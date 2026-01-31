Waymov robotaksi lagano udario dijete u blizini škole, istraga je u tijeku

Američki regulatori istražuju nesreću u Santa Monici u kojoj je Waymov robotaksi naletio na dijete, dok iz kompanije tvrde da bi ljudski vozač u identičnoj situaciji izazvao teže posljedice

Iz Kalifornije stiže vijest o prometnom incidentu u kojem je sudjelovalo autonomno vozilo tvrtke Waymo, a u nezgodi je ozlijeđeno dijete. Sve se odigralo prošloga petka, 23. siječnja, u neposrednoj blizini osnovne škole u mjestu Santa Monica kod Los Angelesa. Prema službenim podacima, incident se dogodio tijekom jutarnjih sati, u vrijeme predviđeno za dolazak učenika u školu. U vozilu, kojim je upravljala peta generacija Waymo sustava za autonomnu vožnju, u trenutku sudara nije bilo sigurnosnog vozača.

Reagirao bolje od čovjeka

Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) izvijestila je da se nesreća dogodila u okruženju s povećanim brojem pješaka, prisutnim školskim prometnikom i više nepropisno parkiranih vozila. Prema preliminarnim informacijama, dijete je istrčalo na kolnik iza parkiranog SUV vozila, nakon čega je došlo do kontakta s autonomnim vozilom. Waymo je potvrdio da je dijete zadobilo lakše tjelesne ozljede te da je nakon udarca samostalno ustalo i uputilo se prema nogostupu.

Upravitelj robotaksija Waymo navodi da je njihova tehnologija detektirala pješaka odmah po izlasku iza prepreke, što je rezultiralo naglim kočenjem. Brzina vozila smanjena je s približno 27 km/h na manje od 10 km/h prije samog trenutka kontakta. Iz tvrtke ističu da bi, prema njihovim internim verificiranim modelima, prosječan ljudski vozač u istoj situaciji ostvario kontakt pri brzini od oko 22,5 km/h – dakle, dijete bi vjerojatno trebalo biti sretno što ga je "pokupio" robotaksi, a ne ljudski vozač.

The NTSB, in coordination with the Santa Monica Police Department is conducting a safety investigation into the Jan. 23 crash between a Waymo vehicle and pedestrian in Santa Monica, California. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 29, 2026

Nakon događaja službeno je otvorena preliminarna istraga slučaja kako bi se utvrdilo je li autonomni sustav pokazao odgovarajuću razinu opreza. Fokus istrage bit će usmjeren na ponašanje Waymovog sustava u zonama škola, poštivanje ograničenja brzine te prisutnost djece i drugih ranjivih skupina na cesti. Istražitelji će također analizirati postupanje tvrtke i vozila neposredno nakon samog incidenta.

Waymo je potvrdio punu suradnju s regulatornim tijelima. Prema njihovim navodima, vozilo je ostalo na mjestu događaja sve dok policija nije dopustila njegov odlazak. Tvrtka tvrdi da ovaj događaj, unatoč nesretnim okolnostima, potvrđuje učinkovitost njihovih sigurnosnih mehanizama u kritičnim situacijama.