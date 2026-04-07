Vozači gledaju TikTok za volanom, opasnije je od vožnje pod utjecajem alkohola

Korištenje mobitela za gledanje videa i live streamova za volanom postaje sve češći uzrok teških nesreća. Najnoviji podaci pokazuju da je ova vrsta ometanja opasnija od vožnje pod utjecajem alkohola ili kanabisa

Autonet.hr utorak, 7. travnja 2026. u 19:12
📷 Foto: Unsplash/Ilustracija
Foto: Unsplash/Ilustracija

Novi podaci pokazuju da je ometena vožnja u porastu i više nije ograničena na brze pozive ili tekstualne poruke. Vozači gledaju videozapise, skrolaju po TikToku, pa čak i prate prijenose uživo dok su za volanom.

Od dopisivanja do live streama

Podaci Nacionalne uprave za sigurnost u prometu na autocestama (NHTSA) u SAD-u crtaju sumornu sliku. U 2023. godini, ometena vožnja bila je povezana s 3.275 smrtnih slučajeva i više od 300.000 ozljeda.

Joel Feldman, koji diljem SAD-a drži predavanja studentima o opasnostima ometene vožnje, čuje slična priznanja. Mlađi vozači, kaže, otvoreno priznaju da kradomice bacaju pogled na videozapise dok voze. Trend se pomaknuo s "piši i vozi" na "koristi aplikaciju i vozi", a čak dvije trećine tinejdžera priznaje korištenje raznih aplikacija u vožnji.

"Razgovaram s klincima i oni će reći da bace brzi pogled na TikTok video dok voze. To nisam čuo prije pet godina. Ta tema se pojavljuje bez obzira držim li predavanja u New Jerseyju, Pennsylvaniji, Coloradu ili Marylandu, a to su samo mjesta koja sam posjetio u posljednjih nekoliko tjedana", rekao je Feldman.

Šokantne brojke i stvarni sudari

Istraživanje NHTSA također pokazuje da mlađi vozači, posebno oni u dobi od 15 do 20 godina, čine najveći udio u fatalnim nesrećama povezanim s distrakcijom, a povišene stope nastavljaju se i u ranim dvadesetima.

Već viđamo i nesreće uzrokovane snimanjem videa tijekom vožnje. Krajem prošle godine, popularni streameri MeltIsLIVE i Jau Shaun uživo su prenosili svoju jurnjavu u BMW-u M3 i Dodge Chargeru ulicama Atlante. Mjesec dana ranije, 43-godišnja žena prenosila je uživo na TikToku kada je navodno udarila i usmrtila pješaka. U Kaliforniji se drugi vozač zabio u parkirano policijsko vozilo dok je gledao YouTube, za dlaku promašivši policajca koji je stajao u blizini.

Zakoni kaskaju za tehnologijom

U SAD-u, 49 saveznih država, zajedno s Washingtonom, D.C., već zabranjuje slanje poruka tijekom vožnje, a 33 države u potpunosti zabranjuju korištenje mobilnih uređaja. To bi trebalo pokriti većinu smetnji, ali ne pokriva. Vozači se sada okreću ugrađenim infotainment zaslonima, često otključanima pomoću neslužbenih dodataka, kako bi gledali videozapise za volanom.

Zakonodavci polako sustižu trendove. Neke države istražuju pravila koja bi izričito zabranila streaming ili prijenos uživo s vozačkog sjedala, područje koje trenutni zakoni ne pokrivaju jasno. Kao odgovor na rastući problem, NHTSA provodi kampanju pod nazivom "Skloni telefon ili plati" kako bi pojačala svijest i kažnjavanje.

Povećano oslanjanje na zaslone osjetljive na dodir samo po sebi pridonosi većem broju nesreća. Stručnjaci to nazivaju "trostrukom prijetnjom" jer uključuje vizualnu (oči s ceste), manualnu (ruke s volana) i kognitivnu distrakciju (um usredotočen na sadržaj). Studije su pokazale da korištenje ovih zaslona može negativno utjecati na vrijeme reakcije vozača više nego alkohol ili kanabis, što potiče pozive na odlučnije djelovanje protiv ometene vožnje.

