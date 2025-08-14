CarPlay će s iOS-om 26 dobiti podršku za reprodukciju videa, ali uz jedno ograničenje

Kako bi Apple očuvao sigurnost vozača, videozapisi će se moći reproducirati na CarPlayu isključivo dok je vozilo parkirano

Apple će sljedećeg mjeseca izdati stabilnu verziju iOS-a 26, a jedna od najvećih novosti odnosi se upravo na CarPlay. Po prvi puta do sada, CarPlay će dobiti podršku za reprodukciju videa, ali uz jedno ključno ograničenje.

Naime, korisnici će sadržaj putem CarPlaya moći prikazivati isključivo dok je vozilo parkirano, čime Apple želi povećati sigurnost vozača. Također, novu funkcionalnost neće automatski dobiti svi korisnici, već će je proizvođači automobila morati sami omogućiti. To znači da bi neki proizvođači mogli jednostavno zanemariti novu značajku iOS-a 26.

Uz podršku za gledanje videa, iOS 26 donosi i niz drugih novosti za CarPlay, uključujući redizajnirane ikone, dodatne opcije prilagodbe izgleda sučelja, podršku za widgete te poboljšanja aplikacija Music i Messages. Za razliku od videa, ove izmjene ne zahtijevaju posebnu suradnju s proizvođačima automobila te će odmah biti dostupne svima.