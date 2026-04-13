BYD softverskim ažuriranjima daleko nadmašio Teslu i ostatak autoindustrije

Kineski div je u jednoj godini izbacio oko 200 ažuriranja za svoje automobile, dok su Tesla i Toyota zajedno imali jedva 24. U eri 'mobitela na kotačima', softver postaje ključno bojno polje

U doba kada su automobili više tehnološki izlošci na kotačima nego mehanička remek-djela, životni ciklus vašeg vozila sve više nalikuje onome vašeg telefona. Moderna vozila prepuna su ekrana i funkcija kojima upravlja softver - softver koji se može s relativnom lakoćom ažurirati, poboljšavati i popravljati. A prema svemu sudeći, jedna tvrtka to razumije bolje od svih ostalih.

Ta tvrtka je BYD, kineski specijalist za električna vozila koji se ne prestaje isticati. U ovom slučaju, BYD koristi bežična (over-the-air, OTA) ažuriranja softvera kako bi poboljšao performanse i produljio životni ciklus svojih modela, ostavljajući tradicionalne divove daleko iza sebe.

Kineski proizvođači predvode u utrci ažuriranja

Čini se da su kineski proizvođači, s BYD-om na čelu, preuzeli vodstvo u domeni OTA ažuriranja. Iako su koncept popularizirali brendovi poput Tesle, dokazi sugeriraju da zapadni proizvođači sada zaostaju. Nekada su vozila dobivala samo manje izmjene, obično kroz redizajn modela i to nekoliko godina nakon predstavljanja. OTA tehnologija je razbila taj obrazac i omogućila ciklus stalnih poboljšanja, baš kao kod pametnih telefona.

BYD predvodi ovu promjenu svojom aktivnom strategijom. Kako prenosi Carscoops, tvrtka je tijekom 2025. godine objavila oko 200 softverskih ažuriranja za svoje serije vozila Ocean i Dynasty. Za usporedbu, Tesla je u istoj godini imala samo 16 OTA ažuriranja. Toyota i Volkswagen prošli su još skromnije, s osam, odnosno pet ažuriranja.

Sredinom veljače 2026., BYD je objavio četvrto OTA ažuriranje za svoju limuzinu Han L, perjanicu obitelji Dynasty koja je prvi put predstavljena u travnju 2025. godine. Nadogradnja je uvela poboljšani sustav za pomoć vozaču, koji se temelji na umjetnoj inteligenciji kako bi poboljšao percepciju i donošenje odluka u složenim scenarijima vožnje. Za instalaciju je potrebno oko dva sata, a vlasnici nove značajke mogu koristiti bez odlaska u servis.

Problem monetizacije

BYD-ova nevjerojatna brzina softverskih nadogradnji može se objasniti modelom vertikalne integracije. Tvrtka sama dizajnira ključne komponente poput poluvodiča, operativnih sustava i hardvera. Takva kontrola omogućuje im iznimno brzo i učinkovito ažuriranje bez narušavanja korisničkog iskustva.

Međutim, OTA ažuriranja imaju svoju cijenu, i to ne samo u troškovima razvoja i distribucije. Iako produljenje tehnološke relevantnosti vozila može poboljšati njegovu preprodajnu vrijednost i smanjiti potrebu za čestim redizajnom, OTA tehnologiju je teško komercijalizirati.

U Kini su ažuriranja uglavnom besplatna, što isključuje mogućnost izravnog profita. Umjesto toga, industrija razmatra rješenja temeljena na pretplati, slična onima koje nudi Tesla. Primjerice, XPeng razmatra prodaju naprednijih razina autonomne vožnje, posebno tehnologije razine 4, kao dodatne usluge. To bi preslikalo strategiju koju Tesla već koristi sa svojom "Full Self-Driving" (potpuno autonomna vožnja) pretplatom u Sjevernoj Americi.

Dok BYD prednjači u broju ažuriranja, cijela industrija se još uvijek bori s pronalaženjem održivog poslovnog modela za ovu novu stvarnost. Jedno je sigurno: utrka se više ne vodi samo na stazi, već i u oblaku.