizirati kretanje na pješačkim prijelazima i pločnicima. Ako kamera otkrije pješake koji se kreću prema ulici, na primjer djecu koja se igraju, vozilo može proaktivno povećati kočioni tlak kako bi omogućilo još brže kočenje u nuždi.

Prikupljanje i prijenos podataka mogu uključivati ostale sudionike u prometu, poput pješaka i biciklista u okolini vozila. Sustavi temeljeni na kamerama trebaju precizno klasificirati objekte i osobe te procijeniti prometne situacije u različitim uvjetima.

Preduvjet za prikupljanje podataka je privola kupca, sukladno propisima o zaštiti podataka. Početak implementacije planiran je već tijekom ovog mjeseca za modele marki Volkswagen, nakon čega slijede CUPRA, Škoda, Audi, Porsche i Volkswagen gospodarska vozila.

Međutim, bitno je istaknuti da se kontinuirani prijenos podataka ne provodi. Privola kupca osnovni je preduvjet za prijenos i obradu podataka, a nju se može dati putem različitih kanala i provodi je individualno svaka marka, na primjer kao opciju u profilu kupca. Privolu je moguće opozvati u svakom trenutku. Pri obradi se poštuju propisi o zaštiti podataka, a individualne informacije o osobama u prometnom okruženju nisu predmet analize.



