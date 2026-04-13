BYD softverskim ažuriranjima daleko nadmašio Teslu i ostatak autoindustrije

Kineski div je u jednoj godini izbacio oko 200 ažuriranja za svoje automobile, dok su Tesla i Toyota zajedno imali jedva 24. U eri 'mobitela na kotačima', softver postaje ključno bojno polje

Autonet.hr ponedjeljak, 13. travnja 2026. u 06:13

U doba kada su automobili više tehnološki izlošci na kotačima nego mehanička remek-djela, životni ciklus vašeg vozila sve više nalikuje onome vašeg telefona. Moderna vozila prepuna su ekrana i funkcija kojima upravlja softver - softver koji se može s relativnom lakoćom ažurirati, poboljšavati i popravljati. A prema svemu sudeći, jedna tvrtka to razumije bolje od svih ostalih.

Ta tvrtka je BYD, kineski specijalist za električna vozila koji se ne prestaje isticati. U ovom slučaju, BYD koristi bežična (over-the-air, OTA) ažuriranja softvera kako bi poboljšao performanse i produljio životni ciklus svojih modela, ostavljajući tradicionalne divove daleko iza sebe.

Kineski proizvođači predvode u utrci ažuriranja

Čini se da su kineski proizvođači, s BYD-om na čelu, preuzeli vodstvo u domeni OTA ažuriranja. Iako su koncept popularizirali brendovi poput Tesle, dokazi sugeriraju da zapadni proizvođači sada zaostaju. Nekada su vozila dobivala samo manje izmjene, obično kroz redizajn modela i to nekoliko godina nakon predstavljanja. OTA tehnologija je razbila taj obrazac i omogućila ciklus stalnih poboljšanja, baš kao kod pametnih telefona.

BYD predvodi ovu promjenu svojom aktivnom strategijom. Kako prenosi Carscoops, tvrtka je tijekom 2025. godine objavila oko 200 softverskih ažuriranja za svoje serije vozila Ocean i Dynasty. Za usporedbu, Tesla je u istoj godini imala samo 16 OTA ažuriranja. Toyota i Volkswagen prošli su još skromnije, s osam, odnosno pet ažuriranja.

Sredinom veljače 2026., BYD je objavio četvrto OTA ažuriranje za svoju limuzinu Han L, perjanicu obitelji Dynasty koja je prvi put predstavljena u travnju 2025. godine. Nadogradnja je uvela poboljšani sustav za pomoć vozaču, koji se temelji na umjetnoj inteligenciji kako bi poboljšao percepciju i donošenje odluka u složenim scenarijima vožnje. Za instalaciju je potrebno oko dva sata, a vlasnici nove značajke mogu koristiti bez odlaska u servis.

Problem monetizacije

BYD-ova nevjerojatna brzina softverskih nadogradnji može se objasniti modelom vertikalne integracije. Tvrtka sama dizajnira ključne komponente poput poluvodiča, operativnih sustava i hardvera. Takva kontrola omogućuje im iznimno brzo i učinkovito ažuriranje bez narušavanja korisničkog iskustva.

Međutim, OTA ažuriranja imaju svoju cijenu, i to ne samo u troškovima razvoja i distribucije. Iako produljenje tehnološke relevantnosti vozila može poboljšati njegovu preprodajnu vrijednost i smanjiti potrebu za čestim redizajnom, OTA tehnologiju je teško komercijalizirati.

U Kini su ažuriranja uglavnom besplatna, što isključuje mogućnost izravnog profita. Umjesto toga, industrija razmatra rješenja temeljena na pretplati, slična onima koje nudi Tesla. Primjerice, XPeng razmatra prodaju naprednijih razina autonomne vožnje, posebno tehnologije razine 4, kao dodatne usluge. To bi preslikalo strategiju koju Tesla već koristi sa svojom "Full Self-Driving" (potpuno autonomna vožnja) pretplatom u Sjevernoj Americi.

Dok BYD prednjači u broju ažuriranja, cijela industrija se još uvijek bori s pronalaženjem održivog poslovnog modela za ovu novu stvarnost. Jedno je sigurno: utrka se više ne vodi samo na stazi, već i u oblaku.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi